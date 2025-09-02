17 учебных заведений Новосибирска получили надежное теплоснабжение

В 2025 году Сибирская генерирующая компания, реализуя программу обновления теплового хозяйства, обеспечила более надежное теплоснабжение для 17 учебных заведений Новосибирска, включая школы и учреждения среднего профессионального образования, сообщили в Новосибирской теплосетевой компании (НТСК, входит в группу компаний СГК).

Эти меры позволят избежать возможных сбоев в обеспечении теплом социальных объектов и гарантируют комфортные условия для обучения свыше 20 тысяч учащихся.

В список объектов, где были установлены новые тепловые сети, вошли учебные заведения, расположенные в районах города, где проводятся работы по замене крупных отрезков теплосетей, исчерпавших свой срок службы. Среди них – школы № 167, 128, 170, 65, 188, 48, 202, 100, 7, 92, 45; гимназии № 2, 7, 17; СГПТУ-12, ПУ-67 и колледж питания.

По словам Дмитрия Перязева, генерального директора СГК-Новосибирск, приоритетом компании является бесперебойное обеспечение теплом социально значимых объектов города. Программа модернизации сетевого комплекса, стартовавшая в 2022 году, направлена на значительное повышение надежности всей тепловой системы Новосибирска и в 2025 году охватывает 14 школ и 3 учреждения СПО.

В рамках программы на текущий год планируется заменить свыше 55 километров тепловых сетей, включая модернизацию, капитальный и текущий ремонт, а также строительство новых участков. Общий объем инвестиций в теплосетевой комплекс составит 9,5 миллиарда рублей, что на 40% превышает показатель 2024 года.

На ключевых участках применяются современные материалы и технологии, в частности, трубы с заводской пенополиуретановой изоляцией и системой оперативного дистанционного контроля, что существенно повысит надежность эксплуатации и позволит оперативно предотвращать возможные аварийные ситуации.