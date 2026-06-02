Госпиталь ветеранов в Новосибирске возглавила Анастасия Шуркевич

Министерство здравоохранения Новосибирской области официально представило коллективу госпиталя ветеранов войн № 2 нового руководителя. Пост главврача, который 35 лет занимала Людмила Канунникова, перешел к Анастасии Шуркевич. Ранее Анастасия Алексеевна работала заместителем главного врача в поликлинике № 1.

Министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий лично представил её персоналу и охарактеризовал как опытного организатора здравоохранения. По словам министра, новый руководитель сохранит традиции учреждения и уверенно продолжит развивать базу, которая была создана предшественницей.

Прежний главврач госпиталя Людмила Канунникова руководила учреждением больше трёх десятилетий. За это время госпиталь превратился в ключевое место для лечения и реабилитации ветеранов боевых действий, включая участников специальной военной операции. Сейчас госпиталь считается якорной организацией региона в этой сфере. Кроме того, на его базе работают областной гериатрический центр и центр остеопороза.

Людмила Канунникова не покидает медицину. Она остаётся главным гериатром Новосибирской области и будет трудиться в том же госпитале, но уже в должности начальника лечебно-реабилитационной службы.

Ранее редакция сообщала, что глава Госэкспертизы сменился в Новосибирской области.