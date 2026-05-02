Агроном Усова назвала лучшее время для сбора грибов

Среди жителей Новосибирска немало заядлых грибников. Летом и осенью они массово отправляются в леса, но успех такой «тихой охоты» во многом зависит от знания простых природных закономерностей. По словам кандидата сельскохозяйственных наук Марины Усовой, разные виды грибов предпочитают строго определённые деревья и условия. Например, под берёзами чаще всего находят подберёзовики, настоящие грузди и опята, под осинами — подосиновики, а в сосновых лесах стоит искать белые грибы, рыжики и маслята. В смешанных берёзовых лесах с примесью сосны и осины тоже попадаются белые грибы, особенно на солнечных полянах.

Урожай напрямую зависит от погоды. По словам агронома, тёплая и влажная весна вместе с регулярными, но не слишком обильными дождями летом обещает богатый сбор. Большинство грибов любит кислые почвы, характерные для хвойных и смешанных лесов, а шампиньоны, напротив, выбирают нейтральные или слабощелочные почвы на открытых полянах. Резкая жара или холод замедляют рост, оптимальная температура составляет выше 20 градусов, а обильное увлажнение после дождей стимулирует появление новых грибов. Сезон делится на две волны: ранняя приходится на июнь-июль, а самая обильная — на август-сентябрь, иногда захватывая начало октября. Лучше всего отправляться в лес утром, через один-три дня после дождя, когда грибы ещё упругие и хорошо заметны по росе.

Особое внимание эксперт рекомендует уделить правилам сбора, чтобы не навредить здоровью. Грибы нельзя собирать вдоль дорог и вблизи промышленных зон, так как они впитывают выхлопные газы и становятся ядовитыми. У каждого вида грибов есть свои особенности сбора, и подход к ним должен быть разным.

— Плотные белые грибы и подосиновики лучше аккуратно выкручивать — так вы меньше повредите грибницу. А вот хрупкие маслята, сыроежки, грузди и волнушки стоит срезать ножом: это позволяет сохранить ножки и минимизировать повреждения поверхности земли. При этом неважно, срезаете вы гриб или выкручиваете, — на саму грибницу это влияет не слишком сильно. Можно выкрутить гриб, а потом аккуратно срезать кончик ножки с землёй и убрать его, — пояснила Марина Усова изданию omsk.aif.ru.

Складывать добычу лучше в корзину, укладывая шляпками вверх, чтобы грибы дышали и не пачкались. Очищать от грязи и мусора стоит сразу в лесу. Грибы — скоропортящийся продукт, поэтому обрабатывать их следует в день сбора, не оставляя на следующий день. Чем быстрее они будут почищены, отварены или засушены, тем безопаснее и вкуснее получится блюдо.

