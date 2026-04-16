Социальные сети обогнали ТВ: главные тренды медиарынка на форуме в Новосибирске

Основным требованием для современных медиа стала мультиплатформенность: присутствие на всех платформах, где находится аудитория – сайтах, соцсетях, мессенджерах и видеохостингах

В открытии медиафорума приняли участие: Андрей Травников, губернатор Новосибирской области, Владимир Соловьёв, глава Союза журналистов России, Виктор Шкулёв, президент «Шкулёв Холдинг», Игорь Павлов, директор по работе с органами государственной власти RUTUBE, и Николай Афиногенов, руководитель отдела продвижения и аналитики Департамента стратегического партнёрства VK. Модерацию дискуссии осуществлял Сергей Нешумов, заместитель руководителя администрации – руководитель департамента информационной политики администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области. Событие проходило в ГКЗ имени Каца.

Владимир Соловьёв акцентировал внимание на образовательных программах для начинающих журналистов, предлагаемых Союзом журналистов.

Глава региона подчеркнул, что этот второй по счёту форум подтверждает становление мероприятия как регулярного, предоставляя медиасообществу региона площадку для профессионального обмена.

Правительство Новосибирской области, десятый год изучая медиарынок, фиксирует тенденции, отражающие общероссийские изменения. Телевидение, утратив доминирование, сохраняет существенную аудиторию (61% еженедельно по сравнению с 85% в 2017 г.), в то время как печатные СМИ переживают значительный спад (с 43% до 11%) из-за логистических, экономических причин и перехода читателей в онлайн. Радио удерживает позиции, охватывая около половины аудитории, среди которых преобладают автомобилисты. Новостные сайты стабилизировались на уровне 31,5% после фазы активного роста.

Лидерами стали социальные сети, чья еженедельная аудитория выросла с 62% до 79%, обогнав телевидение. Важно отметить, что современные соцсети представляют собой комплекс платформ, включая мессенджеры и видеохостинги, с активной миграцией между ними.

Основным требованием для современных медиа стала мультиплатформенность: присутствие на всех платформах, где находится аудитория – сайтах, соцсетях, мессенджерах и видеохостингах.

Наблюдается глобальный тренд на суверенизацию цифрового пространства: активно развиваются российские платформы, такие как VK Видео и RuTube, а также запущен государственный мессенджер МАКС. Региональные госпаблики успешно представлены во всех ключевых онлайн-средах, телепрограммы выходят в эфире и на видеохостингах, а печатные СМИ активно используют соцсети, адаптируя контент под каждый формат.

Губернатор отметил предстоящие вызовы, связанные с ИИ, борьбой с фейками и повышением медиаграмотности, выразив готовность к сотрудничеству и поддержке инициатив, направленных на создание честной и полезной информации. Он выразил уверенность, что медиафорум станет отправной точкой для новых совместных проектов.

Форум продлится два дня – 16-17 апреля. 16 апреля работают четыре площадки, в том числе – форум госпабликов Новосибирской области, форум блогеров, медиамастерская от «Шкулёв Холдинг».

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО
Суд обязал власти Сузунского района увеличить маневренный фонд

Автор: Оксана Мочалова

В Сузунском районе Новосибирской области местные власти обязали создать больше временного жилья для людей из аварийных домов. Такое решение вынес районный суд после проверки прокуратуры.

Выяснилось, что в распоряжении администрации есть всего четыре помещения маневренного фонда. Это те квартиры, которые дают людям на время, пока их основное жилье ремонтируют или расселяют. При этом в районе уже признаны аварийными шесть многоквартирных домов. В них живут 64 человека.

В хозяйствах карантинных районов под Новосибирском идет вторая волна дезинфекции

Автор: Юлия Данилова

Первая дезинфекция в хозяйствах, которые вошли в карантинную зону по пастереллезу, уже проведена. Сейчас идет вторая: в ЛПХ и сельхозорганизациях. Об этом на заседании комитета по АПК сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

— В ряде сёл при завершении второй дезинфекции сняты ветеринарные посты, —подчеркнул он.

Новосибирская область готовится к 81-й годовщине Победы

В рамках подготовки к 81-й годовщине Великой Победы под председательством губернатора Андрея Травникова прошло заседание Новосибирского областного оргкомитета «Победа». заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр региональной политики представил отчет о реализации плана мероприятий.

Андрей Травников акцентировал внимание на необходимости всесторонней, вдумчивой и серьёзной подготовки к празднованию Дня Победы. Он подчеркнул, что торжества не ограничиваются 9 мая, а включают в себя масштабные патриотические, культурные и спортивные события, запланированные на весь год. Губернатор подтвердил, что ключевые мероприятия, такие как Парад Победы и акция «Бессмертный полк», состоятся. Особое внимание будет уделено сохранению исторической памяти, в том числе в связи с установлением новой памятной даты — 19 апреля, Дня памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами. Глава региона напомнил о беспрецедентных жертвах, понесенных СССР в годы войны, подчеркнув, что более 13,5 миллионов мирных жителей погибли, а значительная часть городов и деревень была разрушена.

Искусственный интеллект выявляет скрытые номера машин в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Новосибирские дорожники с декабря 2025 года тестируют оборудование, которое позволяет идентифицировать государственные знаки на автотранспорте. Их сокрытие водителями является одним из самых распространенных нарушений. Об итогах работы с нарушителями в рамках усиления контроля за движением большегрузного транспорта по дорогам области рассказал начальник ГКУ НСО ТУАД Владимир Воспанчук на заседании транспортного комитета регионального парламента.

— Система проработала два с половиной месяца, было зафиксировано 549 случаев сокрытия номеров. 306 из них удалось раскрыть. Данные направлены в Ространснадзор для вынесения постановлений и взыскания штрафов, — сообщил Воспанчук.

Инвесторов для обустройства конечных остановок хотят привлечь в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Департамент предпринимательства мэрии Новосибирска определил потенциальных инвесторов для обустройства конечных остановочных пунктов на маршрутах общественного транспорта в городе. Об этом начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Александр Стефанов сообщил на заседании транспортного комитета регионального парламента. О каких компаниях идет речь он не уточнил.

— Сейчас департамент готовит проект инвестиционного договора, в котором предусматривается формирование соответствующей инфраструктуры. Пилотный проект планируется реализовать на улицах Никитина и Учительской. Проект проходит согласование с «Горэлектротранспортом», — уточнил чиновник.

Нарушения в размещении электросамокатов в Новосибирске уже нашли депутаты

Автор: Юлия Данилова

Депутаты транспортного комитета регионального парламента предложили Госавтоинспекции МВД России по Новосибирской области увеличить количество профилактических рейдов за соблюдением правил дорожного движения пользователями средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщила зампредседателя комитета Елена Тырина. От мэрии парламентарии потребовали обеспечить контроль за вступившим в силу постановлением об использовании и порядке размещения электросамокатов.

— К сожалению, сейчас мы видим массу нарушений пунктов этого постановления. Это, прежде всего, размещение более 10 СИМов одного оператора на одной парковке - поголовно везде более десяти. Это превышение минимального расстояния — 100 м между парковками. Они стоят гораздо ближе, если брать такие общественные места, как площадь Калинина и т.д. Не везде есть разметка, не везде соблюдена площадь под парковочное пространство. Нарушения очевидны. Хотелось бы, чтобы был обеспечен контроль со стороны мэрии, — подчеркнула Елена Тырина.

