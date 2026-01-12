Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество

Адреса пунктов приема новогодних елок объявлены в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Деревья можно сдать на двух площадках

В Новосибирске новогодние ёлки превратят в щепу для животных. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии. С 13 по 27 января в городе пройдет акция по утилизации ёлок. Организаторы — департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, а также АО «Спецавтохозяйство».

Где будут принимать елки? 

Круглосуточно – на парковке у остановки «МЕГА» (ул. Ватутина, 107).

В будни с 10:00 до 15:00 – на Гусинобродском полигоне (ул. Профилактическая, 73).

Перед тем как сдать ёлки, нужно снять с них все новогодние украшения — игрушки, мишуру и искусственный снег. Деревья переработают в опилки с помощью шредера. Полученный материал планируют использовать для хозяйственных нужд, например, как экологичную подстилку для животных в приютах.

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора отмечают, что новогодняя ёлка, украшающая наши дома, при правильной переработке также может стать полезным кормом для сельскохозяйственных животных.

Хвойные деревья — любимое лакомство для коз, коров, лошадей и других копытных. В них много витамина С и клетчатки. Измельчённая хвоя может стать витаминной добавкой к рациону. Это особенно важно для стельных коров и молодняка, которым нужно усиленное питание.

Ранее редакция сообщала о том, что ёлка из Новосибирской области борется за победу во всероссийском конкурсе.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

Актуальный разговор

Владимир Бернс: Историю нашей авиации самим нельзя забывать и другим нельзя позволять обесценивать

В Новосибирске с 1992 года работает компания, которая восстанавливает самолеты военных лет

Все материалы

Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : переработка новогодняя елка

8
0
0
Предыдущая статья
В Новосибирске впервые провели молебен против абортов

В Новосибирске впервые провели молебен против абортов

Автор: Оксана Мочалова

В российских храмах, включая Новосибирскую область, впервые прошли специальные молебны для женщин, которые планируют прервать беременность. Молебны посвящены их «вразумлению».

Богослужение состоялось 11 января, в день памяти 14 000 младенцев, убитых по приказу царя Ирода в Вифлееме.

Читать полностью

Размер детского пособия пересмотрели в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

С 1 января 2026 года в Новосибирской области выросли детские пособия, зависящие от прожиточного минимума. Это касается единого пособия и ежемесячной выплаты из материнского капитала.

Единое пособие предоставляется беременным женщинам, вставшим на учет на ранних сроках, и детям до 17 лет. Его получают семьи с доходом ниже регионального прожиточного минимума после комплексной оценки нуждаемости.

Читать полностью

Население Новосибирской области сократилось почти на 15 тысяч за четыре года

Автор: Юлия Данилова

Демографические показатели в Новосибирской области за период с 2023 года по август 2025-го по коэффициенту рождаемости на тысячу населения имеют тенденцию к снижению с 9,3 (2023 год) до 8,9 (2024 год). За 8 месяцев 2025 года — 8,5. Для сравнения, в 2020-м коэффициент рождаемости в области составлял 10,3. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства региона.

Судя по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, суммарный коэффициент рождаемости (СКР — показывает, сколько в среднем детей родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода (15–49 лет) при сохранении в каждом возрасте уровня рождаемости того года, для которого вычисляется показатель. — Ред.) в регионе снижается.

Читать полностью

Мальчик, который выжил и всем дал заработать: в Новосибирске стало больше квестов и концертов, связанных с Гарри Поттером

Автор: Мария Гарифуллина

Новогодние каникулы в Новосибирске прошли под знаком волшебства, магии и Хогвартса. В тематических мероприятиях по мотивам вселенной «Гарри Поттера» приняли участие тысячи новосибирцев. Эта «магия», как показывают комментарии экспертов, — не просто временный ажиотаж, а отражение глубокого психологического и культурного запроса молодого поколения.

