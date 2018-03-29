Россия и Узбекистан разрабатывают новые совместные проекты

Республике интересно российское оборудование и помощь в подготовке инженерных кадров.

27 марта в Сибирском институте управления учёные, дипломаты, бизнесмены и общественники в рамках Международной экспертной площадки «Россия и Узбекистан: новые возможности экономического и гуманитарного сотрудничества» обсудили конкретные пути упрочения и расширения контактов между двумя странами, сообщили в пресс-службе Экспертного клуба «Сибирь-Евразия».

Актуальность обсуждения перспектив взаимодействия двух стран вызвана усилением делового, образовательного и культурного обмена между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан. Особенно важно это для регионов двух стран; в этой сфере уже накоплен немалый опыт, но есть потребность в активизации таких контактов. У регионов Сибири объёмы торговли с Узбекистаном в течение 2017 года составили 493 миллиона долларов.

Директор ташкентского Центра исследовательских инициатив «Ma’no» Бахтиёр Эргашев отметил, что в стране идёт структурная перестройка экономики с ориентацией на экспорт. Возникает необходимость смены традиционной парадигмы обмена продукции машиностроения на продовольственные товары.

— Узбекистан в наши дни производит не только сельхозтовары и ткани, но и, например, высокотехнологичные фармацевтические препараты. В тоже время, страна заинтересована в поставках оборудования из России и развитии контактов в сфере подготовки инженерных кадров, — пояснял Эргашев.

Докторант факультета социальных наук Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека Зафар Халлыев рассказал о серьёзной потребности в обучении жителей Узбекистана, планирующих работать в РФ; в стране заметна востребованность российского образования.

— В тоже время, для граждан России образование и стажировки в Узбекистане могут стать инструментом для понимания специфики страны, что важно для установления и закрепления деловых контактов. В этих условиях возрастает значение национальных диаспор — русскоязычного населения РУ и этнических узбеков, живущих и работающих в РФ; объединения граждан могут выступать факторами сближения народов, — заметил он.