Экс-борцов с коррупцией из Новосибирска отправили в колонию за взятки

Калининский районный суд завершил дело четырех бывших сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России «Новосибирский»: Алексея Пирского, Игоря Юшина, Андрея Мельникова и Анатолия Семенова. Их признали виновными в получении взяток на общую сумму около двух миллионов рублей.

По информации суда, в 2019, 2020 и 2022 годах полицейские вымогали деньги у предпринимателей, занимающихся продажей обуви и табака.

— При этом сотрудники МВД проводили контрольные закупки товара, производили его изъятие и за не проведение надлежащей проверки и возвращение ранее изъятого товара требовали с предпринимателей передачи денежных средств, — говорится в сообщении Управления Судебного департамента в Новосибирской области.

Алексея Пирского осудили на 8 лет и 3 месяца колонии строгого режима и оштрафовали на 5 миллионов рублей. Игоря Юшина приговорили к 8 годам колонии строго режима и штрафу в 4 миллиона рублей. Андрея Мельникова отправили в колонию строгого режима на 9 лет и оштрафовали на 11 миллионов рублей. Анатолий Семенов получил 10 лет строгого режима и штраф 15 миллионов рублей.

Всем четверым запретили занимать должности в правоохранительных органах на срок от 5 до 8 лет. Кроме того, Пирского лишили звания капитана полиции, а остальных — майора полиции.

Приговор не вступил в законную силу.

Гособвинение запрашивало для экс-борцов с коррупцией наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 16 лет.

