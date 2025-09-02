Рекламодателям

В Новосибирске с выборов в горсовет снялись пять кандидатов

  • 02/09/2025, 11:00
Автор: Оксана Мочалова
мэрия Новосибирска
За мандаты продолжают бороться 203 кандидата

Из списка зарегистрированных кандидатов на выборы в горсовет Новосибирска выбыли пять кандидатов. По состоянию на 2 сентября на 50 мест по одномандатным округам претендуют 203 человека.

Заявление об отказе от участия в выборах в горсовет написал лидер новосибирского отделения «Родины» Вячеслав Илюхин. Он шел самовыдвиженцем по округу №17 (Пашино, Калининский район). Борьбу за мандат в Заксобрании Новосибирской области, где он баллотируется от партии, Илюхин продолжает. По округу №17 в выборной эстафете остались пять кандидатов: Надежда Астахова («Единая Россия»), Сергей Макаров («Партия пенсионеров»), Леонид Рыбин («Родина», Илья Сыч («Новые люди») и Марина Воробьёва (КПРФ).

Также сошел с дистанции кандидат в депутаты по одному из высококонкурентных округов (округ №6, Железнодорожный район) Алексей Третьяков, который баллотировался от партии ЛДПР. Продолжают борьбу на этой территории восемь кандидатов: Руслан Станишевский («Партия пенсионеров России»), Андрей Антонов («Справедливая Россия»), самовыдвиженец Ростислав Антонов, Александр Згурин («Единая Россия»), Денис Катуров («Родина»), Михаил Гафаров («Новые люди», самовыдвиженец Роман Малоземов и Оксана Корякина (КПРФ).

Кроме того, аннулирована регистрация самовыдвиженца Дарьи Рудневой, которая шла по округу №1 (Дзержинский район). Борьбу за мандат на этой территории продолжают шесть кандидатов: Алексей Нечунаев («Партия пенсионеров России»), Владислав Кинев («Новые люди»), Александр Митин (КПРФ), Александр Власов («Справедливая Россия»), Андрей Ковалев (ЛДПР и Екатерина Николаева («Единая Россия).

Участвовать в выборах также отказался Владимир Медведев, который баллотировался от «Партии пенсионеров». Он снял свою кандидатуру по округу 20 (Кировский район Новосибирска). На этой территории борьбу продолжают: Игорь Кудин («Единая Россия»), Наталья Дремайлова (КПРФ), Игорь Герасимов («Новые люди»), Мария Магерова («Справедливая Россия»), а также Андрей Гизбрехт (ЛДПР).

В середине августа сошел с дистанции и самовыдвиженец Павел Константинов. Он отказался бороться за мандат депутата по округу 46 (Советский район, Шлюз, Нижняя зона Академгородка, ОбьГЭС). Кандидат в депутаты объявил, что снимается с выборов в пользу Глеба Черепанова, который ранее являлся пресс-секретарем экс-мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Борьбу на этой территории продолжают пять кандидатов: Андрей Рябин (ЛДПР), Татьяна Сазонова («Новые люди»), Ирина Тесленко («Партия пенсионеров России», Глеб Черепанов (КПРФ) и Александр Фельдбуш («Единая Россия».

Напомним, выборы в Совет депутатов Новосибирска и в Заксобрание Новосибирской области пройдут с 12 по 14 сентября 2025 года. На участие в выборах документы представили 313 человека. 293 кандидата были зарегистрированы, среди них представители тех семи партий (КПРФ, «Единая Россия, ЛДПР, «Новые люди», Российская партия пенсионеров, «Справедливая Россия – За Правду», «Родина»), а также 26 самовыдвиженцев. 10 человек утратили статус кандидата и 10 — получили отказ в регистрации. По данным облизбиркома, лишь 24% кандидатов в депутаты горсовета являются представителями слабого пола.

Ранее редакция сообщала, что одну из партий хотят снять с выборов в Новосибирске за нарушение авторских прав.

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова

2 281

Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирская область

Теги : выборы


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Александр Чиркунов, экс-директор сети «Ашан» (Новосибирск), директор по стратегическому развитию Carrefour (Армения)

Александр Чиркунов: На рынке готовой еды идет борьба между ритейлом и общепитом

Интригу в его развитие добавит роботизация доставки
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Баннер КПРФ сорвали накануне выборов в Новосибирске
2/09/25 14:15
Власть
НГУ отложил открытие филиала в Казахстане по просьбе партнеров
2/09/25 14:00
Образование
Новосибирский врач рассказал о влиянии питания студентов на их здоровье и учёбу
2/09/25 13:30
Общество
Погода для старта отопительного сезона придет в Новосибирск к концу сентября
2/09/25 13:00
Власть Город Общество
Пытались сжечь силовиков: пожизненный срок грозит братьям, распространявшим «дурь» в Новосибирской области
2/09/25 12:33
Право&Порядок
Новосибирцы берут кредиты на покупку машин в среднем на шесть лет
2/09/25 12:00
В Новосибирске с выборов в горсовет снялись пять кандидатов
2/09/25 11:00
Власть Политика
17 учебных заведений Новосибирска получили надежное теплоснабжение
2/09/25 10:50
Бизнес
Новосибирцы получили президентские гранты на четыре миллиарда рублей
2/09/25 10:00
Власть Общество
Маленькой Вике с диагнозом ДЦП требуется дорогостоящее лечение
2/09/25 9:50
Общество
Дело о хищениях в новосибирском аквапарке передадут на изучение фигурантам
2/09/25 9:30
Бизнес Право&Порядок
В Новосибирской области оценили качество зерна после затяжных дождей
2/09/25 9:00
Агропром Общество
Только 4% новосибирских селлеров мечтали о бизнесе с детства
2/09/25 8:30
Общество
Новосибирские бренды представили свои коллекции на Неделе моды в Москве
1/09/25 19:42
Бизнес
Новосибирцам рассказали, как новый сервис защитит счета от мошенников
1/09/25 19:00
Общество
Новосибирская область лидирует в производстве школьных товаров
1/09/25 18:00
Бизнес Власть Общество
Государство инвестировало в долгосрочные сбережения граждан
1/09/25 17:45
Финансы
Горняки Новосибирской области отпраздновали День шахтера
1/09/25 17:41
Общество
В НСО отремонтируют 64 км дорог для безопасного подвоза школьников
1/09/25 17:25
Власть
В Новосибирске выдали разрешение на строительство автодрома с двумя трассами
1/09/25 17:00
Бизнес
Популярное
Лунный календарь для любителей комнатных растений на сентябрь 2025
31/08/25 10:15
В конкурсе таксистов в России в этом году участвует много женщин
29/08/25 12:30
Новосибирский гид рассказала о жизни Вольфа Мессинга в столице Сибири
22/08/25 10:00
В Ленинском районе Новосибирска в садовом обществе погибли собаки
20/08/25 14:00
Новосибирский священник рассказал историю и традиции Медового Спаса
12/08/25 18:00
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на август 2025
31/07/25 10:07
Новости компаний
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером спортивного фестиваля
2/09/25 9:35
Клиенты Уралсиба стали победителями акции «Розыгрыш миллиона с партнерами Юнистрим»
2/09/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником международного форума «Технопром-2025»
1/09/25 9:11
Вклад «Ключевой плюс» Уралсиба – в Топ-10 лучших вкладов с плавающей ставкой
28/08/25 10:45
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником экологической акции
27/08/25 10:43
Новосибирские энергетики ведут масштабную реконструкцию электросетей в Оби
25/08/25 11:25

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Сентябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять