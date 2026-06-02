Новую площадку для размещения машин-подснежников выбрали в Новосибирске

В Городском центре организации дорожного движения (ГЦОДД) в настоящее время находится 295 материалов, по которым требуется организация перемещения брошенных транспортных средств на специализированную стоянку. Основной проблемой является отсутствие площадки для их хранения. Об этом на заседании комиссии по городскому хозяйству горсовета рассказал исполняющий обязанности начальника департамента дорожно-благоустроительного комплекса, начальник управления дорожного комплекса мэрии Вячеслав Борков.

— Ранее для этих целей использовалась площадка, по улице Полякова. Однако она оказалась ограничена по вместимости и фактически непригодна для дальнейшей эксплуатации. В связи с этим с 26 сентября 2025 года эвакуация брошенного транспорта с улиц города была приостановлена, — констатировал чиновник.

По его словам, ГЦОДД провел работу по оформлению нового земельного участка для организации специализированной площадки хранения брошенных транспортных средств. По результатам этой работы учреждению предоставлен земельный участок по улице Твардовского в Первомайском районе площадью 8 520 кв. метров на 250 машиномест. Право постоянного бессрочного пользования участком зарегистрировано.

— Сейчас идет работа по подготовке территории к эксплуатации, выполняется проверка сметной документации, заключены договоры на снос зелёных насаждений и планировку земельного участка. С учётом необходимости обустройства территории, включая устройство ограждений, подъездных путей, разметки и минимальной инфраструктуры, ориентировочный срок готовности площадки составляет не ранее 15 июля, — подчеркнул Вячеслав Борков.

По его словам, до запуска этой площадки временное хранение «подснежников» решено организовать на территории дорожно-эксплуатационных участков администраций районов города.

— Данное решение позволит возобновить работу по освобождению улично-дорожной сети города от брошенных транспортных средств. Буквально вчера первый заместитель мэра Иосиф Кодалаев в присутствии глав администраций ещё раз дал такое поручение. Работа началась на базе «ДЭУ-1», где с сегодняшнего дня запущена процедура по приёму автомобилей. На площадку планируется завезти до 15 машин, — добавил Борков.

Вывозом техники с улиц города занимаются две машины ГГЦОДД.

Вопрос по утилизации, размещенной на площадке техники, мэрия прорабатывает совместно с ГИБДД. Представитель департамента имущества пояснил, что сейчас с инициативой об утилизации техники будет выходить ГЦОДД и после получения согласия департамента, машина будет направляться на утилизацию в специализированные организации.

— С мая прошлого года мы признали право города на 43 таких автомобиля. Из них четыре машины выданы собственникам, которые появились уже после того, как автомобили были признаны муниципальной собственностью. Владельцы компенсировали все расходы, которые понес муниципалитет. 90% техники, изъятой с улиц, не подлежат восстановлению. После ее утилизации компания-утилизатор компенсирует городу часть средств, которые мы потратили на эвакуацию, хранение и т.д. Этот механизм мы сейчас будем активно использовать, — добавил чиновник.

Прокурор Новосибирска Олег Желдак напомнил, что прокуратура уже почти год поднимает вопрос о вывозе брошенного транспорта с улиц города.

— Несмотря на обещания, данные нам, до сих пор не сформировал земельный участок. О том, что он определен я слышал еще в начале апреля. Дата открытия площадки первоначально озвучивалась 1 июля, сейчас — 15 июля. С такой динамикой, похоже, мы перешагнем годовой рубеж. Если мы динамику не увидим до 15 июля, то нам ничего не останется, как пойти с иском в суд, — предупредил Желдак.

Напомним, постановление, определяющее порядок приобретения права муниципальной собственности на брошенные автомобили, было подписано в мэрии Новосибирска в апреле 2025 года. Согласно этому документу, спустя 60 рабочих дней после вступления в силу решения суда брошенные автомобили будут включаться в состав муниципальной казны. По данным МБУ «ГЦОДД», за 12 месяцев 2024 года на специализированную стоянку с улиц и дворов города были перемещены 32 единицы транспортных средств. За 4 месяца 2025-го — 28 машин. В управлении наружной рекламы мэрии Infopro54 уточняли, что на хранении на тот момент находились 56 автомобилей.

Первые автомобили в собственность мэрии начали передавать в конце 2025 года.

