Андрей Травников обозначил эффективные инструменты развития для районов области

Перед встречей Андрей Травников ознакомился с ходом реализации инвестиционных проектов в аграрном секторе, посетив, в частности, поля АО «Надежда» в селе Мироновка, занимающегося производством зерна, молока и мяса. В текущем году «Надежда» реализует инвестиционные проекты на сумму более 160 млн рублей, включающие строительство зерновых складов, животноводческого комплекса для молодняка КРС на 300 голов и служебного жилья.

В Мироновке также прошел круглый стол с участием губернатора, глав сельсоветов и депутатов Заксобрания Александра Кулинича, Виталия Новоселова, Дмитрия Франчука, а также управляющего отделением Социального фонда России по Новосибирской области Александра Терепы. Обсуждались вопросы развития района, включая ремонт дорог, улучшение здравоохранения и участие в программе расселения аварийного жилья. Андрей Травников подчеркнул наличие эффективных инструментов развития, таких как госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий», которая продолжит действовать, акцентируя внимание на развитии опорных пунктов. Также продолжатся областные программы, включая инициативное бюджетирование, «Со мною регион успешнее», гранты для ТОСов и строительство служебного жилья.

Глава Баганского района Алексей Воличенко представил отчет о реализации федеральных и региональных проектов, в которых участвуют все сельсоветы, реализуя более 80 проектов, включая 14 в рамках КРСТ и проекты инициативного бюджетирования. Андрей Травников встретился с ветеранами и молодежью, посетив молодежный центр Багана, который недавно переехал в отремонтированное здание. Ветераны обратились с просьбами об увеличении остановок автобуса из Багана в Новосибирск и привлечении узких специалистов в районные больницы. Губернатор поручил рассмотреть эти вопросы. Депутат Виталий Новоселов отметил важность создания таких молодежных центров для патриотического воспитания молодежи.