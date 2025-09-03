Рекламодателям

Академики РАН и молодые ученые обсудят актуальные проблемы на OpenBio-2025

  • 03/09/2025, 12:20
Академики РАН и молодые ученые обсудят актуальные проблемы на OpenBio-2025
А также молодые исследователи представят свои достижения в биотехнологии, молекулярной биологии, вирусологии, биоинформатике, биофизике и фундаментальной медицине

С 23 по 26 сентября в наукограде Кольцово, в рамках XII Российского биотехнологического форума OpenBio-2025, состоится научная конференция. Это значимое событие в научной среде, на котором молодые исследователи представят свои достижения в биотехнологии, молекулярной биологии, вирусологии, биоинформатике, биофизике и фундаментальной медицине.

Каждый день форума будет начинаться с пленарного заседания, где с докладами выступят академики РАН. 23 сентября академик РАН, д.б.н., профессор Сергей Нетёсов выступит с докладом «Респираторные инфекции человека: состояние дел на сегодня». 24 сентября академик РАН, д.х.н., профессор Валентин Власов расскажет о перспективах терапевтических нуклеиновых кислот. 25 сентября академик РАН, д.б.н., профессор Вадим Говорун представит доклад, посвященный изучению микоплазм и их применению в синтетической биологии.

26 сентября академик РАН, д.б.н. Михаил Угрюмов представит доклад о глобальном вызове 21 века – борьбе с нейродегенеративными заболеваниями, в частности, с болезнью Паркинсона, и расскажет о новых способах ранней диагностики и превентивного лечения.

По словам Михаила Угрюмова, конференция объединит ученых и технологов, что позволит оценить результаты внедрения фундаментальных исследований в производство и расширить сотрудничество в рамках мультидисциплинарных проектов.

После пленарных докладов работа продолжится в секциях «Вирусология», «Биофизика», «Биотехнология», «Молекулярная биология», «Фундаментальная медицина» и «Биоинформатика», где ведущие и молодые ученые обсудят актуальные проблемы и перспективы науки. В первый день конференции д.б.н. Дмитрий Афонников прочитает лекцию об анализе пангеномов сельскохозяйственных растений в секции «Биоинформатика». Эксперты отмечают такие тренды, как активное применение искусственного интеллекта, структурное моделирование и решение медицинских задач.

23 сентября д.б.н., профессор РАН, директор Национального Центра по гриппу ВОЗ ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России Андрей Васин выступит с лекцией о роли внеклеточных везикул в патогенезе вирусных инфекций. По его словам, в рамках форума планируется обсудить перспективы развития молекулярной вирусологии и поделиться результатами исследований института.

24 сентября д.б.н., профессор РАН Антон Нижников расскажет об амилоидных белках, а д.б.н Николай Случайно – о белках, связывающих каротиноиды. В третий день д.ф.-м.н., профессор, член-корреспондент РАН Алексей Шайтан прочтет лекцию о молекулярной биологии в эпоху цифровой революции.

26 сентября д.м.н., зав. лабораторией медицинской биоинженерии Центра регенеративной медицины, доцент кафедры биохимии и регенеративной биомедицины Факультета фундаментальной медицины МГУ имени М.В. Ломоносова Павел Макаревич выступит с докладом о подходах к управлению процессами регенерации в фундаментальной медицине.

Конференция предполагает отбор участников на основе тезисов, обсуждение научных работ и публикацию отобранных материалов. Подробная информация о спикерах и темах докладов доступна на сайте OpenBio-2025.

Фото предоставлено организатором. Автор фото: Бато Дамдинов

