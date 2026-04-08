Прибыль бизнеса принесла казне Новосибирской области 20 миллиардов

Автор: Оксана Мочалова

НДФЛ за первый квартал 2026 года практически достиг той же суммы

Министерство финансов Новосибирской области представило первые данные об исполнении бюджета за 2026 год. За три месяца в региональную казну поступило 65 млрд рублей. Это пятая часть от годового плана в 325,6 млрд рублей.

Собственные доходы региона в первом квартале достигли 60 млрд рублей — ровно 20% от годового плана (300,1 млрд рублей).

Темп роста собственных доходов сложился на уровне 103,4% к аналогичному периоду прошлого года. Это ниже прогнозируемого годового показателя (110,4%), но выше прошлогодних фактических значений. Для сравнения: в первом квартале 2025 года собственные доходы составили 58 млрд рублей, а общая динамика поступлений была отрицательной из-за провала по налогу на прибыль.

Основной вклад в собственные доходы внесли крупные налоги. Бизнес и жители региона обеспечили поступления по следующим направлениям:

  • Налог на прибыль организаций — 20 329,5 млн рублей;
  • НДФЛ — 20 012,8 млн рублей;
  • Акцизы на алкогольную продукцию — 4 684,2 млн рублей;
  • Налог на имущество организаций — 4 547,0 млн рублей;
  • Налоги на совокупный доход (упрощённая система и другие спецрежимы) — 4 207,6 млн рублей;
  • Акцизы на нефтепродукты — 3 318,9 млн рублей;
  • Налоги за пользование природными ресурсами — 226,4 млн рублей;
  • Транспортный налог — 210,0 млн рублей.

Два главных налога — на прибыль и на доходы физических лиц — вместе принесли в казну более 40 млрд рублей. Год назад налог на прибыль заметно отставал от НДФЛ, теперь же оба показателя практически сравнялись.

Расходы бюджета

С начала 2026 года за счёт собственных ресурсов областного бюджета потрачено 70,3 млрд рублей. Это 20,4% от годового плана в 344,4 млрд рублей.

Основные средства ушли на три направления: зарплаты бюджетников, меры социальной поддержки граждан и субсидии государственным учреждениям — как автономным, так и бюджетным.

Для сравнения: в первом квартале 2025 года потратили 72,2 млрд рублей. Разница объясняется сдвигами в сроках финансирования отдельных статей.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы задолжали по транспортному налогу более миллиарда рублей.

Фото редакции Infopro54, автор- Юлия Данилова

Предыдущая статья
В Новосибирске у экс-полицейского изъяли два «Мерседеса»

В Новосибирске заработало отделение Общества дружбы с Китаем

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирск может стать ключевым центром агрологистики между Россией, Китаем и странами Центральной Азии. Для усиления этого направления в городе открылось региональное отделение Общества российско-китайской дружбы (ОРКД). Площадкой выбрали НГУЭУ, который уже давно готовит специалистов по международной торговле и работе с КНР.

Задача новой структуры — не просто культурные обмены, а системное развитие деловых и логистических связей. Речь идёт о формировании устойчивых экспортно-импортных коридоров, расширении мультитемпературных складов и создании международных торгово-распределительных площадок.

Более 37 тысяч новосибирцев числятся безработными

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области зарегистрировано 1,35 млн человек занятых в различных отраслях экономики региона. Официально безработными числятся 37,3 тысячи человек (2,7%). Речь идет о жителях региона в возрасте от 15 лет и старше, уточняет Новосибирскстат.

— В соответствии с методологией Международной Организации труда, к безработным относятся те, кто в рассматриваемый период не имел работы (доходного занятия); занимался поиском работы в течение последних четырех недель, используя при этом любые способы; был готов приступить к работе в течение обследуемой недели, — уточнили в ведомстве.

ЦБ снизил ключевую ставку до 15%

Автор: Оксана Мочалова

Совет директоров Банка России на заседании 20 марта принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) — до 15,00% годовых.

Регулятор отметил, что экономика страны приближается к траектории сбалансированного роста. В феврале рост цен ожидаемо замедлился после временного ускорения в январе. Устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке ЦБ, остаются в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Годовая инфляция, по оценке на 16 марта, составила 5,9%.

ОЭЗ «Новосибирск» получила официальные границы

Автор: Оксана Мочалова

В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены официальные данные о границах особой экономической зоны «Новосибирск». Сведения о площадке площадью 406 гектаров появились в системе в феврале 2026 года.

Статус особой экономической зоны промышленно-производственного типа эта территория получила годом ранее, в марте 2025 года, на основании постановления правительства РФ. Зона создана сроком на 49 лет. Она расположилась на стыке Коченевского и Новосибирского районов — в узле транспортных магистралей и вблизи международного аэропорта Толмачево.

Новосибирская компания продает автомобильную электронику китайским брендам

Автор: Юлия Данилова

Новосибирское предприятие ООО «Вега-Абсолют», которое занимается производством электронного оборудования для автомобильной отрасли и Интернета вещей, планирует расширяться. Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Генеральный директор компании Валерий Красников пояснил, что в 2025 году завод приобрел оборудование на сотни миллионов рублей, а также внес изменения в технологические процессы, подогнав их под международные стандарты. В ближайшие месяцы планируется запуск 2–3 сборочных линии новых продуктов, в числе которых устройства, проецирующие изображение на лобовом стекле автомобиля.

Новосибирскую лапшу, крупу и масло продвигают в Китае

Автор: Юлия Данилова

Российские производители активно представляют свою продукцию в национальных павильонах, открытых в Китае, Египте, Вьетнаме, ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции и Иордании. У новосибирцев наиболее востребован павильон в Китае. Здесь свою продукцию представляют три компании из Новосибирской области: «Первая крупяная компания», выпускающая муку и крупы, «Скоровар» с линейкой продуктов быстрого питания и «Армаз», специализирующийся на производстве растительных масел.

В целом почти 100 компаний из региона являются участниками программы «Сделано в Сибири» и обладателями знака качества, позволяющего выходить на зарубежные рынки.

Экономика

Прибыль бизнеса принесла казне Новосибирской области 20 миллиардов

Право&Порядок

В Новосибирске у экс-полицейского изъяли два «Мерседеса»

Общество

Новосибирская ГЭС увеличивает сбросы — водохранилище сработано на 97%

Технологии

Большинство россиян готовы поселить в доме робота-андроида для уборки и готовки

Общество

Паводок добавил ещё одну закрытую дорогу в Новосибирской области

Общество

Новосибирский регоператор утонул в долгах при рекордной выручке

Общество Отставки и назначения

Дмитрий Колпаков покидает пост главы района Новосибирска

Авто

Продажи новых мотоциклов в России выросли на 9%

Общество

С 18 апреля в Новосибирской области запустят 15 дачных маршрутов

Общество

В Новосибирске началось подтопление дач — в воде десятки участков

Недвижимость

Клиентские дни в ГК «Расцветай». Только 48 часов

Власть

Прокуратура Новосибирской области выявила сбои в работе скорой

Бизнес Экономика

В Новосибирске заработало отделение Общества дружбы с Китаем

Общество

В Новосибирской области зафиксированы первые случаи укусов клещами

Бизнес

Промышленная площадка СГК становится местом для диктанта

Общество

Для новосибирских школ закупают модели оружия на 10,2 миллиона рублей

Общество

Паводок в Новосибирской области: уровень реки Карасук вырос на три метра

Бизнес

Новосибирск потерял более 60% иностранного бизнеса за четыре года

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

