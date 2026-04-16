Yandex Zen RuTube
Новосибирск потеряет федеральные деньги при срыве графика концессионных школ

Автор: Юлия Данилова

Депутаты потребовали документы о ходе строительства и экспертизе объектов

В случае срыва сроков строительства концессионных школ в Новосибирске возникает риск возврата средств в федеральный бюджет. Об этом в ходе обсуждения поправок в бюджет на профильном комитете регионального парламента заявил заместитель председателя бюджетного комитета Денис Юминов.

— Мы хотели бы увидеть график завершения работ до 31 декабря 2026 года, — подчеркнул он.

Зампредкомитета Владислав Плотников добавил, что нужны не только сроки окончания строительства, но и поэтапные сроки завершения работ.

— С определенными реперными точками, которые мы как депутаты должны проверять. На школы ушли огромные суммы из бюджета, и не хочется второй раз наступать на те же грабли, — подчеркнул он.

Председатель комитета Ирина Диденко считает, что депутаты также должны получить результаты экспертизы объектов.

— У депутатов нет сомнений, что нужно и школы строить, и полигоны с мусоросортировочными комплексами. Вопрос о физическом их исполнении и качестве контроля. Мы призываем коллег из правительства региона усилить контроль сроков, контроль качества проводимых работ. А прежде — еще и контроль качества экспертной документации, — заявила она.

Первый заместитель министра строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов заявил, что губернатор вместе с Министром просвещения России подписали дорожную карту, где определены сроки ввода школ.

— Прилагаем все усилия для того, чтобы их достичь, — сообщил замминистра.

Напомним, соглашение о строительстве школ в Новосибирске было заключено в 2021 году. Подрядчик должен был построить 6 образовательных учреждений на 5775 мест. На реализацию проекта из федерального и областного бюджетов были выделены 3,1 млрд рублей, которые освоены концессионером, отмечали в прокуратуре. Первоначально срок ввода объектов был февраль 2023 года. Позже он был передвинут на декабрь 2023 и вновь сорван.

Летом 2025 прошли тендеры. В итоге школу на ул. Большая (Ленинский район) построит барнаульское ООО «Спецстрой». Цена контракта — 1,64 млрд рублей.

Школы на улицах Николая Сотникова и Спортивной возведет компания «СДС-Строй» из Кемеровской области (входит в АО «Холдинговая компания “Сибирский деловой союз”»). Она выполнит работы за 1,8 млрд рублей и 1,7 млрд рублей (максимальная цена).

Остальные школы построят новосибирские компании. На улице Татьяны Снежиной (Октябрьский район) — АО «Сибпроектнииавиапром» (за 1,33 млрд рублей), на улице Пролетарской (Октябрьский район) — ООО ПКФ «Агросервис» (за 1,79 млрд рублей), а на тендер по строительству школы на Шевелева (Кировский район) подала заявку компания ООО СГ «Меридиан». Итоговая цена торгов — 1,82 млрд рублей.

Все торги были безальтернативными.

Все подрядчики должны завершить строительство школ до конца 2026 года.

Ранее прокуратура области сообщала, что после того, как свою работу закончат строители, в дальнейшем необходимо провести ряд действий со стороны Минобразования и прочих служб, чтобы лицензировать, обеспечить образовательные учреждения всем необходимым. Вопрос — сколько займет получение лицензии и ввод объектов в эксплуатацию — открыт.

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Предыдущая статья
Весенние каникулы: «Пушкинская карта» демонстрирует трехкратный рост
Следующая статья
Экс-борец с коррупцией Андрей Хомин получил четыре года колонии в Новосибирске

Аудиторы выявили нарушения на 9,5 млрд рублей при проверке организаций Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Объектами контроля Контрольно-счетной палаты Новосибирской области в 2025 году стали 104 организации. В 98 из них были установлены почти 3 000 нарушений на 9,5 млрд руб. Об этом сообщила председатель КСП Елена Гончарова.

По ее словам, подавляющее большинство нарушений (71,6%) допущены при использовании средств областного бюджета и областного имущества. На втором месте нарушения при исполнении бюджетов — 753. На третьем — нарушения при ведении бухгалтерского учёта.

Мэр Бердска Лапицкий получил «неуд» от депутатов горсовета

Автор: Оксана Мочалова

Депутаты горсовета впервые за много лет поставили неудовлетворительную оценку работе главы города Бердска. Отчет Семёна Лапицкого за 2025 год не устроил большинство народных избранников.

Глава администрации полтора часа докладывал о достижениях. По его данным, промышленность выросла, средняя зарплата достигла почти 75 тысяч рублей, а безработица осталась на уровне 0,4%. Из 26 ключевых показателей город выполнил 24. Провалились только два — доходы и расходы бюджета.

В Новосибирской области начался период повышенного риска лесных пожаров

Автор: Артем Рязанов

В 19 районах и округах Новосибирской области с 15 апреля начался пожароопасный сезон. Для остальных территорий он будет введён 20 апреля, говорится в постановлении, опубликованном на портале правовых актов.

Особый режим установлен в Баганском, Барабинском, Здвинском, Искитимском, Коченевском, Кочковском, Краснозерском, Купинском, Новосибирском, Ордынском и Чистоозерном районах, а также в Доволенском, Карасукском и Сузунском муниципальных округах, Бердске, Искитиме, Новосибирске, Оби и Кольцово. В этот период запрещено разжигать костры, сжигать мусор и остатки древесины, а также бросать непотушенные спички и окурки.

Социальные сети обогнали ТВ: главные тренды медиарынка на форуме в Новосибирске

В открытии медиафорума приняли участие: Андрей Травников, губернатор Новосибирской области, Владимир Соловьёв, глава Союза журналистов России, Виктор Шкулёв, президент «Шкулёв Холдинг», Игорь Павлов, директор по работе с органами государственной власти RUTUBE, и Николай Афиногенов, руководитель отдела продвижения и аналитики Департамента стратегического партнёрства VK. Модерацию дискуссии осуществлял Сергей Нешумов, заместитель руководителя администрации – руководитель департамента информационной политики администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области. Событие проходило в ГКЗ имени Каца.

Владимир Соловьёв акцентировал внимание на образовательных программах для начинающих журналистов, предлагаемых Союзом журналистов.

В Новосибирске пройдет интенсив для инвесторов и предпринимателей

Корпорация развития Новосибирской области в партнерстве с центром «Мой бизнес» организует образовательное мероприятие для деловых людей под названием «БизнесНавигатор: открытые возможности».

Это масштабное событие, ориентированное на предпринимателей и инвесторов Новосибирской области, предоставит площадку для обсуждения текущих способов поддержки бизнеса и перспектив реализации проектов на промышленных территориях региона.

Новосибирские юристы назвали главные ошибки бизнесменов при обыске

Автор: Оксана Мочалова

Обыск в офисе начинается внезапно. В первые минуты сотрудники и руководители компании испытывают сильный стресс, который часто приводит к ошибкам. Последствия таких действий сказываются на репутации бизнеса, сохранности активов и даже свободе владельцев и топ-менеджеров.

В адвокатском бюро «Гребнева и партнеры» уверены: самое опасное в такой ситуации — хаотичная реакция. Предприниматели пускают следователей без проверки документов, начинают объяснять ситуацию, передают телефоны и пароли, не вызывают адвоката, надеясь быстро разобраться, подписывают бумаги не читая или, наоборот, пытаются спорить. Каждое из этих действий только ухудшает положение компании.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа»

