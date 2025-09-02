Рекламодателям

Новосибирцы получили президентские гранты на четыре миллиарда рублей

  • 02/09/2025, 10:00
Автор: Юлия Данилова
Новосибирцы получили президентские гранты на четыре миллиарда рублей
С их помощью в регионе реализовано более 4,4 тысяч проектов

Новосибирская область — один из самых активных регионов Сибирского федерального округа в части работы с грантами. Об этом заявили аналитики исследовательского центра коммуникационной группы PROGRESS. С 2017 года Фонд президентских грантов поддержал 4440 проектов региональных НКО с общим объемом финансирования 4 млрд рублей.

Ресурсы привлекались на социальные, образовательные и культурные программы, на проекты, связанные с развитием городской и региональной инфраструктуры. Значительная часть инициатив приходилась на областной центр.

Для сравнения, Красноярский край по президентским грантам получил в общей сложности 3,5 млрд рублей, Омская и Иркутская области — по 3,1 млрд. При этом по количеству реализованных инициатив в округе лидируют омичи, на втором месте жители Иркутской области, на третьем красноярцы.

По данным правительства Новосибирской области, от региона Фондом президентских грантов за два конкурса 2025 года было поддержано 59 проектов. Среди них — сверхдальний водный краеведческий туристический поход «Перекаты истории» протяженностью более 1000 км по реке Томь, проект «Ледяные коньки НСК», направленный на популяризацию конькобежного спорта среди подростков, а также инициатива «Позитивные технологии», позволяющая обобщить и тиражировать лучшие практики некоммерческих организаций, работающих в сфере профилактики социально значимых инфекций, таких как ВИЧ и гепатит С.

С 1 сентября стартовал новый этап конкурса фонда. Проекты, получившие поддержку, могут быть реализованы уже в январе 2026 года.

В 2024 году три проекта региона вошли в топ-100 лучших инициатив Фонда.

На конец 2024 года в Новосибирской области работало 3406 социально ориентированных некоммерческих организаций, из них около половины (48,4%) — это общественные организации, сообщает Новосибирскстат.

В 2024 году социально ориентированными некоммерческими организациями:

  • задействовано 12 тыс. волонтеров;
  • получено денежных средств на сумму 19,9 млрд рублей, в том числе от реализации товаров, работ, услуг, имущественного права — 11 млрд рублей;
  • оказано социальных услуг 2,6 млн человек, в том числе 1,2 млн человек оказаны услуги в области здравоохранения.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы на грант создали игру о вкладе города в победу в Великой Отечественной войне

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

2 354

Рубрики : Общество Власть

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : президентский грант НКО


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Александр Чиркунов, экс-директор сети «Ашан» (Новосибирск), директор по стратегическому развитию Carrefour (Армения)

Александр Чиркунов: На рынке готовой еды идет борьба между ритейлом и общепитом

Интригу в его развитие добавит роботизация доставки
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Баннер КПРФ сорвали накануне выборов в Новосибирске
2/09/25 14:15
Власть
НГУ отложил открытие филиала в Казахстане по просьбе партнеров
2/09/25 14:00
Образование
Новосибирский врач рассказал о влиянии питания студентов на их здоровье и учёбу
2/09/25 13:30
Общество
Погода для старта отопительного сезона придет в Новосибирск к концу сентября
2/09/25 13:00
Власть Город Общество
Пытались сжечь силовиков: пожизненный срок грозит братьям, распространявшим «дурь» в Новосибирской области
2/09/25 12:33
Право&Порядок
Новосибирцы берут кредиты на покупку машин в среднем на шесть лет
2/09/25 12:00
В Новосибирске с выборов в горсовет снялись пять кандидатов
2/09/25 11:00
Власть Политика
17 учебных заведений Новосибирска получили надежное теплоснабжение
2/09/25 10:50
Бизнес
Новосибирцы получили президентские гранты на четыре миллиарда рублей
2/09/25 10:00
Власть Общество
Маленькой Вике с диагнозом ДЦП требуется дорогостоящее лечение
2/09/25 9:50
Общество
Дело о хищениях в новосибирском аквапарке передадут на изучение фигурантам
2/09/25 9:30
Бизнес Право&Порядок
В Новосибирской области оценили качество зерна после затяжных дождей
2/09/25 9:00
Агропром Общество
Только 4% новосибирских селлеров мечтали о бизнесе с детства
2/09/25 8:30
Общество
Новосибирские бренды представили свои коллекции на Неделе моды в Москве
1/09/25 19:42
Бизнес
Новосибирцам рассказали, как новый сервис защитит счета от мошенников
1/09/25 19:00
Общество
Новосибирская область лидирует в производстве школьных товаров
1/09/25 18:00
Бизнес Власть Общество
Государство инвестировало в долгосрочные сбережения граждан
1/09/25 17:45
Финансы
Горняки Новосибирской области отпраздновали День шахтера
1/09/25 17:41
Общество
В НСО отремонтируют 64 км дорог для безопасного подвоза школьников
1/09/25 17:25
Власть
В Новосибирске выдали разрешение на строительство автодрома с двумя трассами
1/09/25 17:00
Бизнес
Популярное
Лунный календарь для любителей комнатных растений на сентябрь 2025
31/08/25 10:15
В конкурсе таксистов в России в этом году участвует много женщин
29/08/25 12:30
Новосибирский гид рассказала о жизни Вольфа Мессинга в столице Сибири
22/08/25 10:00
В Ленинском районе Новосибирска в садовом обществе погибли собаки
20/08/25 14:00
Новосибирский священник рассказал историю и традиции Медового Спаса
12/08/25 18:00
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на август 2025
31/07/25 10:07
Новости компаний
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером спортивного фестиваля
2/09/25 9:35
Клиенты Уралсиба стали победителями акции «Розыгрыш миллиона с партнерами Юнистрим»
2/09/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником международного форума «Технопром-2025»
1/09/25 9:11
Вклад «Ключевой плюс» Уралсиба – в Топ-10 лучших вкладов с плавающей ставкой
28/08/25 10:45
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником экологической акции
27/08/25 10:43
Новосибирские энергетики ведут масштабную реконструкцию электросетей в Оби
25/08/25 11:25

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Сентябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять