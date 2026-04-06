39% сибиряков пробуют себя в инвестициях

Несмотря на ослабление денежно-кредитной политики, вклады останутся ключевым инструментом накопления для значительной доли населения. Как показал опрос ВТБ*, треть жителей Сибири по-прежнему считают, что в ближайшие 3-5 лет выгоднее всего размещать средства на депозитах.

В целом по России вклады по-прежнему преобладают в структуре накоплений: 31% россиян хранят все свои сбережения исключительно на банковских счетах, а еще треть инвестировали менее четверти своих средств. Среди жителей Сибирского федерального округа 30% имеют только депозиты, в то время как 39% экспериментируют с инвестициями. Лишь 5% опрошенных россиян (4% — в Сибири) активно вкладывают более половины своих сбережений в инвестиционные активы.

При этом 47% сибиряков проявляют интерес к акциям российских компаний в надежде на рост стоимости капитала, 33% интересуются облигациями, 20% — паевыми инвестиционными фондами и доверительным управлением, а 16% — индивидуальными инвестиционными счетами.

Снижение процентных ставок по депозитам стимулирует интерес розничных инвесторов к альтернативным инструментам. В этом отношении сибиряки демонстрируют ту же тенденцию, что и россияне в целом. При доходности вкладов в 13% около 14% опрошенных задумываются о смене стратегии. При снижении ставок до 10-12% к ним присоединяется еще четверть респондентов, а при ставках 7-9% уже треть россиян начнет искать способы приумножить свой капитал. Только 12% опрошенных не намерены менять свою стратегию накоплений ни при каких обстоятельствах.

Главным критерием выбора инвестиционных инструментов для большинства россиян является надежность и гарантия сохранности средств. Для 19% важна простота использования, еще для 19% — ликвидность (для сибиряков эти показатели составляют 21% и 20% соответственно). Для 17% основным мотивом является потенциал дохода, превышающий процент по вкладу.

Основное преимущество инвестиций для 46% участников опроса — возможность получения ежемесячного купонного дохода (52% в целом по стране), для 26% – защита от инфляции, а для 15% – налоговые льготы.

Открыть инвестиционный счет прямо сейчас готовы 40% сибиряков, если банк предложит готовый и простой инвестиционный портфель. 27% подтолкнет опыт знакомых, которые получают больший доход, чем по вкладам. И только 8% отреагируют на рекламу с гарантией защиты капитала.

* Опрос проводился в марте 2026 года среди 1500 взрослых жителей российских городов с населением от 100 тысяч человек.