Бизнес Общество

Аграрии сказали, когда ждать скачка цен на картофель в Новосибирске

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Сезонное подорожание овощей началось в январе

Цены на картофель в магазинах и на рынках Новосибирска в январе 2026 года впервые с сентября прошлого года превысили отметку в 40 рублей за килограмм. Однако по-прежнему цены остаются низкими для этого времени года: год назад картофель стоил более 50 рублей за килограмм.

Infopro54 выяснил, стоит ли ожидать резкого роста цен, и как текущая ситуация может повлиять на решения аграриев о посадке овощей в следующем сезоне. Опрошенные редакцией участники рынка говорят, что даже после повышения цены для производителей остаются невыгодными.

— Цены на 20–25% ниже, чем в прошлом году. В январе они немного подросли, но более ощутимый подъём, скачок цен, стоит ожидать ближе к концу февраля — началу марта. К этому времени запасы продукции у многих производителей закончатся, как известно, своего картофеля региону на весь год не хватает. Было совещание по ВКС в российском Минсельхозе, там тоже вопрос этот обсуждался, и я им сказал об этих прогнозах. В этом году урожай в Новосибирской области был более-менее хороший, а вот в других регионах, например, в Красноярске и Омске, из-за дождей картофель болел, и качество хуже. И это тоже скажется на общей ситуации — картофеля будет меньше, будут завозить импорт. Пик цен ожидается где-то в начале апреля, — рассказал Infopro54 директор овощеводческого хозяйства «Дары Ордынска» Шакир Сулейманов.

Низкие цены на овощную продукцию, которые сохраняются в регионе на протяжении четырёх месяцев, были выгодны потребителям и положительно сказывались на официальных данных о продуктовой инфляции в регионе (сдерживали её). Но аграрии говорят, что для них ситуация создаёт серьёзные риски.

— Многие хозяйства уже пересматривают решения по предстоящей посевной в сторону сокращения площадей, отведённых под овощные культуры, и перехода к более маржинальным культурам. Выращивание овощей — трудозатратная история. Три года подряд низких цен — это очень страшно ударит по карманам фермеров. Многие не могут выйти из кредитов, лизинга. На картофельном форуме в Москве все были недовольны ценовой конъюнктурой: расходы на производство всей сельхозпродукции выросли, а цены на овощи и зерно не растут, — говорит Шакир Сулейманов.

Добавим, что в январе 2026 года незначительный рост цен отмечен не только на картофель, но и на другие овощи так называемого «борщевого набора» — морковь, свёклу, капусту, лук.

Ранее редакция рассказывала, что одним из главных итогов 2025 года для аграриев стал рост закредитованности.

 

Фото Infopro54

Бизнес Общество

Новосибирск

Теги : цены на картофель инфляция в Новосибирске

Новосибирский психотерапевт раскрыла причины переедания

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области стартовала неделя профилактики неинфекционных болезней. Хронические заболевания могут поражать почти все системы организма. Среди них — болезни сердца и сосудов, рак, проблемы с дыханием и диабет.

Такие болезни чаще всего связаны с устранимыми факторами риска. Среди них – курение, неправильное питание, малоподвижный образ жизни и злоупотребление алкоголем. Не менее важны гипертония, высокий уровень холестерина и ожирение.

Читать полностью

Свыше 45% выпускников спецклассов Новосибирска продолжают учебу по профилю

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области создано свыше 2300 профильных и специализированных классов для старшеклассников. Они охватывают самые разные сферы — от традиционных естественно-научных и гуманитарных до узкопрофильных авиастроительных и биотехнологических. В общей сложности в профильном обучении задействованы 27 338 учеников 10-11 классов. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в Минобразования региона.

В ведомстве назвали самые популярные направления в профориентации:

Читать полностью

Запуск завода «Маслов» под Новосибирском ожидается во второй половине 2026 года

Автор: Юлия Данилова

Компания ООО «Маслов», резидент «Южного ПЛП», инвестировала в проект более 5 млрд рублей. В этом году планируется запуск производства, где будет создано более 200 рабочих мест. Об этом сообщил генеральный директор УК Промышленно-логистического парка Новосибирской области Павел Буковинин.

— С коллегами мы очень тесно сотрудничаем. Все инженерные коммуникации, которые необходимые для запуска, выполнены. Они завершают работы по принимающим устройствам. В ближайшее время все сделаем. Во втором полугодии, надеемся, запустятся, — добавил Буковинин.

Читать полностью

«Смертность» компаний в Новосибирской области превысила «рождаемость»

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области по итогам 2025 года количество закрытых компаний превысило количество открытых на 1700. По этому показателю область вошла в топ-10 регионов России (7 место).

— В Новосибирской области, крупном деловом и предпринимательском центре страны при 3,5 тысяч вновь созданных компаний было ликвидировано 5,2 тысяч, что привело к сокращению числа действующих предприятий на 1,7 тысяч, — констатировала президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Читать полностью

Арбитраж завершил банкротство новосибирского «Сибавтобана»

Автор: Оксана Мочалова

Арбитражный суд Новосибирской области поставил точку в многолетней процедуре банкротства одной из крупнейших в регионе дорожно-строительных компаний — ООО «Сибавтобан». В середине января определением суда конкурсное производство завершено. Это решение финализирует процесс, начатый еще в мае 2020 года, когда компания была первоначально признана несостоятельной.

Финансовый крах компании оказался масштабным. В реестр требований кредиторов вошли 95 юридических и физических лиц, общая сумма заявленных претензий превысила 2,4 миллиарда рублей. В ходе работы конкурсного управляющего Дмитрия Шипкова для расчета с кредиторами были реализованы активы должника. Удалось полностью погасить требования второй очереди и частично — третьей, на общую сумму около 695 миллионов рублей. Процент удовлетворения требований кредиторов третьей очереди составил 17,68%. Однако, несмотря на эти меры, непогашенная задолженность перед контрагентами осталась существенной и оценивается примерно в 1,743 миллиарда рублей.

Читать полностью

Амиру Мужикбаеву с диагнозом аутизм требуется дорогостоящее лечение

С рождения Амир был беспокойным, мог всю ночь не спать. В два с небольшим года пошел в детский сад, но с детьми не играл, часто капризничал, говорил только несколько слов, не отвечал на вопросы. Воспитатели не могли его успокоить, привлечь к играм и занятиям. В пять лет у ребенка выявили признаки аутизма, и началось активное лечение в частных клиниках.

— Оно дает результаты: сын стал заметно спокойнее и усидчивее, начал говорить предложениями, четче выражать свои желания и поддерживать разговор, тянуться к детям. Сейчас Амир учится в первом классе по адаптированной школьной программе. Чтобы со временем он освоился и смог посещать школу самостоятельно, свободно общаться со сверстниками и взрослыми, ему нужно продолжать занятия по коррекции поведения и развитию речи, — рассказывает мама Амира Жанара Мужикбаева.

Читать полностью
