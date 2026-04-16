Суд обязал власти Сузунского района увеличить маневренный фонд

В Сузунском районе Новосибирской области местные власти обязали создать больше временного жилья для людей из аварийных домов. Такое решение вынес районный суд после проверки прокуратуры.

Выяснилось, что в распоряжении администрации есть всего четыре помещения маневренного фонда. Это те квартиры, которые дают людям на время, пока их основное жилье ремонтируют или расселяют. При этом в районе уже признаны аварийными шесть многоквартирных домов. В них живут 64 человека.

Полное расселение этих домов запланировано только на конец 2027 года. Но до этого срока у людей может не оказаться крыши над головой, если зданиям станет опасно. Нехватка маневренного фонда как раз ограничивает их право на временное жилье.

Представитель администрации на заседании признал иск и согласился с доводами прокурора. Стороны договорились, что чиновникам нужно время на поиск денег и организационные вопросы. В итоге суд обязал власти округа создать не менее десяти помещений для маневренного фонда. Срок — 31 декабря 2026 года.

Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее редакция сообщала, что более 19 тысяч новосибирцев проживают в ветхих и аварийных домах.