ЦБ снизил ключевую ставку до 15%

Автор: Оксана Мочалова

Совет директоров Банка России уменьшил ставку на 50 базисных пунктов, отметив замедление инфляции и рост внешней неопределенности

Совет директоров Банка России на заседании 20 марта принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) — до 15,00% годовых.

Регулятор отметил, что экономика страны приближается к траектории сбалансированного роста. В феврале рост цен ожидаемо замедлился после временного ускорения в январе. Устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке ЦБ, остаются в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Годовая инфляция, по оценке на 16 марта, составила 5,9%.

— Денежно-кредитные условия немного смягчились, но остаются жесткими, — пояснили в Банке России.

При этом регулятор обращает внимание на значительный рост неопределенности со стороны внешних условий. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий.

Согласно прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,5% в 2026 году. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года.

Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, подчеркивает ЦБ.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 апреля 2026 года.

Стоит отметить, что решение Банка России по ключевой ставке стало ожидаемым для рынка. Подавляющее большинство аналитиков прогнозировали, что регулятор продолжит цикл смягчения денежно-кредитной политики именно этим шагом. Некоторые эксперты допускали более широкий шаг (на 100 б.п.), однако динамика инфляционных ожиданий и внешние риски, по их мнению, склоняли ЦБ к более осторожному снижению.

Напомним, что на предыдущем заседании в феврале Банк России также снизил ключевую ставку на 50 б.п. — до 15,5%. Тогда регулятор указал, что будет оценивать целесообразность дальнейшего смягчения исходя из устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

По данным Сибирского ГУ Банка России годовая инфляция в Новосибирской области в феврале увеличилась и составила 11,11% после 10,57% в январе. Основные причины — перенос производителями и поставщиками возросших затрат в цены продовольственных товаров, а также сокращение предложения отдельных продуктов питания. Годовая инфляция в регионе осталась выше, чем по Сибирскому федеральном округу (10,35%) и по России в целом (10,06%).

Ранее редакция сообщала, что рост цен на билеты в кино и театры Новосибирска оказался в два раза выше инфляции.

Банк Уралсиб открыл универсальный офис в Хабаровске

ОЭЗ «Новосибирск» получила официальные границы

Автор: Оксана Мочалова

В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены официальные данные о границах особой экономической зоны «Новосибирск». Сведения о площадке площадью 406 гектаров появились в системе в феврале 2026 года.

Статус особой экономической зоны промышленно-производственного типа эта территория получила годом ранее, в марте 2025 года, на основании постановления правительства РФ. Зона создана сроком на 49 лет. Она расположилась на стыке Коченевского и Новосибирского районов — в узле транспортных магистралей и вблизи международного аэропорта Толмачево.

Новосибирская компания продает автомобильную электронику китайским брендам

Автор: Юлия Данилова

Новосибирское предприятие ООО «Вега-Абсолют», которое занимается производством электронного оборудования для автомобильной отрасли и Интернета вещей, планирует расширяться. Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Генеральный директор компании Валерий Красников пояснил, что в 2025 году завод приобрел оборудование на сотни миллионов рублей, а также внес изменения в технологические процессы, подогнав их под международные стандарты. В ближайшие месяцы планируется запуск 2–3 сборочных линии новых продуктов, в числе которых устройства, проецирующие изображение на лобовом стекле автомобиля.

Новосибирскую лапшу, крупу и масло продвигают в Китае

Автор: Юлия Данилова

Российские производители активно представляют свою продукцию в национальных павильонах, открытых в Китае, Египте, Вьетнаме, ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции и Иордании. У новосибирцев наиболее востребован павильон в Китае. Здесь свою продукцию представляют три компании из Новосибирской области: «Первая крупяная компания», выпускающая муку и крупы, «Скоровар» с линейкой продуктов быстрого питания и «Армаз», специализирующийся на производстве растительных масел.

В целом почти 100 компаний из региона являются участниками программы «Сделано в Сибири» и обладателями знака качества, позволяющего выходить на зарубежные рынки.

Сибирскую косметику и шоколад оценили за рубежом

Автор: Юлия Данилова

В 2026 году из Сибирского федерального округа было вывезено на экспорт более 3.3 тысяч тонн шоколада. Продукция поступала в 16 стран мира. Впервые сибирские конфеты с начинкой были отправлены в Иорданию. Об этом сообщил заместитель начальника Сибирского таможенного управления Дмитрий Колыханов.

Напомним, за 2024 год из сибирских регионов на экспорт ушло 82,5 тысячи тонн шоколада, включая шоколадные конфеты. При этом в 2025 году в новосибирской рознице шоколад вырос в цене на 22,6%. Согласно данным официальной статистики, к концу года средняя цена шоколада в городе составила 1546 рублей за один килограмм.

Скидка не поможет: сибирским аграриям снизили тариф на вывоз зерна на экспорт

Автор: Юлия Данилова

Правление РЖД приняло решение о предоставлении скидок на перевозки зерна из Сибири. В порты Дальнего Востока и Северо-Запада перевозки будут осуществляться со скидкой 20%, в порты Азово-Черноморского бассейна — 11,5%, говорится в сообщении РЖД. В компании уточнили, что скидки касаются перевозок из Сибирского федерального округа зерновых и зернобобовых культур в вагонах-зерновозах.

— Тарифное решение направлено на привлечение дополнительных объемов грузов на железнодорожный транспорт и будет действовать с 5 марта до конца 2026 года, — отметили в РЖД.

Из Ирана в Новосибирск поставляли апельсины, киви и капусту

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году из Ирана на территорию Новосибирской области поступали овощи и фрукты: апельсины, арбузы, гранаты, капуста. В общей сложности поступила 91 партия продукции. Об этом сообщил заместитель руководителя Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора Андрей Стуканов.

— В 2026 году поступили 24 партии на автотранспортных средствах. Из наименований: капуста, киви, перец, петрушка. Последняя машина из Ирана поступила на прошлой неделе, поэтому пока этот конфликт не отразился на поставке продукции в Новосибирскую область. Если конфликт затянется, то логистика поменяется и продукция будет приходить из других стран и регионов, — добавил Стуканов.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

