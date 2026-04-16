Синоптики предсказывают резкие перепады температуры в Новосибирской области

Весной этого года природа региона решила продемонстрировать свой характер. Специалисты Западно-Сибирского Гидрометцентра подготовили прогноз на ближайшие дни, который предвещает значительные колебания температуры, достигающие почти 30 градусов.

В четверг, 16 апреля, жителям Новосибирска не стоит ожидать прихода весны. Температура поднимется лишь до незначительного плюса — +1… -4 градусов. В восточных районах области возможен мокрый снег, а порывы северо-западного ветра достигнут 16 метров в секунду.

Пятница, 17 апреля, станет настоящим испытанием для тех, кто уже убрал пуховики. Ночью температура опустится до -10 градусов, а в некоторых районах и до -15 градусов. Днём будет немного теплее — -2…+3 градусов. По всей области ожидаются дожди, снег и снова мокрый снег. Порывы северо-западного ветра будут достигать 14 метров в секунду.

Суббота, 18 апреля, станет неожиданностью. Ночью будет холодно — -3…-8 градусов, а местами даже до -13 градусов. Но днём произойдёт резкое потепление. Температура поднимется до +10…+15 градусов. В большинстве районов осадков не будет, только на севере области возможны дожди. За такую тёплую погоду придётся заплатить сильным ветром — юго-западный порыв достигнет скорости 19 метров в секунду.

