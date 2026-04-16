Стало известно, когда отреставрируют новосибирскую ТЭЦ-1 и что в ней разместят

В Новосибирске названы сроки начала противоаварийных и реставрационных работ на здании ТЭЦ-1 — первой крупной электростанции города. Она давно уже не используется по своему прямому назначению, два года назад СГК продала её ГК «СибирьИнвест». Infopro54 поговорил с руководителем компании, которая сейчас занимается столетним зданием ТЭЦ.

Новосибирская ТЭЦ-1 (первоначальное название — Новониколаевская электростанция) была построена в рамках реализации плана ГОЭЛРО — плана электрификации России. Первый камень в фундамент ТЭЦ-1 был заложен 10 мая 1924 года. По этому поводу в Новониколаевске состоялся многотысячный митинг, на котором присутствовал председатель ЦИК СССР Михаил Калинин. ТЭЦ-1 была открыта в марте 1926 года и проработала до 1964 года, после этого была реконструирована под котельную. Статус памятника истории зданию был присвоен в 1960 году. До 2024 года объект находился в ведении энергетиков. Обсуждение судьбы этого памятника несколько раз выносилось в публичную плоскость: высказывались разные идеи о том, как и за чей счёт провести реновацию. В итоге на это решился частный инвестор.

— В настоящий момент, в апреле 2026 года, заканчивается проектирование контраварийных мероприятий, которые позволят удержать от обрушения старинные конструкции. В текущем году, в теплый период, хотим успеть провести все необходимые работы на объекте. Параллельно с этим мы приступили к созданию проекта реновации. Мы хотим оставить и восстановить историческое здание — то самое, которое в 1926 году принимал Калинин, а все пристройки позднесоветского периода убрать. И эти работы тоже планируем на лето или в крайнем случае — на осень, — рассказал Infopro54 директор ООО «Рикон» Виталий Конько (компания входит в группу «СибирьИнвест»).

В архитектурных справочниках говорится, что первоначально пространственная композиция кирпичного здания ТЭЦ-1 была определена сочетанием трёхэтажного центрального и двухэтажных боковых объёмов. Фасады — с насыщенным декором, который создавал индивидуальный образ промышленного здания. Главный вход с широкими ступенями лестницы был акцентирован большой остеклённой аркой-витражом. Пристройки к историческому зданию появлялись в связи с необходимостью размещения нового оборудования. Со стороны северо-восточного фасада к зданию была пристроена галерея топливоподачи. После реконструкции здания под промышленную котельную его исторический облик был значительно изменён. Но и в нынешнем виде ТЭЦ-1 впечатляет, говорят историки архитектуры. Этот памятник находится в промышленной зоне. Свободного доступа к нему в течение последних десятилетий не было. Рассматривать ТЭЦ-1 можно только издалека и из-за забора. Когда на растущих рядом с забором деревьях появляется листва, здание почти полностью скрыто от глаз. Реновация здания, возможно, сделает этот объект культурного наследия более доступным для наблюдения.

— О том, что в будущем будет располагаться в историческом здании ТЭЦ-1, говорить пока рано: пока только эскизы рисуются. Один из ключевых вариантов — бизнес-центр. Рассматривали сначала варианты с выставочным центром, потом — что-то вроде гастрокорта с кафе, ресторанами. Но там есть определённые сложности, в том числе связанные с требованиями пожарной безопасности: здание старое, не приспособленное под современные требования. Согласованный вариант — офисы. Начали рисовать, посмотрим, что получится, — говорит Виталий Конько.

Новосибирская ТЭЦ-1 расположена в Пристанском переулке, между улицей Фабричной и береговой полосой реки Обь. В целом эта часть города очень интересна своей историей и промышленной архитектурой. Краеведы иногда проводят здесь тематические экскурсии. Девелоперы, в свою очередь, считают это место коммерчески привлекательным.

