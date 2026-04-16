Социальные сети обогнали ТВ: главные тренды медиарынка на форуме в Новосибирске

В открытии медиафорума приняли участие: Андрей Травников, губернатор Новосибирской области, Владимир Соловьёв, глава Союза журналистов России, Виктор Шкулёв, президент «Шкулёв Холдинг», Игорь Павлов, директор по работе с органами государственной власти RUTUBE, и Николай Афиногенов, руководитель отдела продвижения и аналитики Департамента стратегического партнёрства VK. Модерацию дискуссии осуществлял Сергей Нешумов, заместитель руководителя администрации – руководитель департамента информационной политики администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области. Событие проходило в ГКЗ имени Каца.

Владимир Соловьёв акцентировал внимание на образовательных программах для начинающих журналистов, предлагаемых Союзом журналистов.

Глава региона подчеркнул, что этот второй по счёту форум подтверждает становление мероприятия как регулярного, предоставляя медиасообществу региона площадку для профессионального обмена.

Правительство Новосибирской области, десятый год изучая медиарынок, фиксирует тенденции, отражающие общероссийские изменения. Телевидение, утратив доминирование, сохраняет существенную аудиторию (61% еженедельно по сравнению с 85% в 2017 г.), в то время как печатные СМИ переживают значительный спад (с 43% до 11%) из-за логистических, экономических причин и перехода читателей в онлайн. Радио удерживает позиции, охватывая около половины аудитории, среди которых преобладают автомобилисты. Новостные сайты стабилизировались на уровне 31,5% после фазы активного роста.

Лидерами стали социальные сети, чья еженедельная аудитория выросла с 62% до 79%, обогнав телевидение. Важно отметить, что современные соцсети представляют собой комплекс платформ, включая мессенджеры и видеохостинги, с активной миграцией между ними.

Основным требованием для современных медиа стала мультиплатформенность: присутствие на всех платформах, где находится аудитория – сайтах, соцсетях, мессенджерах и видеохостингах.

Наблюдается глобальный тренд на суверенизацию цифрового пространства: активно развиваются российские платформы, такие как VK Видео и RuTube, а также запущен государственный мессенджер МАКС. Региональные госпаблики успешно представлены во всех ключевых онлайн-средах, телепрограммы выходят в эфире и на видеохостингах, а печатные СМИ активно используют соцсети, адаптируя контент под каждый формат.

Губернатор отметил предстоящие вызовы, связанные с ИИ, борьбой с фейками и повышением медиаграмотности, выразив готовность к сотрудничеству и поддержке инициатив, направленных на создание честной и полезной информации. Он выразил уверенность, что медиафорум станет отправной точкой для новых совместных проектов.

Форум продлится два дня – 16-17 апреля. 16 апреля работают четыре площадки, в том числе – форум госпабликов Новосибирской области, форум блогеров, медиамастерская от «Шкулёв Холдинг».