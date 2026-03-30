Новосибирцев призвали не покупать саженцы синей клубники и других ИИ-культур

Весной 2026 года на российских маркетплейсах появилось большое количество предложений по продаже семян и саженцев «уникальных новых сортов». Иллюстрациями к этому служат сгенерированные нейросетью изображения синей клубники, синей малины и других несуществующих культур. Такие предложения были и раньше, но в этом году — настоящий бум.

Известный новосибирский агроном Алексей Мармулев, комментируя торговлю семенами и саженцами несуществующих растений, призвал садоводов к здравому смыслу.

— Сейчас реклама очень агрессивная. Она делается ещё и с помощью искусственного интеллекта, который может нарисовать всё что угодно. Покупатель видит картинку, описание товара, который стоит в ряду привычных семян и саженцев, видит какие‑то отзывы и верит, что перед ним что‑то настоящее. Особенно людям пожилым трудно представить, что это всё просто ради привлечения внимания. Они ещё с советских времён считают, что в написанное надо верить. Но надо включать здравый смысл, критически подходить к информации. Конечно, синей клубники не бывает. И всякие клубничные деревья, малиновые деревья и так далее — это тоже невозможно. Нельзя всему верить. Проверять надо информацию, не платить деньги за непонятные семена и саженцы. Из них в лучшем случае вырастет обычная красная клубника, если мы говорим об этой культуре, а может, и вообще ничего не вырасти. Это зря потраченные деньги, — рассказал Infopro54 кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой почвоведения, агрохимии и земледелия Университета биотехнологий Алексей Мармулев.

Продавцы сомнительных семян и саженцев, обещающие какой‑то необычный для ягод и плодов цвет, играют на том, что среди садоводов много людей увлекающихся и даже азартных, которым интересно вырастить что‑нибудь эдакое. Кроме того, все знают, что селекционеры постоянно работают над новыми сортами. Этим знанием и ожиданием чего‑то нового дельцы тоже пользуются.

— Изначально селекция была нацелена на повышение урожайности, устойчивости к неблагоприятным факторам среды и улучшение вкусовых качеств. В последние лет двадцать всё несколько изменилось. Теперь основные цели: урожайность, долгое хранение и товарный вид. Конечно, ничего не остановишь. Эта погоня за деньгами будет продолжаться. Но человек всё же должен с умом выбирать. Я бы сказал следующее: надо читать книжки и меньше верить интернету, — говорит Алексей Мармулев.

Садоводам, которые видят предложение приобрести какое‑то необычное растение, советуют проверять сведения по реестрам селекционных достижений. У настоящего сорта есть официальный селекционер и описание агротехники. Также информацию можно проверять по отзывам опытных садоводов и фермеров и публикациям в профильных СМИ.

Ранее редакция рассказывала, как IT-эксперты объясняют усталость людей от нейросетей.