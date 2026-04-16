Весенние каникулы: «Пушкинская карта» демонстрирует трехкратный рост

Во время весенних каникул ученики и студенты со всей России с энтузиазмом воспользовались программой «Пушкинская карта». Согласно статистике ВТБ, в период с 28 марта по 5 апреля молодые люди приобрели около 700 тысяч билетов на культурные мероприятия, такие как походы в кино, театр и музеи. Общая сумма потраченных средств по этим картам достигла более 350 миллионов рублей.

Наблюдается традиционный рост интереса к программе во время каникул: за этот период было выпущено свыше 120 тысяч новых карт, что в три раза превышает показатель весенних каникул прошлого года. С начала текущего года общее количество оформленных карт среди молодежи по всей стране составило 6,5 миллиона.

Лидирующие позиции по активности занимают Татарстан, Кемеровская область, Краснодарский край и Ростовская область.

В настоящее время к программе присоединились более 12 тысяч учреждений культуры по всей стране. Молодежи предлагается более 55 тысяч различных мероприятий, информацию о которых можно найти на портале «Культура.РФ» и в приложении «Госуслуги Культура».