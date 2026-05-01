«Штрафов еще не было»: в Новосибирске начали менять иностранные слова в меню кафе и ресторанов

Автор: Мария Гарифуллина

Пока это единичные примеры, массовой русификации названий нет

Прошло ровно два месяца со вступления в силу закона, который расширяет требования к обязательному использованию русского языка в публичной сфере, — закона о русификации. 1 марта 2026 года иностранные слова, в том числе написанные кириллицей, на вывесках, в описаниях товаров и услуг фактически стали вне закона. Infopro54 решил посмотреть, что фактически изменилось за прошедшее время.

Большинство названий новосибирских компаний, в которых использованы английские слова, остались неизменными, потому что являются зарегистрированными товарными знаками, на которые требования о русификации не распространяются. Поэтому массовой замены вывесок в городе не было. Есть единичные примеры, когда на вывесках меняли описание заведения: «bakery» на «пекарня», «pizza» на «пицца». В афишах, прежде всего деловых мероприятий, изменения более заметны. Стало меньше «воркшопов», вместо них теперь все чаще «мастерские» и «мастер-классы». Ранее популярное среди бизнесменов слово «факап» в анонсах почти не используется, теперь его заменяют на «история провалов» или «история неудач». Исчезли также «батлы» (соревнования), а раньше даже органы власти публиковали анонсы «кулинарных батлов» и «поэтических батлов».

Много англицизмов используется в описаниях товаров, в сервисной информации. Многие магазины довольно оперативно поменяли «sale» на «скидки», но есть и те, кто по-прежнему использует английский вариант. А вот в меню ресторанов, кафе, баров изменения только начинаются и пока еще не очень заметны. Так, журналист только в одном кафе быстрого питания обнаружил русскоязычный вариант названия напитка «бабл-ти» — «чай и пузырики». Как минимум в десяти других заведениях используется англоязычный вариант без перевода. Такая картина и со многими другими названиями блюд и напитков.

— Мы пока не переписываем меню. Хотя, конечно, есть понимание, что сделать это надо. Но у малого бизнеса сейчас есть много других проблем. И тут просто не дошли руки пока. Штрафов по отрасли еще не было за все эти айс-латте, бамбл-кофе и т. д. (кофейный напиток, который подается холодным; напиток на основе кофе, апельсинового сока и льда. — Прим. ред.). Хочется думать, что еще какое-то время нам дадут все спокойно переделать, а еще лучше — оставить названия в покое, — сказал в беседе с журналистом Infopro54 руководитель сети кофеен, попросивший не называть его имени.

Собеседники редакции считают, что отсутствие штрафов за иностранные слова — явление временное, и со временем все изменится. Вопрос только в том, когда это произойдет. От этого зависит судьба заимствованных слов.

— Можно предположить два пути развития событий. Если обеспокоенные граждане будут выискивать эти слова, а полиция — наказывать за их использование, то, конечно, они уйдут из лексикона. То же самое произойдет, если бизнесмены перестрахуются и заранее заменят эти слова на какие-то аналоги. Но если такие слова какое-то время продолжат оставаться в нашем дискурсе, они могут быть включены в государственный словарь и получат право на существование, — рассказывал Infopro54 доцент кафедры современного русского языка и методики его преподавания Новосибирского государственного педагогического университета Юрий Крылов.

Напомним, специальных штрафов для новых статей о русификации пока не введено. Но действуют общие нормы КоАП РФ. По статье 14.3 (если информация, используемая публично, признана рекламой) — до 500 тысяч рублей для юридических лиц и до 20 тысяч рублей для ИП. По статье 14.8 (если информация не является рекламой) — до 10 тысяч рублей для юридических лиц и до 1 тысячи рублей для ИП.

Ранее редакция рассказывала, как и где нужно проверять иностранные слова, чтобы не быть оштрафованным.

 

Отменить платные парковки в выходные и праздники хотят в Госдуме

Отменить платные парковки в выходные и праздники хотят в Госдуме

Депутаты Госдумы предложили сделать парковки, размещенные на государственных и муниципальных землях, бесплатными в выходные и праздничные дни. 30 апреля соответствующий законопроект внесен на рассмотрение нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к проекту говорится о внесении поправок в закон об организации дорожного движения, которые обяжут регионы организовать бесплатную парковку в выходные и праздничные дни.

Аттракционы в парках Новосибирска подорожают до 20%

Запуск большинства аттракционов в парках города планируется с 1 мая. Однако, некоторые карусели еще готовят к сезону: проводят профилактику, а также подкрашивают. Об этом сообщили в дирекции городских парков мэрии Новосибирска.

— Необходимо проверить каждый аттракцион, чтобы у посетителей оставались только хорошие воспоминания, — отметили в дирекции.

В Новосибирске состоялась документальная читка к 40-летию Чернобыльской аварии

В Новосибирске прошла документальная читка «Голоса Чернобыля», приуроченная к 40-летию аварии на Чернобыльской АЭС. В стенах Новосибирской государственной областной научной библиотеки артисты Первого театра Артем Худяков и Кристина Кашко читали для зрителей воспоминания ликвидаторов, свидетелей и жителей зоны отчуждения.

В настоящее время в открытых источниках есть большое количество документов, которые имеют отношение к аварии на Чернобыльской АЭС — от официальных заключений и отчетов до воспоминаний чернобыльцев, записанных в разное время. Команда Первого театра около года подбирала материалы, которые станут основой нового сценического проекта.

Ольга Радзиховская: Лайки не греют

Cтарший преподаватель кафедры практической и специальной психологии Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ), психолог Ольга Радзиховская считает, что Первомай — это отличное время для разговора с близкими:

— Ценности — это не файл. Их нельзя загрузить в голову через TikTok или «разговоры о важном». Они не передаются по воздуху и уж точно не зависят от количества лайков под фотографией с триколором.

По реке Обь поплывут бревна: владельцев маломерных судов Новосибирска попросили не выходить на воду

С 22 часов 30 минут 1 мая до 2 часов 30 минут 2 мая через водосливную плотину Новосибирской ГЭС из водохранилища в Обь будет произведён технологический пропуск плавающей древесины. Об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям мэрии города.

— Бревна могут быть опасны для надувных лодок, катеров и гидроциклов. Прочим судовладельцев также необходимо проявлять предельную осторожность во время пропуска древесины, — отметили в мэрии.

Новый всплеск роста цен на кофе на 10-20% ожидают в Новосибирске

Рынок кофе в 2026 году характеризуется фундаментальным противоречием. С одной стороны, разного рода аналитические прогнозы говорят о профиците предложения, который составит примерно 10 млн. мешков. Мировое кофейное производство может достичь 182,5 млн. мешков, в то время как потребление 172,5 млн.

С другой стороны, розничные цены остаются стабильно высокими.

