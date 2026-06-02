Новосибирская область поднялась в рейтинге регионов с самым доступным бензином

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Эксперты объясняют улучшение позиции региона ценовой политикой местных операторов и выгодными логистическими условиями
Позитивные изменения произошли в рейтинге регионов по стоимости автомобильного топлива: Новосибирская область улучшила свои позиции, поднявшись на две строчки вверх.
Текущее положение региона — 8 место среди субъектов РФ с наиболее доступными ценами на бензин. Лидером рейтинга по-прежнему остается Курганская область, на 2 месте — Томская область, на 3 — Челябинская.
Средние цены на основные виды топлива по России в апреле 2026 года:
  • АИ-92 — 63,55 рублей за литр
  • АИ-95 — 69,02 рублей за литр
  • АИ-98 и выше — 93,42 рублей за литр
  • Дизельное топливо — 78,11 рублей за литр
Общий рост цен на топливо по России составил 0,6%, при этом в Новосибирской области показатели соответствуют общероссийским тенденциям.
Эксперты отмечают, что улучшение позиции региона в рейтинге связано с общей ценовой политикой местных операторов топливного рынка и логистическими преимуществами расположения области.
По данным Russian.Base на 2 июня, стоимость бензина в регионе немного снизилась, по сравнению с апрелем, за исключением дизельного топлива:
  • АИ-92 — 62,19 рублей за литр
  • АИ-95 — 66,33 рублей за литр
  • АИ-98 — 85,90 рублей за литр
  • АИ-100 — 90,08 рублей за литр
  • Дизельное топливо — 80,97 рублей за литр

Напомним, на пленарном заседании, посвященном Дню предпринимателя, отмечалось, что на заседаниях общественного совета при УФАС региона регулярно рассматривается вопрос о росте цен на продукты и ГСМ.

— По информации прокуратуры, несмотря на показатели по формированию цены, которые они собирают, цены на топливо в регионе все равно выше. Сейчас идет расследование, чтобы выяснить, с чем это связано. По предварительным данным, цена определяется по желанию местных предпринимателей. У нас в области большой трафик, мы находимся на перекрестке дорог — и это формирует большой спрос, поэтому ребята хотят немножко больше заработать и чуть-чуть дороже делают бензин. Это не утверждение, с этим работают специалисты. Но у антимонопольного ведомства и у прокуратуры области есть методы реагирования на подобные нарушения, — говорил председатель регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Салов.

Ранее редакция сообщала о том, что Сергей Лацких прогнозирует ухудшение ситуации с топливом на заправках Новосибирска.

Фото Марии Гарифуллиной, Infopro54

Ректором университета водного транспорта в Новосибирске стал Сергей Мочалин

Автор: Юлия Данилова

С 1 июня ректором Сибирского государственного университета водного транспорта (СГУВТ) стал кандидат технических наук, доцент Сергей Мочалин (на фото справа). До этого несколько месяцев, с 27 января 2026 года, он работал в статусе исполняющего обязанности руководителя вуза.

— Константин Сергеевич прошел в стенах родного университета путь от студента и аспиранта до директора института «Морская академия» и проректора по учебной работе. Получив классическое инженерное образование, он посвятил себя науке и воспитанию новых поколений специалистов отрасли водного транспорта России. Константина Сергеевича знают как инициативного руководителя, который успешно сочетает административную работу с практической подготовкой курсантов. Особое уважение коллег вызывает его вклад в безопасность нашего региона: благодаря его сотрудничеству со спасательными службами, десятки наших студентов стали квалифицированными матросами-спасателями, —  отмечала пресс-служба вуза в январе.

Новую площадку для размещения машин-подснежников выбрали в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В Городском центре организации дорожного движения (ГЦОДД) в настоящее время находится 295 материалов, по которым требуется организация перемещения брошенных транспортных средств на специализированную стоянку. Основной проблемой является отсутствие площадки для их хранения. Об этом на заседании комиссии по городскому хозяйству горсовета рассказал исполняющий обязанности начальника департамента дорожно-благоустроительного комплекса, начальник управления дорожного комплекса мэрии Вячеслав Борков.

— Ранее для этих целей использовалась площадка, по улице Полякова. Однако она оказалась ограничена по вместимости и фактически непригодна для дальнейшей эксплуатации. В связи с этим с 26 сентября 2025 года эвакуация брошенного транспорта с улиц города была приостановлена, — констатировал чиновник.

«Джермук», зелень, ягоды, рыба: что происходит с армянскими товарами в Новосибирске на фоне запретов

С конца мая 2026 года Россия ввела ограничения на ввоз ряда товаров из Армении — от зелени и ягод до коньяка и минеральной воды. Корреспондент Infopro54 выяснил, как эти меры отразились на ассортименте специализированных магазинов в Новосибирске и что об этом думают предприниматели.

Ограничения вводятся с конца мая 2026 года и на данный момент затронули несколько категорий товаров. Официальная причина, называемая Россельхознадзором и Роспотребнадзором, — системные нарушения фитосанитарных норм и требований безопасности. В ведомствах указывают на участившиеся случаи выявления карантинных объектов и неэффективность контроля со стороны Армении после упразднения её Минсельхоза.

Нейросеть помогла найти 170 пропавших детей в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Сотрудники полиции Новосибирской области обнаружили 170 подростков с помощью технологий искусственного интеллекта. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МВД России по региону.

В апреле 2025 года Новосибирская область стала первым регионом в России, где был запущен сервис для поиска пропавших детей с использованием технологий искусственного интеллекта. Тестирование системы проводилось с участием операторов экстренных служб «112» и «102», а также сотрудников Регионального центра оперативного управления УМВД России по Новосибирску. Основным результатом стало значительное сокращение времени передачи фотографии пропавшего ребенка в правоохранительные органы — теперь этот процесс занимает не более 10 минут.

Дело о контрабанде 25 млн рублей поступило в суд Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело по факту контрабанды наличных денежных средств в крупном размере. Фигурантом стал 30-летний иностранец, о чём сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным следствия, в апреле 2024 года мужчина планировал покинуть Россию и отправиться за границу. В международном аэропорту Толмачёво он проходил таможенный контроль, но не предоставил декларацию на денежные средства, сумма которых превышала разрешённые 10 тысяч долларов США.

Более 500 тысяч квадратных метров жилья разрешили построить в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

По состоянию на 22 мая 2026 года мэрия Новосибирска выдала 18 разрешений на строительство жилья общей площадью 527 тысяч кв метров. Об этом сообщили в департаменте строительства и архитектуры города в ответ на запрос Infopro54. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года в городе было выдано 18 разрешений на возведение 422,8 тысяч кв. м.

— По сравнению с 2025 годом прирост вновь возводимой жилой площади в 2026 году за аналогичный период составил 25%, — констатировали в департаменте.

Культура Общество Прямым текстом

Юрий Крылов: Русский язык — это не памятник, а процесс

Культура Общество Прямым текстом

Людмила Инютина: Почему русский язык остаётся главным объединяющим фактором для всех народов страны

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