Во время праздников «Локомотив-Арена» на два дня стала местом притяжения для поттероманов благодаря симфоническому шоу «Новый год в Хогвартсе» от Imperial Orchestra. Более сотни музыкантов исполняли саундтреки из всех фильмов саги. Хоккейный клуб «Сибирь» провел матч с омским «Авангардом», оформленный по мотивам вселенной «Гарри Поттера»: со специальным выпуском клубной газеты «Сибирский пророк», Злым Снеговиком в роли Хагрида, облаченными в мантии девушками, которые чистят лед, и болельщиками в тематических костюмах. Кроме специальных мероприятий, приуроченных к праздникам, в городе есть несколько постоянно действующих «поттерианских» локаций: музей, посвященный истории Гарри Поттера, и квесты (как минимум четыре от разных организаторов). Есть еще десятки других активностей на эту же тему. Бизнесмены говорят, что со временем интерес к «мальчику, который выжил» только растет.

Читать полностью

Самый длинный пригородный поезд в стране запустили в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В праздничные и предпраздничные дни в Новосибирской области запускают сдвоенный пригородный поезд №7142 сообщением Татарская – Новосибирск. Он состоит из двух составов: ЭП2Д-0192 (10 вагонов) и ЭП2Д-0194 (6 вагонов), всего 16 вагонов, сообщил телеграм-канал Новосибирские железные дороги.

Поезд длиной 356 метров может перевезти 1636 пассажиров. Из второго состава посадка и высадка возможны только на станциях Новосибирск-Главный, Новосибирск-Западный, Барабинск, Чаны и Татарская. На остальных станциях и остановочных пунктах нет платформ достаточной длины.

Читать полностью

Строительство первого медресе в Новосибирске продлили до 2026 года

Автор: Артем Рязанов

В 2017 году на улице Мира в Новосибирске, рядом с соборной мечетью имени Кунта-Хаджи Кишиева, началось строительство первого в Сибири медресе.

Медресе — это мусульманское учебное заведение, аналогичное средней или высшей школе в исламском мире. Здесь изучают религию, арабский язык и светские науки.

Читать полностью
Актуальный разговор

Владимир Бернс: Историю нашей авиации самим нельзя забывать и другим нельзя позволять обесценивать

В Новосибирске с 1992 года работает компания, которая восстанавливает самолеты военных лет

Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Общество

Адреса пунктов приема новогодних елок объявлены в Новосибирске

Общество

В Новосибирске впервые провели молебен против абортов

Бизнес

Суд арестовал имущество новосибирского застройщика Джулая на 600 млн рублей

Власть Общество

Размер детского пособия пересмотрели в Новосибирской области

Власть Общество

Население Новосибирской области сократилось почти на 15 тысяч за четыре года

Власть

Праздники прошли, морозы наступают: что обсудили в правительстве

Бизнес Власть

Новосибирская область превысила запланированный дефицит бюджета

Общество

Самый длинный пригородный поезд в стране запустили в Новосибирске

Общество

Строительство первого медресе в Новосибирске продлили до 2026 года

Бизнес Туризм

Для отельеров Новосибирска 2025 год можно сравнить с американскими горками

Бизнес Технологии

Михаил Пясковский: Кооперация предприятий России по Гособоронзаказу требует особого учета

Бизнес Город

«Урбантех» хочет взять в концессию камеры фотовидеофиксации в Новосибирске

Власть Общество

Информацию о новосибирских семьях объединят в единый цифровой профиль

Власть Медицина Общество

Генетический тест для будущих родителей в России предложили включить в ОМС

Власть Недвижимость Общество

Новые правила переселения из аварийного жилья разработал Минстрой России

Власть Общество

Ёлка из Новосибирской области борется за победу во всероссийском конкурсе

Власть Общество

Тарифы на капремонт в 2026 году приятно удивят новосибирцев

Бизнес Туризм

Укрепление рубля позволило россиянам сэкономить на отдыхе за границей

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности