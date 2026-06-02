Новосибирская область поднялась в рейтинге регионов с самым доступным бензином

Позитивные изменения произошли в рейтинге регионов по стоимости автомобильного топлива: Новосибирская область улучшила свои позиции, поднявшись на две строчки вверх.

Текущее положение региона — 8 место среди субъектов РФ с наиболее доступными ценами на бензин. Лидером рейтинга по-прежнему остается Курганская область, на 2 месте — Томская область, на 3 — Челябинская.

Средние цены на основные виды топлива по России в апреле 2026 года:

АИ-92 — 63,55 рублей за литр

АИ-95 — 69,02 рублей за литр

АИ-98 и выше — 93,42 рублей за литр

Дизельное топливо — 78,11 рублей за литр

Общий рост цен на топливо по России составил 0,6%, при этом в Новосибирской области показатели соответствуют общероссийским тенденциям.

Эксперты отмечают, что улучшение позиции региона в рейтинге связано с общей ценовой политикой местных операторов топливного рынка и логистическими преимуществами расположения области.

По данным Russian.Base на 2 июня, стоимость бензина в регионе немного снизилась, по сравнению с апрелем, за исключением дизельного топлива:

АИ-92 — 62,19 рублей за литр

АИ-95 — 66,33 рублей за литр

АИ-98 — 85,90 рублей за литр

АИ-100 — 90,08 рублей за литр

Дизельное топливо — 80,97 рублей за литр

Напомним, на пленарном заседании, посвященном Дню предпринимателя, отмечалось, что на заседаниях общественного совета при УФАС региона регулярно рассматривается вопрос о росте цен на продукты и ГСМ.

— По информации прокуратуры, несмотря на показатели по формированию цены, которые они собирают, цены на топливо в регионе все равно выше. Сейчас идет расследование, чтобы выяснить, с чем это связано. По предварительным данным, цена определяется по желанию местных предпринимателей. У нас в области большой трафик, мы находимся на перекрестке дорог — и это формирует большой спрос, поэтому ребята хотят немножко больше заработать и чуть-чуть дороже делают бензин. Это не утверждение, с этим работают специалисты. Но у антимонопольного ведомства и у прокуратуры области есть методы реагирования на подобные нарушения, — говорил председатель регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Салов.

