Адреса пунктов приема новогодних елок объявлены в Новосибирске

В Новосибирске новогодние ёлки превратят в щепу для животных. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии. С 13 по 27 января в городе пройдет акция по утилизации ёлок. Организаторы — департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, а также АО «Спецавтохозяйство».

Где будут принимать елки?

Круглосуточно – на парковке у остановки «МЕГА» (ул. Ватутина, 107).

В будни с 10:00 до 15:00 – на Гусинобродском полигоне (ул. Профилактическая, 73).

Перед тем как сдать ёлки, нужно снять с них все новогодние украшения — игрушки, мишуру и искусственный снег. Деревья переработают в опилки с помощью шредера. Полученный материал планируют использовать для хозяйственных нужд, например, как экологичную подстилку для животных в приютах.

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора отмечают, что новогодняя ёлка, украшающая наши дома, при правильной переработке также может стать полезным кормом для сельскохозяйственных животных.

Хвойные деревья — любимое лакомство для коз, коров, лошадей и других копытных. В них много витамина С и клетчатки. Измельчённая хвоя может стать витаминной добавкой к рациону. Это особенно важно для стельных коров и молодняка, которым нужно усиленное питание.

