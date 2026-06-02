Новую площадку для размещения машин-подснежников выбрали в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

С осени прошлого года брошенные автомобили с улиц города не вывозятся, так как емкость первого земельного участка исчерпана

В Городском центре организации дорожного движения (ГЦОДД) в настоящее время находится 295 материалов, по которым требуется организация перемещения брошенных транспортных средств на специализированную стоянку. Основной проблемой является отсутствие площадки для их хранения. Об этом на заседании комиссии по городскому хозяйству горсовета рассказал исполняющий обязанности начальника департамента дорожно-благоустроительного комплекса, начальник управления дорожного комплекса мэрии Вячеслав Борков.

— Ранее для этих целей использовалась площадка, по улице Полякова. Однако она оказалась ограничена по вместимости и фактически непригодна для дальнейшей эксплуатации. В связи с этим с 26 сентября 2025 года эвакуация брошенного транспорта с улиц города была приостановлена, — констатировал чиновник.

По его словам, ГЦОДД провел работу по оформлению нового земельного участка для организации специализированной площадки хранения брошенных транспортных средств. По результатам этой работы учреждению предоставлен земельный участок по улице Твардовского в Первомайском районе площадью 8 520 кв. метров на 250 машиномест. Право постоянного бессрочного пользования участком зарегистрировано.

— Сейчас идет работа по подготовке территории к эксплуатации, выполняется проверка сметной документации, заключены договоры на снос зелёных насаждений и планировку земельного участка. С учётом необходимости обустройства территории, включая устройство ограждений, подъездных путей, разметки и минимальной инфраструктуры, ориентировочный срок готовности площадки составляет не ранее 15 июля, — подчеркнул Вячеслав Борков.

По его словам, до запуска этой площадки временное хранение «подснежников» решено организовать на территории дорожно-эксплуатационных участков администраций районов города.

— Данное решение позволит возобновить работу по освобождению улично-дорожной сети города от брошенных транспортных средств. Буквально вчера первый заместитель мэра Иосиф Кодалаев в присутствии глав администраций ещё раз дал такое поручение. Работа началась на базе «ДЭУ-1», где с сегодняшнего дня запущена процедура по приёму автомобилей. На площадку планируется завезти до 15 машин, — добавил Борков.

Вывозом техники с улиц города занимаются две машины ГГЦОДД.

Вопрос по утилизации, размещенной на площадке техники, мэрия прорабатывает совместно с ГИБДД. Представитель департамента имущества пояснил, что сейчас с инициативой об утилизации техники будет выходить ГЦОДД и после получения согласия департамента, машина будет направляться на утилизацию в специализированные организации.

—  С мая прошлого года мы признали право города на 43 таких автомобиля. Из них четыре машины выданы собственникам, которые появились уже после того, как автомобили были признаны муниципальной собственностью. Владельцы компенсировали все расходы, которые понес муниципалитет. 90% техники, изъятой с улиц, не подлежат восстановлению. После ее утилизации компания-утилизатор компенсирует городу часть средств, которые мы потратили на эвакуацию, хранение и т.д. Этот механизм мы сейчас будем активно использовать, — добавил чиновник.

Прокурор Новосибирска Олег Желдак напомнил, что прокуратура уже почти год поднимает вопрос о вывозе брошенного транспорта с улиц города.

— Несмотря на обещания, данные нам, до сих пор не сформировал земельный участок. О том, что он определен я слышал еще в начале апреля. Дата открытия площадки первоначально озвучивалась 1 июля, сейчас — 15 июля. С такой динамикой, похоже, мы перешагнем годовой рубеж. Если мы динамику не увидим до 15 июля, то нам ничего не останется, как пойти с иском в суд, — предупредил Желдак.

