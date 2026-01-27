Аграрии сказали, когда ждать скачка цен на картофель в Новосибирске

Цены на картофель в магазинах и на рынках Новосибирска в январе 2026 года впервые с сентября прошлого года превысили отметку в 40 рублей за килограмм. Однако по-прежнему цены остаются низкими для этого времени года: год назад картофель стоил более 50 рублей за килограмм.

Infopro54 выяснил, стоит ли ожидать резкого роста цен, и как текущая ситуация может повлиять на решения аграриев о посадке овощей в следующем сезоне. Опрошенные редакцией участники рынка говорят, что даже после повышения цены для производителей остаются невыгодными.

— Цены на 20–25% ниже, чем в прошлом году. В январе они немного подросли, но более ощутимый подъём, скачок цен, стоит ожидать ближе к концу февраля — началу марта. К этому времени запасы продукции у многих производителей закончатся, как известно, своего картофеля региону на весь год не хватает. Было совещание по ВКС в российском Минсельхозе, там тоже вопрос этот обсуждался, и я им сказал об этих прогнозах. В этом году урожай в Новосибирской области был более-менее хороший, а вот в других регионах, например, в Красноярске и Омске, из-за дождей картофель болел, и качество хуже. И это тоже скажется на общей ситуации — картофеля будет меньше, будут завозить импорт. Пик цен ожидается где-то в начале апреля, — рассказал Infopro54 директор овощеводческого хозяйства «Дары Ордынска» Шакир Сулейманов.

Низкие цены на овощную продукцию, которые сохраняются в регионе на протяжении четырёх месяцев, были выгодны потребителям и положительно сказывались на официальных данных о продуктовой инфляции в регионе (сдерживали её). Но аграрии говорят, что для них ситуация создаёт серьёзные риски.

— Многие хозяйства уже пересматривают решения по предстоящей посевной в сторону сокращения площадей, отведённых под овощные культуры, и перехода к более маржинальным культурам. Выращивание овощей — трудозатратная история. Три года подряд низких цен — это очень страшно ударит по карманам фермеров. Многие не могут выйти из кредитов, лизинга. На картофельном форуме в Москве все были недовольны ценовой конъюнктурой: расходы на производство всей сельхозпродукции выросли, а цены на овощи и зерно не растут, — говорит Шакир Сулейманов.

Добавим, что в январе 2026 года незначительный рост цен отмечен не только на картофель, но и на другие овощи так называемого «борщевого набора» — морковь, свёклу, капусту, лук.

Ранее редакция рассказывала, что одним из главных итогов 2025 года для аграриев стал рост закредитованности.