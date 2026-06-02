Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Власть Медицина Отставки и назначения

Госпиталь ветеранов в Новосибирске возглавила Анастасия Шуркевич

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Людмила Канунникова осталась главным гериатром и продолжит работать в учреждении

Министерство здравоохранения Новосибирской области официально представило коллективу госпиталя ветеранов войн № 2 нового руководителя. Пост главврача, который 35 лет занимала Людмила Канунникова, перешел к Анастасии Шуркевич. Ранее Анастасия Алексеевна работала заместителем главного врача в поликлинике № 1.

Министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий лично представил её персоналу и охарактеризовал как опытного организатора здравоохранения. По словам министра, новый руководитель сохранит традиции учреждения и уверенно продолжит развивать базу, которая была создана предшественницей.

Прежний главврач госпиталя Людмила Канунникова руководила учреждением больше трёх десятилетий. За это время госпиталь превратился в ключевое место для лечения и реабилитации ветеранов боевых действий, включая участников специальной военной операции. Сейчас госпиталь считается якорной организацией региона в этой сфере. Кроме того, на его базе работают областной гериатрический центр и центр остеопороза.

Людмила Канунникова не покидает медицину. Она остаётся главным гериатром Новосибирской области и будет трудиться в том же госпитале, но уже в должности начальника лечебно-реабилитационной службы.

Ранее редакция сообщала, что глава Госэкспертизы сменился в Новосибирской области.

Фото предоставлено пресс-службой Минздрава НСО

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Впервые в России компанию из Кемеровской области оштрафовали за неуважение к суду из-за документов, подготовленных нейросетью

Все материалы

Рубрики : Власть Медицина Отставки и назначения

Регионы : Новосибирская область

Теги : назначение госпиталь втеранов

473
0
0
Предыдущая статья
Новосибирская область поднялась в рейтинге регионов с самым доступным бензином
Следующая статья
Ректором университета водного транспорта в Новосибирске стал Сергей Мочалин

Ректором университета водного транспорта в Новосибирске стал Сергей Мочалин

Автор: Юлия Данилова

С 1 июня ректором Сибирского государственного университета водного транспорта (СГУВТ) стал кандидат технических наук, доцент Сергей Мочалин (на фото справа). До этого несколько месяцев, с 27 января 2026 года, он работал в статусе исполняющего обязанности руководителя вуза.

— Константин Сергеевич прошел в стенах родного университета путь от студента и аспиранта до директора института «Морская академия» и проректора по учебной работе. Получив классическое инженерное образование, он посвятил себя науке и воспитанию новых поколений специалистов отрасли водного транспорта России. Константина Сергеевича знают как инициативного руководителя, который успешно сочетает административную работу с практической подготовкой курсантов. Особое уважение коллег вызывает его вклад в безопасность нашего региона: благодаря его сотрудничеству со спасательными службами, десятки наших студентов стали квалифицированными матросами-спасателями, —  отмечала пресс-служба вуза в январе.

Читать полностью

Новую площадку для размещения машин-подснежников выбрали в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В Городском центре организации дорожного движения (ГЦОДД) в настоящее время находится 295 материалов, по которым требуется организация перемещения брошенных транспортных средств на специализированную стоянку. Основной проблемой является отсутствие площадки для их хранения. Об этом на заседании комиссии по городскому хозяйству горсовета рассказал исполняющий обязанности начальника департамента дорожно-благоустроительного комплекса, начальник управления дорожного комплекса мэрии Вячеслав Борков.

— Ранее для этих целей использовалась площадка, по улице Полякова. Однако она оказалась ограничена по вместимости и фактически непригодна для дальнейшей эксплуатации. В связи с этим с 26 сентября 2025 года эвакуация брошенного транспорта с улиц города была приостановлена, — констатировал чиновник.

Читать полностью

Более 500 тысяч квадратных метров жилья разрешили построить в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

По состоянию на 22 мая 2026 года мэрия Новосибирска выдала 18 разрешений на строительство жилья общей площадью 527 тысяч кв метров. Об этом сообщили в департаменте строительства и архитектуры города в ответ на запрос Infopro54. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года в городе было выдано 18 разрешений на возведение 422,8 тысяч кв. м.

