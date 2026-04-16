В Новосибирске продажу алкоголя ограничат в День Победы

В Новосибирске мэр Максим Кудрявцев объявил о запрете на продажу алкоголя в День Победы, который состоится 9 мая 2026 года. Эта дата приурочена к 81-й годовщине окончания Великой Отечественной войны.

Запрет будет действовать в местах, где традиционно проводятся массовые праздничные мероприятия (12 территорий).

Согласно постановлению, ограничения затронут такие популярные зоны, как Михайловская набережная, парки, скверы и прилегающие территории в различных районах города, а также центральную часть города и близлежащие улицы. Торговые точки и заведения общественного питания в обозначенных районах обязаны предложить клиентам безалкогольные напитки и мороженое.

Также они должны исключить из продажи любые напитки, упакованные в стеклянные бутылки. Данные меры приняты для обеспечения безопасности и поддержания порядка во время праздничных мероприятий.

Ранее редакция сообщала о том, что взрослый новосибирец в среднем выпил за год 94 литра алкогольных напитков.