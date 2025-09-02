В Новосибирске с выборов в горсовет снялись пять кандидатов

Из списка зарегистрированных кандидатов на выборы в горсовет Новосибирска выбыли пять кандидатов. По состоянию на 2 сентября на 50 мест по одномандатным округам претендуют 203 человека.

Заявление об отказе от участия в выборах в горсовет написал лидер новосибирского отделения «Родины» Вячеслав Илюхин. Он шел самовыдвиженцем по округу №17 (Пашино, Калининский район). Борьбу за мандат в Заксобрании Новосибирской области, где он баллотируется от партии, Илюхин продолжает. По округу №17 в выборной эстафете остались пять кандидатов: Надежда Астахова («Единая Россия»), Сергей Макаров («Партия пенсионеров»), Леонид Рыбин («Родина», Илья Сыч («Новые люди») и Марина Воробьёва (КПРФ).

Также сошел с дистанции кандидат в депутаты по одному из высококонкурентных округов (округ №6, Железнодорожный район) Алексей Третьяков, который баллотировался от партии ЛДПР. Продолжают борьбу на этой территории восемь кандидатов: Руслан Станишевский («Партия пенсионеров России»), Андрей Антонов («Справедливая Россия»), самовыдвиженец Ростислав Антонов, Александр Згурин («Единая Россия»), Денис Катуров («Родина»), Михаил Гафаров («Новые люди», самовыдвиженец Роман Малоземов и Оксана Корякина (КПРФ).

Кроме того, аннулирована регистрация самовыдвиженца Дарьи Рудневой, которая шла по округу №1 (Дзержинский район). Борьбу за мандат на этой территории продолжают шесть кандидатов: Алексей Нечунаев («Партия пенсионеров России»), Владислав Кинев («Новые люди»), Александр Митин (КПРФ), Александр Власов («Справедливая Россия»), Андрей Ковалев (ЛДПР и Екатерина Николаева («Единая Россия).

Участвовать в выборах также отказался Владимир Медведев, который баллотировался от «Партии пенсионеров». Он снял свою кандидатуру по округу 20 (Кировский район Новосибирска). На этой территории борьбу продолжают: Игорь Кудин («Единая Россия»), Наталья Дремайлова (КПРФ), Игорь Герасимов («Новые люди»), Мария Магерова («Справедливая Россия»), а также Андрей Гизбрехт (ЛДПР).

В середине августа сошел с дистанции и самовыдвиженец Павел Константинов. Он отказался бороться за мандат депутата по округу 46 (Советский район, Шлюз, Нижняя зона Академгородка, ОбьГЭС). Кандидат в депутаты объявил, что снимается с выборов в пользу Глеба Черепанова, который ранее являлся пресс-секретарем экс-мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Борьбу на этой территории продолжают пять кандидатов: Андрей Рябин (ЛДПР), Татьяна Сазонова («Новые люди»), Ирина Тесленко («Партия пенсионеров России», Глеб Черепанов (КПРФ) и Александр Фельдбуш («Единая Россия».

Напомним, выборы в Совет депутатов Новосибирска и в Заксобрание Новосибирской области пройдут с 12 по 14 сентября 2025 года. На участие в выборах документы представили 313 человека. 293 кандидата были зарегистрированы, среди них представители тех семи партий (КПРФ, «Единая Россия, ЛДПР, «Новые люди», Российская партия пенсионеров, «Справедливая Россия – За Правду», «Родина»), а также 26 самовыдвиженцев. 10 человек утратили статус кандидата и 10 — получили отказ в регистрации. По данным облизбиркома, лишь 24% кандидатов в депутаты горсовета являются представителями слабого пола.

Ранее редакция сообщала, что одну из партий хотят снять с выборов в Новосибирске за нарушение авторских прав.