— По сравнению с 2025 годом прирост вновь возводимой жилой площади в 2026 году за аналогичный период составил 25%, — констатировали в департаменте.

Читать полностью

Курьеры ломают газоны в парке Бугакова в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил заместителю Иосифу Кодалаеву, главе департамента культуры Ксении Антоновой и руководителю Октябрьского района Якову Чагину разобраться с ситуацией в парке имени Бугакова.

— Хороший парк, большая территория, но курьеры позволяют себе ездить по нашим газонам, ищут объездные маршруты, чтобы быстрее сделать доставку. Необходимо выстроить процессы, может быть, провести заградительные мероприятия, поработать с компаниями-доставщиками, чтобы такого не было. Город предпринял большие усилия, чтобы построить этот парк, а наши же горожане нарушают правила благоустройства и разрушают то, что с таким трудом построено, — добавил мэр.

Читать полностью

Курировать креативные индустрии в Новосибирске будет Корпорация развития

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске определена опорная организация по развитию креативных индустрий в регионе. Этот статус получила Корпорация развития Новосибирской области. Решение принято на заседании профильного координационного совета при губернаторе.

По данным Минэкономразвития региона, сегодня в области более 15 тысяч организаций занимаются креативными индустриями по 16 направлениям. Доля креативных индустрий в ВРП региона достигла 4,2%. Наибольший вклад обеспечивают сфера ИТ (более 39%), реклама и связи с общественностью (19,6%), сфера отдыха и развлечений (10,1%). Налоговые поступления от сферы креативных индустрий в 2025 году достигли 14,1 млрд рублей, рост за последний год составил более чем 29%.

Читать полностью

Глава Госэкспертизы сменился в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области сменился руководитель «Государственной вневедомственной экспертизы» (ГБУ НСО «ГВЭ НСО»). Как сообщил источник редакции, Алишер Касимов ушел с должности по собственному желанию. Исполняющим обязанности главы ведомства назначен заместитель руководителя Александр Нарушевич, который работал его заместителем.

Алишер Касимов возглавил госучреждение в феврале 2025 года.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Впервые в России компанию из Кемеровской области оштрафовали за неуважение к суду из-за документов, подготовленных нейросетью

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес Недвижимость

На продажу выставили заброшенный профилакторий «Нива» под Новосибирском

Отставки и назначения

Ректором университета водного транспорта в Новосибирске стал Сергей Мочалин

Власть Медицина Отставки и назначения

Госпиталь ветеранов в Новосибирске возглавила Анастасия Шуркевич

Общество

Новосибирская область поднялась в рейтинге регионов с самым доступным бензином

Авто Власть Город Общество

Новую площадку для размещения машин-подснежников выбрали в Новосибирске

Бизнес Недвижимость

Дом.рф опять ищет инвестора для КРТ в Верх-Туле

Общество

«Джермук», зелень, ягоды, рыба: что происходит с армянскими товарами в Новосибирске на фоне запретов

Бизнес

Налоговая банкротит часовой завод в Новосибирске

Общество

Нейросеть помогла найти 170 пропавших детей в Новосибирской области

Финансы

Как нефинансовые сервисы трансформируют мобильный банкинг в России

В Сибири выращивают более половины российского рапса

Общество

Дело о контрабанде 25 млн рублей поступило в суд Новосибирска

Финансы

Эксперты определили ключевые направления развития биометрии в ближайшие годы

Бизнес Власть Недвижимость Общество

Более 500 тысяч квадратных метров жилья разрешили построить в Новосибирске

Общество

Аномальная жара накроет западные районы Новосибирской области

Финансы

Деньги здесь и сейчас: как банки перестраивают зарплатные сервисы

Власть Общество Право&Порядок

Курьеры ломают газоны в парке Бугакова в Новосибирске

Культура

«Ревущие двадцатые» на сцене: премьера спектакля «Великий Гэтсби» состоится в Новосибирске

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Культура Общество Прямым текстом

Юрий Крылов: Русский язык — это не памятник, а процесс

Культура Общество Прямым текстом

Людмила Инютина: Почему русский язык остаётся главным объединяющим фактором для всех народов страны

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности