39% сибиряков пробуют себя в инвестициях

При этом открыть инвестиционный счет прямо сейчас готовы 40% жителей Сибири

Несмотря на ослабление денежно-кредитной политики, вклады останутся ключевым инструментом накопления для значительной доли населения. Как показал опрос ВТБ*, треть жителей Сибири по-прежнему считают, что в ближайшие 3-5 лет выгоднее всего размещать средства на депозитах.

В целом по России вклады по-прежнему преобладают в структуре накоплений: 31% россиян хранят все свои сбережения исключительно на банковских счетах, а еще треть инвестировали менее четверти своих средств. Среди жителей Сибирского федерального округа 30% имеют только депозиты, в то время как 39% экспериментируют с инвестициями. Лишь 5% опрошенных россиян (4% — в Сибири) активно вкладывают более половины своих сбережений в инвестиционные активы.

При этом 47% сибиряков проявляют интерес к акциям российских компаний в надежде на рост стоимости капитала, 33% интересуются облигациями, 20% — паевыми инвестиционными фондами и доверительным управлением, а 16% — индивидуальными инвестиционными счетами.

Снижение процентных ставок по депозитам стимулирует интерес розничных инвесторов к альтернативным инструментам. В этом отношении сибиряки демонстрируют ту же тенденцию, что и россияне в целом. При доходности вкладов в 13% около 14% опрошенных задумываются о смене стратегии. При снижении ставок до 10-12% к ним присоединяется еще четверть респондентов, а при ставках 7-9% уже треть россиян начнет искать способы приумножить свой капитал. Только 12% опрошенных не намерены менять свою стратегию накоплений ни при каких обстоятельствах.

Главным критерием выбора инвестиционных инструментов для большинства россиян является надежность и гарантия сохранности средств. Для 19% важна простота использования, еще для 19% — ликвидность (для сибиряков эти показатели составляют 21% и 20% соответственно). Для 17% основным мотивом является потенциал дохода, превышающий процент по вкладу.

Основное преимущество инвестиций для 46% участников опроса — возможность получения ежемесячного купонного дохода (52% в целом по стране), для 26% – защита от инфляции, а для 15% – налоговые льготы.

Открыть инвестиционный счет прямо сейчас готовы 40% сибиряков, если банк предложит готовый и простой инвестиционный портфель. 27% подтолкнет опыт знакомых, которые получают больший доход, чем по вкладам. И только 8% отреагируют на рекламу с гарантией защиты капитала.

* Опрос проводился в марте 2026 года среди 1500 взрослых жителей российских городов с населением от 100 тысяч человек.

Фото создано нейросетью Алиса

Новосибирцы получили на кассе более 900 млн рублей наличных

Автор: Артем Рязанов

В 2025 году жители региона воспользовались сервисом «наличные на кассе» в магазинах 416 тысяч раз, сняв почти 900 миллионов рублей. Для сравнения, в 2024 году было снято 571 миллион рублей, и таких операций было 265 тысяч.

В регионе функционирует 995 торговых точек, где можно воспользоваться сервисом «наличные на кассе». Их можно определить по специальным наклейкам в кассовой зоне или спросить у кассира о подключении к данной услуге. Любой бизнес, будь то крупный сетевой магазин или небольшое заведение формата «у дома», может присоединиться к проекту. Для этого владельцу нужно обратиться в банк, предоставляющий услуги эквайринга, и узнать о возможности и условиях подключения. Сервис помогает компаниям привлечь больше клиентов и сократить расходы на инкассацию, а для потребителей он предоставляет возможность получить наличные даже в удалённых районах. В программе уже участвуют как крупные сетевые магазины, так и небольшие торговые точки, аптеки, кафе и АЗС.

Предприниматели стали чаще переходить на специальный налоговый режим

ВТБ провел исследование клиентской базы малого бизнеса, которая воспользовалась преимуществом автоматизированной упрощенной системы налогообложения (автоУСН) в 2026 году. Результаты показали десятикратное увеличение количества предпринимателей, выбравших данный налоговый режим.

Зафиксировано, что с начала текущего года более 75 тысяч россиян, относящихся к сегменту малого бизнеса, перешли на этот специальный режим. Анализ данных выявил, что индивидуальные предприниматели отдают ему предпочтение вдвое чаще, чем общества с ограниченной ответственностью (ООО). Стоит отметить, что в половине случаев у таких клиентов в штате числится всего один работник.

Объем выдачи потребительских кредитов вырос на четверть в марте

По данным ВТБ, в марте объем выданных в России наличных кредитов составил 412 миллиардов рублей. Этот результат превосходит февральские показатели на 27%, а мартовские данные прошлого года – на 70%.

Динамика продаж наличных кредитов оказалась выше среднего по рынку: к марту 2025 года они увеличились вдвое, а по сравнению с февралем текущего года – в 1,5 раза. В результате банк укрепил свои позиции на рынке потребительских займов.

ПСБ в июне выставит на повторные торги активы Raven Russia*

Стартовая цена и сроки приема заявок будут объявлены в преддверии торгов.

Ранее ПСБ выставлял на торги активы Raven Russia за 90 млрд рублей на портале ГИС «Торги». Продажа включала 100% долей и акций 17 юридических лиц: АО «Кулон Девелопмент», АО «Кулон-Истра», АО «Ногинск-Восток», АО «Ресурс-Экономия», АО «Торос», ООО «Север Эстейт», ООО «Гориго», ООО «Дельта», ООО «Союз-Инвест», ООО ЕГ «Логистика», ООО «КИП 1», ООО «Кстово Девелопмент», ООО «Кулон СПБ», ООО «Лига», ООО «Логопарк Дон», ООО «Логопарк Обь», ООО «Феникс».

В Новосибирской области может снизиться коэффициент ОСАГО

Автор: Юлия Данилова

С апреля коэффициент стоимости ОСАГО в Новосибирской области может снизиться  (В текст внесены правки в 15.25. - Ред.) на треть: с 3,12 до 2,34. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту регионального парламента Валерий Ильенко в аккаунте в соцсети ВКонтакте. В первоначально размещенном варианте комментария депутата от 31 марта речь шла о том, что  снижение тарифа произойдет с 1 апреля. На данный момент комментарий поправлен.

В Сибирском ГУ ЦБ сообщили о том, что говорить о снижении еще рано. В настоящее время Банк России завершает сбор предложений и замечаний по проекту внесения изменений в Указания Банка России о страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Новосибирцы начали «перетряхивать» финансовую подушку безопасности

В ожидании возможного снижения ключевой ставки наиболее эффективными финансовыми инструментами для размещения свободных денежных средств в Новосибирской области остаются срочные вклады и накопительные счета. К такому мнению пришли большинство участников заочного круглого стола, организованного редакцией Infopro54. В банках региона максимальная процентная ставка по вкладам сегодня доходит до 17%.

Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева поясняет, что вклады в 2026 году остаются надежным способом защиты средств от инфляции при высокой ключевой ставке.

