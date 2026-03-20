ОЭЗ «Новосибирск» получила официальные границы

Автор: Оксана Мочалова

Площадка под Новосибирском получила официальный статус для привлечения инвесторов и запуска новых производств

В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены официальные данные о границах особой экономической зоны «Новосибирск». Сведения о площадке площадью 406 гектаров появились в системе в феврале 2026 года.

Статус особой экономической зоны промышленно-производственного типа эта территория получила годом ранее, в марте 2025 года, на основании постановления правительства РФ. Зона создана сроком на 49 лет. Она расположилась на стыке Коченевского и Новосибирского районов — в узле транспортных магистралей и вблизи международного аэропорта Толмачево.

ОЭЗ предполагает особый юридический статус территории. Для компаний-резидентов это означает доступ к готовой инженерной и транспортной инфраструктуре, а также возможность пользоваться налоговыми льготами и таможенными преференциями.

— Внесение в ЕГРН сведений о границе особой экономической зоны обеспечит получение инвесторами и резидентами полных сведений о земельных участках, инфраструктуре, расположенных в пределах зоны и на прилегающей территории, для проектирования размещения будущих предприятий и объектов, — пояснила заместитель руководителя Управления Росреестра по Новосибирской области Наталья Зайцева.

Напомним, что решение о создании ОЭЗ в регионе было анонсировано федеральным Минэкономразвития в феврале 2025 года, а весной было подписано соответствующее соглашение. Функции управляющей компании выполняет ООО «Северный Парк Развитие». Компания планирует осваивать территорию в несколько этапов.

На первом этапе, который рассчитан примерно до 2035 года, речь идет о площадке в 406 гектаров. Примерно 192 гектара из них займут новые резиденты, 196 гектаров отведено под проект мультимодального логистического комплекса якорного резидента — Новосибирского транспортного терминала, а еще 50 гектаров предназначены для создания собственной инфраструктуры ОЭЗ.

По словам директора УК ОЭЗ «Новосибирск» Александра Низковских, заполнение этой площадки рассчитано на размещение около 20 резидентов. Четыре компании с пятью проектами уже известны.

На втором этапе управляющая компания приступит к освоению участка в 346 гектаров. Здесь планируется разместить не менее 30 резидентов, срок реализации этого этапа также составит около десяти лет. Уже с лета 2026 года первые инвесторы смогут подключаться к инфраструктуре соседнего «Промышленно-логистического парка». В дальнейшем в ОЭЗ появится собственная инфраструктура, а также производственные помещения для представителей малого и среднего бизнеса.

Ранее редакция сообщала, что резидент особой экономической зоны Новосибирска планирует производить вагоны.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области, автор- пресс-служба

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Дизайнеры из Новосибирска показали коллекцию одежды на Московской неделе моды

Автор: Артем Рязанов

Студентки Новосибирского технологического института РГУ им. А.Н. Косыгина: Анна Востокова, Анна Галактионова, Марина Рум и Елизавета Балышева представили регион на шестой Московской неделе моды. В течение шести дней состоялось свыше 80 модных показов.

Коллекция, подготовленная новосибирскими дизайнерами одежды, была посвящена безграничным просторам России. В ней сочетались мягкие футуристические образы со смелыми и провокационными решениями. Центральным элементом коллекции стала клетка, используемая в пальто, юбках и аксессуарах.

Рекламного оператора оштрафовали за самовольные баннеры в аэропорту Толмачёво

Автор: Оксана Мочалова

Западно-Сибирская транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства о рекламе на территории новосибирского аэропорта «Толмачёво». Проверка показала, что в 2025 году на привокзальной площади воздушной гавани незаконно размещались рекламные конструкции.

Установлено, что эксплуатацией баннеров занималась московская компания  ООО «Русс Аутдор». Разрешения от местных властей на установку объектов у компании не было. По инициативе надзорного ведомства рекламораспространителя привлекли к административной ответственности.

Недостроенную школу в Бердске продают за 299 миллионов рублей

Автор: Артем Рязанов

Администрация Бердска выставила на торги недостроенную школу на 276 мест, ранее принадлежавшую частному учреждению «Экология и диалектика». Начальная стоимость объекта составляет 299,3 млн рублей, сообщается на сайте ГИС «Торги».

Подача заявок на участие в аукционе продлится до 24 апреля, итоги планируется подвести 29 апреля 2026 года.

Управляющие компании и магазины в Новосибирской области наказали за сугробы

Автор: Оксана Мочалова

Зима 2025-2026 запомнится новосибирцам сугробами и бесконечной уборкой снега. Нагрузка на крыши и дороги в Новосибирской области в этом году серьезно возросла, и прокуратура региона проводила проверки, как управляющие компании, владельцы магазинов и местные власти справляются с последствиями снегопадов. Под особый контроль попали крыши домов, дворы и территории возле торговых точек.

Как рассказали редакции Infopro54 в прокуратуре, надзорное ведомство отреагировало на многочисленные жалобы, касающиеся бездействия органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и управляющих компаний. Проверяли, чистят ли снег, убирают ли наледь и следят ли за состоянием зданий.

Рыночная неудача: продажа ТЦ «Подсолнух» в Новосибирске снова сорвалась

Автор: Оксана Мочалова

Мэрия Новосибирска в пятый раз не смогла продать недостроенное здание торгово-офисного центра «Подсолнух». Очередные торги, состоявшиеся на этой неделе, признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок от инвесторов.

Объект расположен в Ленинском районе, на пересечении улиц Ватутина и Новогодней. Площадь 13-этажного долгостроя превышает 34 тысячи кв. метров. Чтобы привлечь инвесторов, мэрия пошла на значительное снижение цены: на пятых торгах объект предлагался за 1,14 млрд рублей. Для сравнения, стартовая цена на первых аукционах составляла 1,8 млрд рублей. Предыдущая попытка продать здание за 1,34 млрд рублей также завершилась неудачей.

В Новосибирской области более 1,5 тысячи детей привьют против менингококка

Автор: Мария Гарифуллина

В марте 2026 года был объявлен электронный аукцион на поставку в Новосибирскую область вакцины для профилактики менингококковой инфекции серогрупп A, C, W, Y. Для медицинских учреждений региона закупается более 40 240 доз вакцины. На это из бюджета выделяется более 139 миллионов рублей. Ранее закупки были не такими масштабными.

Врачи и пациентские организации на протяжении последних нескольких лет призывают внести вакцинацию против менингококковой инфекции в национальный календарь прививок, чтобы сделать ее доступной и бесплатной для всех россиян. Но пока такое решение не принято, и прививки против смертельного менингококка ставятся по эпидемическим показаниям и для определенных групп риска. Деньги на приобретение вакцин выделяют региональные бюджеты. Новосибирская область, как и многие другие регионы, в 2025 году увеличивала закупки вакцин против менингококка. Это было связано с тем, что в стране было зарегистрировано увеличение числа выявленных случаев данной инфекции. Такие же решения, по данным редакции Infopro54, были приняты и на текущий год: инфекционисты рекомендовали увеличить охват вакцинацией детей в возрасте от 0 до 6 лет.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

