Начальника Западно-Сибирской железной дороги задержали за взятку

В Новосибирске начато уголовное преследование начальника Западно-Сибирской железной дороги Александра Грицая. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

Пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщила, что уголовное дело было возбуждено по материалам, собранным в ходе оперативно-розыскных операций сотрудниками Управления ФСБ России по Новосибирской области.

— По версии следствия, в период 2025–2026 гг. начальник дороги получил от одного из учредителей юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере строительства железнодорожных путей и грузовых перевозок, взятку в виде денег и иного имущества в размере более 50 млн рублей за общее покровительство и совершение незаконных действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, — говорится в сообщении.

Сейчас ведётся первичное расследование. Ход и итоги уголовного дела отслеживает транспортная прокуратура.

Александр Грицай родился в 1972 году в городе Карасук Новосибирской области. В 1994 году он завершил обучение в Сибирской государственной академии путей сообщения, получив квалификацию по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте». Свою трудовую деятельность начал с должности помощника составителя поездов. В мае 2018 года его назначили начальником Западно-Сибирской железной дороги, которая является филиалом ОАО «РЖД». Ранее он занимал пост депутата регионального парламента от партии «Единая Россия».

