Амиру Мужикбаеву с диагнозом аутизм требуется дорогостоящее лечение

С рождения Амир был беспокойным, мог всю ночь не спать. В два с небольшим года пошел в детский сад, но с детьми не играл, часто капризничал, говорил только несколько слов, не отвечал на вопросы. Воспитатели не могли его успокоить, привлечь к играм и занятиям. В пять лет у ребенка выявили признаки аутизма, и началось активное лечение в частных клиниках.

— Оно дает результаты: сын стал заметно спокойнее и усидчивее, начал говорить предложениями, четче выражать свои желания и поддерживать разговор, тянуться к детям. Сейчас Амир учится в первом классе по адаптированной школьной программе. Чтобы со временем он освоился и смог посещать школу самостоятельно, свободно общаться со сверстниками и взрослыми, ему нужно продолжать занятия по коррекции поведения и развитию речи, — рассказывает мама Амира Жанара Мужикбаева.

У Амира расстройство аутистического спектра с речевыми и когнитивными нарушениями. По словам Ольги Толопило, невролога Медицинского центра «Кругозор» (Новосибирск), он нуждается в интенсивной программе абилитации: системе лечебных и коррекционных психолого-педагогических занятий, направленных на развитие речи, обучение взаимодействию с семьей и сверстниками, формирование учебных навыков.

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 229 659 рублей. Семья Амира не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Мне его не оплатить. Я одна воспитываю ребенка, все накопления уже исчерпаны. Прошу вас, помогите Амиру! — просит Жанара.

