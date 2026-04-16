Ленинский район Новосибирска получил улучшенную мобильную связь

Компания МТС провела модернизацию своих объектов в Ленинском районе Новосибирска, что привело к повышению качества мобильной связи для жителей и гостей города. По итогам установки нового и усовершенствования существующего телекоммуникационного оборудования достигнуто улучшение покрытия и увеличение пропускной способности сети.

Работы по развертыванию и обновлению инфраструктуры велись в различных частях Ленинского района. Заметные позитивные изменения в уровне мобильного сигнала ощутят пользователи в частном секторе по улицам 1-я и 2-я Портовая, на пересечении улиц Котовского и Ватутина, в районах Большой, Связистов, Титова, а также на Степной (вдоль Станиславского) и на площади Маркса.

Алексей Пахомов, руководитель МТС в Новосибирской области, отметил, что эти мероприятия улучшили сетевые мощности в Ленинском районе, что обеспечит более стабильный интернет-доступ даже в периоды максимальной нагрузки. Это особенно актуально для активно развивающегося левобережья, где продолжается строительство новых объектов. Площадь Маркса, уже являющаяся крупным транспортным хабом, в скором времени станет ещё более востребованным центром притяжения.