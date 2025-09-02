Новосибирцы получили президентские гранты на четыре миллиарда рублей

Новосибирская область — один из самых активных регионов Сибирского федерального округа в части работы с грантами. Об этом заявили аналитики исследовательского центра коммуникационной группы PROGRESS. С 2017 года Фонд президентских грантов поддержал 4440 проектов региональных НКО с общим объемом финансирования 4 млрд рублей.

Ресурсы привлекались на социальные, образовательные и культурные программы, на проекты, связанные с развитием городской и региональной инфраструктуры. Значительная часть инициатив приходилась на областной центр.

Для сравнения, Красноярский край по президентским грантам получил в общей сложности 3,5 млрд рублей, Омская и Иркутская области — по 3,1 млрд. При этом по количеству реализованных инициатив в округе лидируют омичи, на втором месте жители Иркутской области, на третьем красноярцы.

По данным правительства Новосибирской области, от региона Фондом президентских грантов за два конкурса 2025 года было поддержано 59 проектов. Среди них — сверхдальний водный краеведческий туристический поход «Перекаты истории» протяженностью более 1000 км по реке Томь, проект «Ледяные коньки НСК», направленный на популяризацию конькобежного спорта среди подростков, а также инициатива «Позитивные технологии», позволяющая обобщить и тиражировать лучшие практики некоммерческих организаций, работающих в сфере профилактики социально значимых инфекций, таких как ВИЧ и гепатит С.

С 1 сентября стартовал новый этап конкурса фонда. Проекты, получившие поддержку, могут быть реализованы уже в январе 2026 года.

В 2024 году три проекта региона вошли в топ-100 лучших инициатив Фонда.

На конец 2024 года в Новосибирской области работало 3406 социально ориентированных некоммерческих организаций, из них около половины (48,4%) — это общественные организации, сообщает Новосибирскстат.

В 2024 году социально ориентированными некоммерческими организациями:

задействовано 12 тыс. волонтеров;

получено денежных средств на сумму 19,9 млрд рублей, в том числе от реализации товаров, работ, услуг, имущественного права — 11 млрд рублей;

оказано социальных услуг 2,6 млн человек, в том числе 1,2 млн человек оказаны услуги в области здравоохранения.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы на грант создали игру о вкладе города в победу в Великой Отечественной войне.