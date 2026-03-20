ЦБ снизил ключевую ставку до 15%

Совет директоров Банка России на заседании 20 марта принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) — до 15,00% годовых.

Регулятор отметил, что экономика страны приближается к траектории сбалансированного роста. В феврале рост цен ожидаемо замедлился после временного ускорения в январе. Устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке ЦБ, остаются в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Годовая инфляция, по оценке на 16 марта, составила 5,9%.

— Денежно-кредитные условия немного смягчились, но остаются жесткими, — пояснили в Банке России.

При этом регулятор обращает внимание на значительный рост неопределенности со стороны внешних условий. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий.

Согласно прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,5% в 2026 году. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года.

Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, подчеркивает ЦБ.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 апреля 2026 года.

Стоит отметить, что решение Банка России по ключевой ставке стало ожидаемым для рынка. Подавляющее большинство аналитиков прогнозировали, что регулятор продолжит цикл смягчения денежно-кредитной политики именно этим шагом. Некоторые эксперты допускали более широкий шаг (на 100 б.п.), однако динамика инфляционных ожиданий и внешние риски, по их мнению, склоняли ЦБ к более осторожному снижению.

Напомним, что на предыдущем заседании в феврале Банк России также снизил ключевую ставку на 50 б.п. — до 15,5%. Тогда регулятор указал, что будет оценивать целесообразность дальнейшего смягчения исходя из устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

По данным Сибирского ГУ Банка России годовая инфляция в Новосибирской области в феврале увеличилась и составила 11,11% после 10,57% в январе. Основные причины — перенос производителями и поставщиками возросших затрат в цены продовольственных товаров, а также сокращение предложения отдельных продуктов питания. Годовая инфляция в регионе осталась выше, чем по Сибирскому федеральном округу (10,35%) и по России в целом (10,06%).

