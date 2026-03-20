ОЭЗ «Новосибирск» получила официальные границы

В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены официальные данные о границах особой экономической зоны «Новосибирск». Сведения о площадке площадью 406 гектаров появились в системе в феврале 2026 года.

Статус особой экономической зоны промышленно-производственного типа эта территория получила годом ранее, в марте 2025 года, на основании постановления правительства РФ. Зона создана сроком на 49 лет. Она расположилась на стыке Коченевского и Новосибирского районов — в узле транспортных магистралей и вблизи международного аэропорта Толмачево.

ОЭЗ предполагает особый юридический статус территории. Для компаний-резидентов это означает доступ к готовой инженерной и транспортной инфраструктуре, а также возможность пользоваться налоговыми льготами и таможенными преференциями.

— Внесение в ЕГРН сведений о границе особой экономической зоны обеспечит получение инвесторами и резидентами полных сведений о земельных участках, инфраструктуре, расположенных в пределах зоны и на прилегающей территории, для проектирования размещения будущих предприятий и объектов, — пояснила заместитель руководителя Управления Росреестра по Новосибирской области Наталья Зайцева.

Напомним, что решение о создании ОЭЗ в регионе было анонсировано федеральным Минэкономразвития в феврале 2025 года, а весной было подписано соответствующее соглашение. Функции управляющей компании выполняет ООО «Северный Парк Развитие». Компания планирует осваивать территорию в несколько этапов.

На первом этапе, который рассчитан примерно до 2035 года, речь идет о площадке в 406 гектаров. Примерно 192 гектара из них займут новые резиденты, 196 гектаров отведено под проект мультимодального логистического комплекса якорного резидента — Новосибирского транспортного терминала, а еще 50 гектаров предназначены для создания собственной инфраструктуры ОЭЗ.

По словам директора УК ОЭЗ «Новосибирск» Александра Низковских, заполнение этой площадки рассчитано на размещение около 20 резидентов. Четыре компании с пятью проектами уже известны.

На втором этапе управляющая компания приступит к освоению участка в 346 гектаров. Здесь планируется разместить не менее 30 резидентов, срок реализации этого этапа также составит около десяти лет. Уже с лета 2026 года первые инвесторы смогут подключаться к инфраструктуре соседнего «Промышленно-логистического парка». В дальнейшем в ОЭЗ появится собственная инфраструктура, а также производственные помещения для представителей малого и среднего бизнеса.

