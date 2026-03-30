Новосибирцев призвали не покупать саженцы синей клубники и других ИИ-культур

Автор: Мария Гарифуллина

Садоводов вводят в заблуждение, используя для рекламы сгенерированные нейросетью картинки

Весной 2026 года на российских маркетплейсах появилось большое количество предложений по продаже семян и саженцев «уникальных новых сортов». Иллюстрациями к этому служат сгенерированные нейросетью изображения синей клубники, синей малины и других несуществующих культур. Такие предложения были и раньше, но в этом году — настоящий бум.

Известный новосибирский агроном Алексей Мармулев, комментируя торговлю семенами и саженцами несуществующих растений, призвал садоводов к здравому смыслу.

— Сейчас реклама очень агрессивная. Она делается ещё и с помощью искусственного интеллекта, который может нарисовать всё что угодно. Покупатель видит картинку, описание товара, который стоит в ряду привычных семян и саженцев, видит какие‑то отзывы и верит, что перед ним что‑то настоящее. Особенно людям пожилым трудно представить, что это всё просто ради привлечения внимания. Они ещё с советских времён считают, что в написанное надо верить. Но надо включать здравый смысл, критически подходить к информации. Конечно, синей клубники не бывает. И всякие клубничные деревья, малиновые деревья и так далее — это тоже невозможно. Нельзя всему верить. Проверять надо информацию, не платить деньги за непонятные семена и саженцы. Из них в лучшем случае вырастет обычная красная клубника, если мы говорим об этой культуре, а может, и вообще ничего не вырасти. Это зря потраченные деньги, — рассказал Infopro54 кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой почвоведения, агрохимии и земледелия Университета биотехнологий Алексей Мармулев.

Продавцы сомнительных семян и саженцев, обещающие какой‑то необычный для ягод и плодов цвет, играют на том, что среди садоводов много людей увлекающихся и даже азартных, которым интересно вырастить что‑нибудь эдакое. Кроме того, все знают, что селекционеры постоянно работают над новыми сортами. Этим знанием и ожиданием чего‑то нового дельцы тоже пользуются.

— Изначально селекция была нацелена на повышение урожайности, устойчивости к неблагоприятным факторам среды и улучшение вкусовых качеств. В последние лет двадцать всё несколько изменилось. Теперь основные цели: урожайность, долгое хранение и товарный вид. Конечно, ничего не остановишь. Эта погоня за деньгами будет продолжаться. Но человек всё же должен с умом выбирать. Я бы сказал следующее: надо читать книжки и меньше верить интернету, — говорит Алексей Мармулев.

Садоводам, которые видят предложение приобрести какое‑то необычное растение, советуют проверять сведения по реестрам селекционных достижений. У настоящего сорта есть официальный селекционер и описание агротехники. Также информацию можно проверять по отзывам опытных садоводов и фермеров и публикациям в профильных СМИ.

Ранее редакция рассказывала, как IT-эксперты объясняют усталость людей от нейросетей.

Изображение сгенерировано нейросетью Алиса

Сергей Никулин: «До конца года ставки по вкладам останутся двузначными»

Банкир ожидает смещения интереса новосибирцев к среднесрочным депозитам и инвестиционным стратегиям

Мэрия начинает проверку состояния дорог в Новосибирске

Мэрия начинает проверку состояния дорог в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

С наступлением тепла вопрос состояния дорожного покрытия в Новосибирске вновь выходит в топ по актуальности. Соцсети пестрят фото с ямами даже на центральных улицах, а соцсети взрываются от комментариев возмущенных горожан, машины которых попали в эти ямы.

— На многих магистральных улицах после сходы снега образовались выбоины. То есть по асфальту, который был положен в прошлом году, сегодня уже сложно проехать. Прошу создать экспертные комиссии, которые проверят подрядчиков прошлого года. Чем раньше мы об этом будем говорить, тем быстрее подремонтируем дороги в центре, —  обратился депутат горсовета Сергей Бондаренко к начальнику департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Александру Стефанову.

После 17-летнего перерыва между Новосибирском и Юргой снова запустили электричку

Автор: Мария Гарифуллина

С 29 марта возобновляется прямое пригородное железнодорожное сообщение между Новосибирской и Кемеровской областями. Электропоезд, который ранее следовал до станции Болотная, продлён до станции Юрга-1.

Поезд №6422 будет отправляться с Новосибирска-Главного в 19:44 и прибывать на станцию Юрга-1 в 22:40. В обратном направлении рейс №6421 будет отправляться из Юрги в 5:19 и прибудет в Новосибирск в 8:15. Время в пути составит около трёх часов. Стоимость билета — от 254 до 270 рублей. В поезде сохранятся все региональные скидки и льготы для пассажиров.

Новосибирские вузы и колледжи вошли в нацрейтинги трудоустройства — 2026

Автор: Мария Гарифуллина

На портале «Работа России» опубликованы национальные рейтинги трудоустройства выпускников. С 2025 года они рассчитываются ежегодно по поручению президента Владимира Путина. В 2026 году рейтинги сформированы для 185 направлений подготовки в вузах и 47 отраслей для колледжей. Позицию учебного заведения в списке определяют процент трудоустройства выпускников через два года после окончания обучения и их медианная зарплата.

Infopro54 изучил эти рейтинги и публикует детальную информацию о местах, которые заняли новосибирские образовательные организации.

Новосибирский Минсельхоз опубликовал комментарий о методах умерщвления скота

Автор: Мария Гарифуллина

На сайте и на официальных страницах в социальных сетях Министерства сельского хозяйства Новосибирской области опубликован комментарий Федерального центра охраны здоровья животных. Он рассказывает о методах умерщвления скота. Фактически эта публикация является ответом на статьи и комментарии в СМИ и соцсетях на тему гуманности подходов, использовавшихся в регионе в ходе изъятия скота.

Изъятия сельскохозяйственных животных в карантинных зонах, согласно заявлениям властей, к настоящему моменту уже завершились. Но проблемы, которую описывают словами «социальное напряжение», остаются. Одна из болезненных тем — как именно умерщвляли скот, насколько гуманны или негуманны были выбранные методы. Также людей волнуют экологические последствия для территорий от сжигания туш животных. В опубликованном официальном комментарии затрагиваются именно эти вопросы. Infopro54 размещает его без сокращений.

Архитекторы оценили перспективы реновации старых водонапорных башен Новосибирска

Автор: Мария Гарифуллина

Компания «РЖД» решила продать одну из старых водонапорных башен Новосибирска. Торги запланированы на 7 мая текущего года. Башня №2 на улице Светофорной, которая выставлена на продажу, была построена в 1902 году и является памятником архитектуры регионального значения. То есть покупатель должен сохранить исторический облик объекта.

Обременение в виде охранного статуса новосибирские инвесторы не очень любят, мягко говоря. А тут еще и башня, площадь которой 18,2 кв. м, в которой мало окон и так далее. Infopro54 поговорил с архитекторами о возможной реновации таких сооружений.

В Новосибирске на Красном проспекте установят пять камер фиксации нарушений ПДД

Автор: Мария Гарифуллина

Объявлен электронный аукцион на поставку и монтаж технических средств автоматической фотовидеофиксации на главной улице Новосибирска. Начальная цена контракта составляет 12,4 миллиона рублей. Поставщика определят в апреле.

Оборудование планируют установить по пяти адресам: на Красном проспекте, 167, 179, 179/2 (пересечение с улицей Дуси Ковальчук), 218в и 220. Комплексы будут фиксировать нарушение правил дорожного движения, распознавать государственные регистрационные знаки и передавать информацию для оформления постановлений в Центр автоматической фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции.

Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

