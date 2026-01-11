Ёлка из Новосибирской области борется за победу во всероссийском конкурсе

Началось голосование на конкурсе «Ёлки России». От Новосибирской области отбор для голосования в номинации «Ёлка в среднем городе» прошел проект из города Искитим. Новогоднее дерево установлено в парке культуры и отдыха, сообщил МинЖКХ региона.

Всего в конкурсе в данной номинации участвуют елки из 9 городов. Искитимская елка пока на последнем месте (на момент написания статьи 55 проголосовавших). Первое место у елки «Пряничная история» из Альметьевска: более 6,4 тысяч голосов.

Всего в номинации проголосовали 11049 человек.

Первоначально в номинации участвовали 37 проектов.

Напомним, всероссийский конкурс стартовал 25 декабря 2025 года. В нем три номинации:

Ёлка России в крупном городе (250 тыс. жителей и более) — 31 проект

Ёлка России в среднем городе (50–250 тыс. жителей)

Ёлка России в малом городе или населённом пункте (до 50 тыс. жителей) — 147 проектов.

Онлайн-голосование будет проходить до 23.59 12 января. В финал выходит проект, набравший наибольшее количество голосов.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирску не достался статус «Культурная столица 2027 года». Несмотря на то, что город победил в народном голосовании, собрав более 412 тысяч голосов в поддержку.