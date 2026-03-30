Более 37 тысяч новосибирцев числятся безработными

В Новосибирской области зарегистрировано 1,35 млн человек занятых в различных отраслях экономики региона. Официально безработными числятся 37,3 тысячи человек (2,7%). Речь идет о жителях региона в возрасте от 15 лет и старше, уточняет Новосибирскстат.

— В соответствии с методологией Международной Организации труда, к безработным относятся те, кто в рассматриваемый период не имел работы (доходного занятия); занимался поиском работы в течение последних четырех недель, используя при этом любые способы; был готов приступить к работе в течение обследуемой недели, — уточнили в ведомстве.

В регионах Сибири лидирует по количеству занятых в экономике Красноярский край — 1,38 млн человек. Меньше всего уровень безработицы в Хакассии — 1,4%. Самый высокий в Республике Алтай — 6%. По количеству безработных в округе лидер Алтайский край — 39 тысяч.

Для сравнения, в среднем по Сибири уровень безработицы составляет 2,8%, по России — 2,2%.

Напомним, по оценкам Минфина Новосибирской области, около 200 тысяч жителей региона работают неофициально и прячут свои доходы. Ведомство настаивало на проверке их доходов совместно с налоговой и Территориальным фондом обязательного медицинского страхования.

Ранее редакция сообщала о том, что запрет самозанятым работать с юрлицами заставит новосибирцев уйти в тень. Предложение Госдумы ограничить работу только физлицами разрушит успешный институт, считают эксперты.