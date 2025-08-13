Рекламодателям

Андрей Травников обозначил эффективные инструменты развития для районов области

  • 13/08/2025, 14:52
Андрей Травников обозначил эффективные инструменты развития для районов области
В Баганском районе состоялась рабочая встреча губернатора, председателя Законодательного Собрания Андрея Шимкива и депутатов с главами сельских советов

Перед встречей Андрей Травников ознакомился с ходом реализации инвестиционных проектов в аграрном секторе, посетив, в частности, поля АО «Надежда» в селе Мироновка, занимающегося производством зерна, молока и мяса. В текущем году «Надежда» реализует инвестиционные проекты на сумму более 160 млн рублей, включающие строительство зерновых складов, животноводческого комплекса для молодняка КРС на 300 голов и служебного жилья.

В Мироновке также прошел круглый стол с участием губернатора, глав сельсоветов и депутатов Заксобрания Александра Кулинича, Виталия Новоселова, Дмитрия Франчука, а также управляющего отделением Социального фонда России по Новосибирской области Александра Терепы. Обсуждались вопросы развития района, включая ремонт дорог, улучшение здравоохранения и участие в программе расселения аварийного жилья. Андрей Травников подчеркнул наличие эффективных инструментов развития, таких как госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий», которая продолжит действовать, акцентируя внимание на развитии опорных пунктов. Также продолжатся областные программы, включая инициативное бюджетирование, «Со мною регион успешнее», гранты для ТОСов и строительство служебного жилья.

Глава Баганского района Алексей Воличенко представил отчет о реализации федеральных и региональных проектов, в которых участвуют все сельсоветы, реализуя более 80 проектов, включая 14 в рамках КРСТ и проекты инициативного бюджетирования. Андрей Травников встретился с ветеранами и молодежью, посетив молодежный центр Багана, который недавно переехал в отремонтированное здание. Ветераны обратились с просьбами об увеличении остановок автобуса из Багана в Новосибирск и привлечении узких специалистов в районные больницы. Губернатор поручил рассмотреть эти вопросы. Депутат Виталий Новоселов отметил важность создания таких молодежных центров для патриотического воспитания молодежи.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО

1 246

Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Елена Козлова: в Новосибирской области увеличилось количество дел о банкротстве

Елена Козлова: в Новосибирской области увеличилось количество дел о банкротстве

Более трети всех дел, рассматриваемых арбитражным судом, связаны с банкротством. Это существенно больше, чем годом ранее
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Маркетплейс запустил новый склад для сверхгабаритных товаров в Новосибирске
13/08/25 17:00
Бизнес
Новосибирский эксперт высказался о штрафах за «иранскую тонировку»
13/08/25 16:45
В Новосибирске новая насосная станция укрепит теплоснабжение левобережья
13/08/25 16:15
Бизнес
Новосибирцы потребовали остановить рост цен на топливо
13/08/25 15:30
Власть
Экс-борцов с коррупцией из Новосибирска отправили в колонию за взятки
13/08/25 15:00
Право&Порядок
Андрей Травников обозначил эффективные инструменты развития для районов области
13/08/25 14:52
Власть
Новосибирский юрист рассказала, как не остаться без связи при блокировке счета
13/08/25 14:00
Бизнес ПроБизнес
НАК обсудил рост террористических угроз и меры противодействия
13/08/25 13:42
Власть
«Попытка оттолкнуться от дна»: в Новосибирске заметили резкий рост спроса на новостройки
13/08/25 13:00
Бизнес Недвижимость
Масштабная реконструкция улицы Мира в Новосибирске близится к завершению
13/08/25 12:23
Власть
«Думали, меньше некуда»: в магазинах Новосибирска сливочное масло стали продавать в пачках по 100 граммов
13/08/25 12:05
Бизнес Общество Экономика
Участников «Технопром-2025» ждет технологически продвинутый интерфейс
13/08/25 11:30
Власть
Цены на подержанные автомобили в Новосибирске снижаются
13/08/25 11:00
В Новосибирске ждут всплеска жалоб от бизнеса о блокировках телефонов
13/08/25 10:00
Бизнес Власть Право&Порядок
Сроки маркировки товаров в легпроме Новосибирска продлены на полгода
12/08/25 19:00
Бизнес ПроБизнес
С новосибирца удержали штрафы, полученные арендным автомобилем в Москве
12/08/25 18:30
Бизнес Право&Порядок
В Новосибирске резко сократилось число судебных дел с участием иностранцев
12/08/25 17:45
Бизнес Общество
Звери-вымогатели вышли на охоту у Новосибирского зоопарка
12/08/25 17:30
Бизнес Общество Право&Порядок
Рост вкладов физических лиц превысил 793 миллиарда рублей в июле
12/08/25 17:16
Финансы
Новосибирский автоэксперт высказался против выдачи водительских прав подросткам
12/08/25 17:00
Общество
Популярное
Новосибирский священник рассказал историю и традиции Медового Спаса
12/08/25 18:00
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на август 2025
31/07/25 10:07
Новосибирская дачница нашла на своем участке семейство цокоров
30/07/25 19:15
Агроном Шубина рассказала, какие работы следует провести дачникам в конце июля
25/07/25 15:00
Новосибирцам рассказали, как часто бывают сбои интернета в аптеках
24/07/25 17:00
Стали известны подробности нападения на подростков под Новосибирском
16/07/25 14:00
Новости компаний
Новосибирские энергетики зафиксировали самовольные подвесы еще на 770 опорах ЛЭП
13/08/25 10:45
Банк Уралсиб стал партнером межрегионального конноспортивного турнира «Большой сибирский круг»
13/08/25 9:10
Прибыль Банка Уралсиб за 1 полугодие 2025 года составила 10 млрд рублей
11/08/25 10:40
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником «Дня Земли Сибирской-2025»
11/08/25 9:18
Более 2 700 новых объектов обеспечили электроэнергией новосибирские энергетики
8/08/25 9:40
Продлена работа выставки «Победителям посвящается!»
7/08/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Август 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять