Ректором университета водного транспорта в Новосибирске стал Сергей Мочалин

С 1 июня ректором Сибирского государственного университета водного транспорта (СГУВТ) стал кандидат технических наук, доцент Сергей Мочалин (на фото справа). До этого несколько месяцев, с 27 января 2026 года, он работал в статусе исполняющего обязанности руководителя вуза.

— Константин Сергеевич прошел в стенах родного университета путь от студента и аспиранта до директора института «Морская академия» и проректора по учебной работе. Получив классическое инженерное образование, он посвятил себя науке и воспитанию новых поколений специалистов отрасли водного транспорта России. Константина Сергеевича знают как инициативного руководителя, который успешно сочетает административную работу с практической подготовкой курсантов. Особое уважение коллег вызывает его вклад в безопасность нашего региона: благодаря его сотрудничеству со спасательными службами, десятки наших студентов стали квалифицированными матросами-спасателями, — отмечала пресс-служба вуза в январе.

По данным сервиса Контур.Фокус, с июня 2014 года по январь 2026 ректором вуза была Татьяна Зайко. Она ушла с должности по собственному желанию.

Сибирский государственный университет водного транспорта (СГУВТ) создан в 1951 году. Специализируется на подготовке кадров для судоходства, водных перевозок и кораблестроения. По данным Минтранса РФ, в состав ФГБОУ ВО «СГУВТ» входят филиалы в Красноярске, Омске, Хабаровске, Усть-Куте, Якутске.

Напомним, в завершающемся учебном году 2025-2026 года сменились руководители еще в двух новосибирских вузах. В конце декабря 2025 года ректором НГУ стал Дмитрий Пышный. В апреле 2026 Игорь Марчук назначен ректором НГТУ НЭТИ.