Напомним, постановление, определяющее порядок приобретения права муниципальной собственности на брошенные автомобили, было подписано в мэрии Новосибирска в апреле 2025 года. Согласно этому документу, спустя 60 рабочих дней после вступления в силу решения суда брошенные автомобили будут включаться в состав муниципальной казны. По данным МБУ «ГЦОДД», за 12 месяцев 2024 года на специализированную стоянку с улиц и дворов города были перемещены 32 единицы транспортных средств. За 4 месяца 2025-го — 28 машин. В управлении наружной рекламы мэрии Infopro54 уточняли, что на хранении на тот момент находились 56 автомобилей.

Первые автомобили в собственность мэрии начали передавать в конце 2025 года.

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

«Джермук», зелень, ягоды, рыба: что происходит с армянскими товарами в Новосибирске на фоне запретов

С конца мая 2026 года Россия ввела ограничения на ввоз ряда товаров из Армении — от зелени и ягод до коньяка и минеральной воды. Корреспондент Infopro54 выяснил, как эти меры отразились на ассортименте специализированных магазинов в Новосибирске и что об этом думают предприниматели.

Ограничения вводятся с конца мая 2026 года и на данный момент затронули несколько категорий товаров. Официальная причина, называемая Россельхознадзором и Роспотребнадзором, — системные нарушения фитосанитарных норм и требований безопасности. В ведомствах указывают на участившиеся случаи выявления карантинных объектов и неэффективность контроля со стороны Армении после упразднения её Минсельхоза.

Нейросеть помогла найти 170 пропавших детей в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Сотрудники полиции Новосибирской области обнаружили 170 подростков с помощью технологий искусственного интеллекта. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МВД России по региону.

В апреле 2025 года Новосибирская область стала первым регионом в России, где был запущен сервис для поиска пропавших детей с использованием технологий искусственного интеллекта. Тестирование системы проводилось с участием операторов экстренных служб «112» и «102», а также сотрудников Регионального центра оперативного управления УМВД России по Новосибирску. Основным результатом стало значительное сокращение времени передачи фотографии пропавшего ребенка в правоохранительные органы — теперь этот процесс занимает не более 10 минут.

Дело о контрабанде 25 млн рублей поступило в суд Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело по факту контрабанды наличных денежных средств в крупном размере. Фигурантом стал 30-летний иностранец, о чём сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным следствия, в апреле 2024 года мужчина планировал покинуть Россию и отправиться за границу. В международном аэропорту Толмачёво он проходил таможенный контроль, но не предоставил декларацию на денежные средства, сумма которых превышала разрешённые 10 тысяч долларов США.

Более 500 тысяч квадратных метров жилья разрешили построить в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

По состоянию на 22 мая 2026 года мэрия Новосибирска выдала 18 разрешений на строительство жилья общей площадью 527 тысяч кв метров. Об этом сообщили в департаменте строительства и архитектуры города в ответ на запрос Infopro54. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года в городе было выдано 18 разрешений на возведение 422,8 тысяч кв. м.

— По сравнению с 2025 годом прирост вновь возводимой жилой площади в 2026 году за аналогичный период составил 25%, — констатировали в департаменте.

Аномальная жара накроет западные районы Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

В первые дни лета жителей западных районов Новосибирской области ждет аномальная жара — столбики термометров поднимутся выше 30 градусов.

По словам Анны Лапчик, начальника Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, экстремальные показатели продержатся не менее пяти дней. Более того — жара может задержаться и на следующей неделе, а её зона расширится.

Курьеры ломают газоны в парке Бугакова в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил заместителю Иосифу Кодалаеву, главе департамента культуры Ксении Антоновой и руководителю Октябрьского района Якову Чагину разобраться с ситуацией в парке имени Бугакова.

— Хороший парк, большая территория, но курьеры позволяют себе ездить по нашим газонам, ищут объездные маршруты, чтобы быстрее сделать доставку. Необходимо выстроить процессы, может быть, провести заградительные мероприятия, поработать с компаниями-доставщиками, чтобы такого не было. Город предпринял большие усилия, чтобы построить этот парк, а наши же горожане нарушают правила благоустройства и разрушают то, что с таким трудом построено, — добавил мэр.

