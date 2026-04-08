Прибыль бизнеса принесла казне Новосибирской области 20 миллиардов

Министерство финансов Новосибирской области представило первые данные об исполнении бюджета за 2026 год. За три месяца в региональную казну поступило 65 млрд рублей. Это пятая часть от годового плана в 325,6 млрд рублей.

Собственные доходы региона в первом квартале достигли 60 млрд рублей — ровно 20% от годового плана (300,1 млрд рублей).

Темп роста собственных доходов сложился на уровне 103,4% к аналогичному периоду прошлого года. Это ниже прогнозируемого годового показателя (110,4%), но выше прошлогодних фактических значений. Для сравнения: в первом квартале 2025 года собственные доходы составили 58 млрд рублей, а общая динамика поступлений была отрицательной из-за провала по налогу на прибыль.

Основной вклад в собственные доходы внесли крупные налоги. Бизнес и жители региона обеспечили поступления по следующим направлениям:

Налог на прибыль организаций — 20 329,5 млн рублей;

НДФЛ — 20 012,8 млн рублей;

Акцизы на алкогольную продукцию — 4 684,2 млн рублей;

Налог на имущество организаций — 4 547,0 млн рублей;

Налоги на совокупный доход (упрощённая система и другие спецрежимы) — 4 207,6 млн рублей;

Акцизы на нефтепродукты — 3 318,9 млн рублей;

Налоги за пользование природными ресурсами — 226,4 млн рублей;

Транспортный налог — 210,0 млн рублей.

Два главных налога — на прибыль и на доходы физических лиц — вместе принесли в казну более 40 млрд рублей. Год назад налог на прибыль заметно отставал от НДФЛ, теперь же оба показателя практически сравнялись.

Расходы бюджета

С начала 2026 года за счёт собственных ресурсов областного бюджета потрачено 70,3 млрд рублей. Это 20,4% от годового плана в 344,4 млрд рублей.

Основные средства ушли на три направления: зарплаты бюджетников, меры социальной поддержки граждан и субсидии государственным учреждениям — как автономным, так и бюджетным.

Для сравнения: в первом квартале 2025 года потратили 72,2 млрд рублей. Разница объясняется сдвигами в сроках финансирования отдельных статей.

