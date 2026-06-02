Ректором университета водного транспорта в Новосибирске стал Сергей Мочалин

Автор: Юлия Данилова

До назначения он несколько месяцев работал в статусе исполняющего обязанности

С 1 июня ректором Сибирского государственного университета водного транспорта (СГУВТ) стал кандидат технических наук, доцент Сергей Мочалин (на фото справа). До этого несколько месяцев, с 27 января 2026 года, он работал в статусе исполняющего обязанности руководителя вуза.

— Константин Сергеевич прошел в стенах родного университета путь от студента и аспиранта до директора института «Морская академия» и проректора по учебной работе. Получив классическое инженерное образование, он посвятил себя науке и воспитанию новых поколений специалистов отрасли водного транспорта России. Константина Сергеевича знают как инициативного руководителя, который успешно сочетает административную работу с практической подготовкой курсантов. Особое уважение коллег вызывает его вклад в безопасность нашего региона: благодаря его сотрудничеству со спасательными службами, десятки наших студентов стали квалифицированными матросами-спасателями, —  отмечала пресс-служба вуза в январе.

По данным сервиса Контур.Фокус, с июня 2014 года по январь 2026 ректором вуза была Татьяна Зайко. Она ушла с должности по собственному желанию.

Сибирский государственный университет водного транспорта (СГУВТ) создан в 1951 году. Специализируется на подготовке кадров для судоходства, водных перевозок и кораблестроения. По данным Минтранса РФ, в состав ФГБОУ ВО «СГУВТ» входят филиалы в Красноярске, Омске, Хабаровске, Усть-Куте, Якутске.

Напомним, в завершающемся учебном году 2025-2026 года сменились руководители еще в двух новосибирских вузах. В конце декабря 2025 года ректором НГУ стал Дмитрий Пышный. В апреле 2026 Игорь Марчук назначен ректором НГТУ НЭТИ.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске сменился руководитель Госэкспертизы.

Фото пресс-службы Сибирского государственного университета водного транспорта (на фото справа).

Госпиталь ветеранов в Новосибирске возглавила Анастасия Шуркевич
На продажу выставили заброшенный профилакторий «Нива» под Новосибирском

Госпиталь ветеранов в Новосибирске возглавила Анастасия Шуркевич

Автор: Оксана Мочалова

Министерство здравоохранения Новосибирской области официально представило коллективу госпиталя ветеранов войн № 2 нового руководителя. Пост главврача, который 35 лет занимала Людмила Канунникова, перешел к Анастасии Шуркевич. Ранее Анастасия Алексеевна работала заместителем главного врача в поликлинике № 1.

Министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий лично представил её персоналу и охарактеризовал как опытного организатора здравоохранения. По словам министра, новый руководитель сохранит традиции учреждения и уверенно продолжит развивать базу, которая была создана предшественницей.

Глава Госэкспертизы сменился в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области сменился руководитель «Государственной вневедомственной экспертизы» (ГБУ НСО «ГВЭ НСО»). Как сообщил источник редакции, Алишер Касимов ушел с должности по собственному желанию. Исполняющим обязанности главы ведомства назначен заместитель руководителя Александр Нарушевич, который работал его заместителем.

Алишер Касимов возглавил госучреждение в феврале 2025 года.

Новосибирское хореографическое училище возглавила прима-балерина НОВАТа

Автор: Юлия Данилова

С 19 мая временно исполняющей обязанности директора Новосибирского государственного хореографического училища назначена народная артистка России, прима-балерина НОВАТа Анна Одинцова. Соответствующий приказ пописан Министерством культуры РФ. Ее кандидатуру предложил предыдущий руководитель училища Александр Василевский, который возглавлял школу сибирского балета 24 года. Анна Одинцова с декабря 2022 года занимала должность художественного руководителя училища.

— За время работы в должности художественного руководителя Анна Викторовна проявила себя как эффективный управленец и вдохновляющий лидер. Под ее руководством в училище внедрен ряд качественных изменений, направленных на улучшение условий для раскрытия творческого потенциала учащихся, — сообщила пресс-служба НОВАТа.

Совет муниципальных образований Новосибирской области возглавил Олег Орел

Автор: Юлия Данилова

На заседании президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований НСО» был единогласно избран новый председатель: Олег Орёл, глава Ордынского района. Об этом сообщил министр региональной политики Новосибирской области Роман Бурдин.

— Олег Анатольевич знает муниципальную систему изнутри. Много лет он возглавляет Ордынский район и доказал умение работать: ставить задачи, собирать команду и отвечать за результат. В региональном Совете муниципальных образований он был на посту первого заместителя председателя и понимает, где нужны быстрые решения, а где — последовательная работа. Именно поэтому его кандидатура не вызвала сомнений, — говорится в сообщении ассоциации.

Алексей Кондратьев возглавит правительство Томской области

Автор: Юлия Данилова

Губернатор Томской области Владимир Мазур внес на согласование Законодательной Думы региона кандидатуру председателя правительства области. На этот пост выдвинут заместитель губернатора по строительству и архитектуре Алексей Кондратьев.

— В декабре прошлого года на 49-м собрании Законодательной думы депутаты приняли пакет законов, обеспечивающих правовую основу для формирования правительства региона. Были внесены изменения в устав Томской области и принят закон «О правительстве Томской области», — уточняется в сообщении.

«Партия пенсионеров» заменит депутата в парламенте Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Руководитель фракции «Партии пенсионеров» в Законодательном собрании Владимир Ворожцов сдаст мандат депутата на майской сессии регионального парламента. Этот вопрос внесен в повестку дня. Как сообщил «Центр деловой жизни» (ЦДЖ), Ворожцов планирует пойти на выборы в Госдуму, которые состоятся в сентябре 2026 года.

По данным издания, мандат пенсионеров будет передан гендиректору АО «Механический завод Искра» (входит в «Ростех») Сергею Кондратьеву. Он был в списке партийных кандидатов и финансировал кампанию «Партии пенсионеров» на выборах в Законодательное собрание Новосибирской области в 2025 году.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

