В Новосибирске пройдет интенсив для инвесторов и предпринимателей

Корпорация развития Новосибирской области в партнерстве с центром «Мой бизнес» организует образовательное мероприятие для деловых людей под названием «БизнесНавигатор: открытые возможности».

Это масштабное событие, ориентированное на предпринимателей и инвесторов Новосибирской области, предоставит площадку для обсуждения текущих способов поддержки бизнеса и перспектив реализации проектов на промышленных территориях региона.

В рамках сессии «Маршруты для бизнеса» эксперты из областных министерств промышленности и торговли, экономического развития, представители центра «Мой бизнес», региональных центров компетенций, фондов поддержки бизнеса и лизинговой компании поделятся информацией о доступных государственных мерах поддержки и процедурах их получения. Будут рассмотрены вопросы, связанные с экспортом, и изучен опыт действующих предпринимателей.

На сессии «Территория роста» спикеры Корпорации развития НСО, а также представители индустриальных парков и зон с особыми экономическими условиями, представят обзор инвестиционно-привлекательных площадок. Участники обсудят критерии выбора наиболее подходящих локаций и ознакомятся с успешными примерами деятельности резидентов.

Сессия «Точка эффективности» посвящена обучению планированию и постановке задач сотрудникам, контролю их выполнения, предоставлению обратной связи и эффективной мотивации команды под руководством специалистов Регионального центра компетенций в области производительности труда. Данный мастер-класс пользуется высоким спросом среди участников федеральной инициативы «Производительность труда», входящей в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»: производительность.рф.

С 10:00 до 16:00 участники получат бесплатные индивидуальные консультации.

Место проведения: «Мой бизнес», ул. Сибревкома, 9 (этаж 1)

Дата и время: 24 апреля в 10:00.

Регистрация на сайте центра «Мой бизнес».

16+