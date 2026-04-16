Новосибирск потеряет федеральные деньги при срыве графика концессионных школ

В случае срыва сроков строительства концессионных школ в Новосибирске возникает риск возврата средств в федеральный бюджет. Об этом в ходе обсуждения поправок в бюджет на профильном комитете регионального парламента заявил заместитель председателя бюджетного комитета Денис Юминов.

— Мы хотели бы увидеть график завершения работ до 31 декабря 2026 года, — подчеркнул он.

Зампредкомитета Владислав Плотников добавил, что нужны не только сроки окончания строительства, но и поэтапные сроки завершения работ.

— С определенными реперными точками, которые мы как депутаты должны проверять. На школы ушли огромные суммы из бюджета, и не хочется второй раз наступать на те же грабли, — подчеркнул он.

Председатель комитета Ирина Диденко считает, что депутаты также должны получить результаты экспертизы объектов.

— У депутатов нет сомнений, что нужно и школы строить, и полигоны с мусоросортировочными комплексами. Вопрос о физическом их исполнении и качестве контроля. Мы призываем коллег из правительства региона усилить контроль сроков, контроль качества проводимых работ. А прежде — еще и контроль качества экспертной документации, — заявила она.

Первый заместитель министра строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов заявил, что губернатор вместе с Министром просвещения России подписали дорожную карту, где определены сроки ввода школ.

— Прилагаем все усилия для того, чтобы их достичь, — сообщил замминистра.

Напомним, соглашение о строительстве школ в Новосибирске было заключено в 2021 году. Подрядчик должен был построить 6 образовательных учреждений на 5775 мест. На реализацию проекта из федерального и областного бюджетов были выделены 3,1 млрд рублей, которые освоены концессионером, отмечали в прокуратуре. Первоначально срок ввода объектов был февраль 2023 года. Позже он был передвинут на декабрь 2023 и вновь сорван.

Летом 2025 прошли тендеры. В итоге школу на ул. Большая (Ленинский район) построит барнаульское ООО «Спецстрой». Цена контракта — 1,64 млрд рублей.

Школы на улицах Николая Сотникова и Спортивной возведет компания «СДС-Строй» из Кемеровской области (входит в АО «Холдинговая компания “Сибирский деловой союз”»). Она выполнит работы за 1,8 млрд рублей и 1,7 млрд рублей (максимальная цена).

Остальные школы построят новосибирские компании. На улице Татьяны Снежиной (Октябрьский район) — АО «Сибпроектнииавиапром» (за 1,33 млрд рублей), на улице Пролетарской (Октябрьский район) — ООО ПКФ «Агросервис» (за 1,79 млрд рублей), а на тендер по строительству школы на Шевелева (Кировский район) подала заявку компания ООО СГ «Меридиан». Итоговая цена торгов — 1,82 млрд рублей.

Все торги были безальтернативными.

Все подрядчики должны завершить строительство школ до конца 2026 года.

Ранее прокуратура области сообщала, что после того, как свою работу закончат строители, в дальнейшем необходимо провести ряд действий со стороны Минобразования и прочих служб, чтобы лицензировать, обеспечить образовательные учреждения всем необходимым. Вопрос — сколько займет получение лицензии и ввод объектов в эксплуатацию — открыт.