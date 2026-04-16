Кабаны ушли из лесов Новосибирской области

Через несколько недель в Новосибирской области откроется сезон охоты. От того, насколько точно ведомства знают численность диких животных, зависят и квоты на добычу, и решения о том, кому нужна подкормка, а чью популяцию лучше не трогать.

Перепись диких животных (зимний маршрутный учёт) 2026 года показала разнонаправленную динамику. В ответе на запрос редакции Infopro54 в министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области сообщили, что лось уверенно прибавил: с 16 016 до 16 760 особей. А вот поголовье сибирской косули сократилось почти на 6,7 тысячи — до 62 537 особей.

— Снижение связано с естественными миграционными процессами за пределы области, — пояснили в министерстве.

С кабаном ситуация оказалась куда драматичнее. За год число этих зверей рухнуло больше чем наполовину: с 1 077 до 457 особей (-57,6%). В ведомстве отметили, что это произошло «из-за регулирования численности в рамках распоряжения Правительства РФ, неблагоприятных погодных условий и состояния кормовой базы».

Зайцы потеряли незначительно: беляк — 3,2%, русак — 0,8%. Специалисты сочли эти изменения обычными колебаниями.

Одной из причин изменения численности стала аномально снежная зима 2025–2026 годов. Высота снега местами достигала полутора метров, сверху образовывался жёсткий наст, который увеличивал энергозатраты копытных и истощал кормовую базу.

— В связи с этим физические лица, государственные инспекторы, охотпользователи и землепользователи развернули масштабные биотехнические мероприятия: изготовлено и установлено 1 414 сооружений для подкормки, выложено 11 475 кг соли, 59 675 веников, 4 960 ц сена, 892 ц овса, а также засеяно 538 га кормовых полей, — уточнили в ведомстве.

В министерстве также рассказали, что на территории закреплённого охотничьего угодья «Меретское» в Сузунском районе (площадь 4,55 тысячи гектаров) учёт провели с использованием беспилотных летательных аппаратов.

— Протяжённость авиамаршрутов составила 138,6 км, — сообщили в ведомстве.

Дроны позволяют точнее подсчитывать зверей в труднодоступных местах и дают более объективную картину.

Что касается хищников, то волки в последний учётный период зафиксированы только в Северном муниципальном округе, в селе Бергуль. В рамках любительской и спортивной охоты там добыли две особи. Разрешение на регулирование численности не выдавалось. Медведей в зимний период не зафиксировали вообще.

В ведомстве подчеркнули, что предсказать выход хищников к людям невозможно. Это зависит от численности популяции, кормовой базы, погодных условий и антропогенного воздействия. Решение о регулировании принимают только после получения сигнала о реальной угрозе в соответствии с приказом Минприроды России.

