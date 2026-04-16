Начальника Западно-Сибирской железной дороги задержали за взятку

Автор: Артем Рязанов

По версии следствия, в виде денег и иного имущества Александр Грицай получил от предпринимателя более 50 млн

В Новосибирске начато уголовное преследование начальника Западно-Сибирской железной дороги Александра Грицая. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

Пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщила, что уголовное дело было возбуждено по материалам, собранным в ходе оперативно-розыскных операций сотрудниками Управления ФСБ России по Новосибирской области.

— По версии следствия, в период 2025–2026 гг. начальник дороги получил от одного из учредителей юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере строительства железнодорожных путей и грузовых перевозок, взятку в виде денег и иного имущества в размере более 50 млн рублей за общее покровительство и совершение незаконных действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, — говорится в сообщении.

Сейчас ведётся первичное расследование. Ход и итоги уголовного дела отслеживает транспортная прокуратура.

Александр Грицай родился в 1972 году в городе Карасук Новосибирской области. В 1994 году он завершил обучение в Сибирской государственной академии путей сообщения, получив квалификацию по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте». Свою трудовую деятельность начал с должности помощника составителя поездов. В мае 2018 года его назначили начальником Западно-Сибирской железной дороги, которая является филиалом ОАО «РЖД». Ранее он занимал пост депутата регионального парламента от партии «Единая Россия».

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске начался заочный суд над бизнесменом за подкуп прокурора.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум , внутри текста — пресс-службы Следственного комитета.

Ольга Клещеева: Правила игры на рынке недвижимости Новосибирска изменились

Вторичка начала расти, а сегмент новостроек стабилизировался

Кабаны ушли из лесов Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

Через несколько недель в Новосибирской области откроется сезон охоты. От того, насколько точно ведомства знают численность диких животных, зависят и квоты на добычу, и решения о том, кому нужна подкормка, а чью популяцию лучше не трогать.

Перепись диких животных (зимний маршрутный учёт) 2026 года показала разнонаправленную динамику. В ответе на запрос редакции Infopro54 в министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области сообщили, что лось уверенно прибавил: с 16 016 до 16 760 особей. А вот поголовье сибирской косули сократилось почти на 6,7 тысячи — до 62 537 особей.

В Новосибирской области начался период повышенного риска лесных пожаров

Автор: Артем Рязанов

В 19 районах и округах Новосибирской области с 15 апреля начался пожароопасный сезон. Для остальных территорий он будет введён 20 апреля, говорится в постановлении, опубликованном на портале правовых актов.

Особый режим установлен в Баганском, Барабинском, Здвинском, Искитимском, Коченевском, Кочковском, Краснозерском, Купинском, Новосибирском, Ордынском и Чистоозерном районах, а также в Доволенском, Карасукском и Сузунском муниципальных округах, Бердске, Искитиме, Новосибирске, Оби и Кольцово. В этот период запрещено разжигать костры, сжигать мусор и остатки древесины, а также бросать непотушенные спички и окурки.

В Новосибирске продажу алкоголя ограничат в День Победы

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске мэр Максим Кудрявцев объявил о запрете на продажу алкоголя в День Победы, который состоится 9 мая 2026 года. Эта дата приурочена к 81-й годовщине окончания Великой Отечественной войны.

Запрет будет действовать в местах, где традиционно проводятся массовые праздничные мероприятия (12 территорий).

Новосибирская «Сибирь» подписала новые контракты с вратарями

Автор: Артем Рязанов

Новосибирский ХК «Сибирь» 15 апреля 2026 года сообщил о продлении контрактов с двумя вратарями, что свидетельствует о выполнении ранее заявленных планов по сохранению основного состава.

Официальные источники «Сибири» информируют, что клуб заключил контракты с двумя 28-летними голкиперами — Антоном Красоткиным и Михаилом Бердиным. Красоткин будет выступать за команду на протяжении трёх лет, а срок контракта с Бердиным составляет два года.

Стало известно, когда отреставрируют новосибирскую ТЭЦ-1 и что в ней разместят

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске названы сроки начала противоаварийных и реставрационных работ на здании ТЭЦ-1 — первой крупной электростанции города. Она давно уже не используется по своему прямому назначению, два года назад СГК продала её ГК «СибирьИнвест». Infopro54 поговорил с руководителем компании, которая сейчас занимается столетним зданием ТЭЦ.

Новосибирская ТЭЦ-1 (первоначальное название — Новониколаевская электростанция) была построена в рамках реализации плана ГОЭЛРО — плана электрификации России. Первый камень в фундамент ТЭЦ-1 был заложен 10 мая 1924 года. По этому поводу в Новониколаевске состоялся многотысячный митинг, на котором присутствовал председатель ЦИК СССР Михаил Калинин. ТЭЦ-1 была открыта в марте 1926 года и проработала до 1964 года, после этого была реконструирована под котельную. Статус памятника истории зданию был присвоен в 1960 году. До 2024 года объект находился в ведении энергетиков. Обсуждение судьбы этого памятника несколько раз выносилось в публичную плоскость: высказывались разные идеи о том, как и за чей счёт провести реновацию. В итоге на это решился частный инвестор.

Синоптики предсказывают резкие перепады температуры в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Весной этого года природа региона решила продемонстрировать свой характер. Специалисты Западно-Сибирского Гидрометцентра подготовили прогноз на ближайшие дни, который предвещает значительные колебания температуры, достигающие почти 30 градусов.

В четверг, 16 апреля, жителям Новосибирска не стоит ожидать прихода весны. Температура поднимется лишь до незначительного плюса — +1... -4 градусов. В восточных районах области возможен мокрый снег, а порывы северо-западного ветра достигнут 16 метров в секунду.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

