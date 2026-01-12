В поезде «Новосибирск — Новокузнецк» щели в окнах заделали монтажной пеной

Пассажир поезда № 310 из Новосибирска в Новокузнецк заметил странность в вагоне № 12. Окна в купе оказались частично заделаны монтажной пеной. Это вызвало беспокойство о безопасности и удобстве поездки.

Официальный аккаунт «Российских железных дорог» (ОАО «РЖД») в ВКонтакте быстро ответил на вопрос.

— Мы передадим коллегам для устранения замечаний. Приносим свои извинения, — говорится в сообщении на вопрос о безопасности.

Перевозчик не объяснил, почему окна заделаны пеной, и не сообщил о планах по устранению проблемы.

Редакция Om1 Новосибирск запросила информацию в Управлении Западно-Сибирской железной дороги.

