Рекламодателям

Новосибирский юрист рассказала, как не остаться без связи при блокировке счета

  • 13/08/2025, 14:00
Автор: Юлия Данилова
Новосибирский юрист рассказала, как не остаться без связи при блокировке счета
С 1 сентября вступают в силу поправки в закон «О связи». Он обязывает операторов связи блокировать оказание услуг абоненту, на чьи счета наложен арест

Управляющий партнер юридической консалтинговой компании «Юсконсалт», налоговый консультант, архитектор бизнес-партнерств Евгения Бондаренко по просьбе Infopro54 подготовила практические рекомендации для бизнеса о том, как минимизировать риски блокировки связи при аресте счетов.Управляющий партнер юридической консалтинговой компании «Юсконсалт», налоговый консультант, архитектор бизнес-партнерств Евгения Бондаренко

Организационные меры

  • Разделите корпоративные и личные номера: критичные контакты руководителей, финансистов держите на физических лицах.
  • Обеспечьте резервные каналы связи (личные SIM, eSIM, альтернативные мессенджеры с двухфакторной аутентификацией).
  • Назначьте «аварийный» контакт с личным номером для экстренной коммуникации.

Договорные и административные меры

  • Поддерживайте у оператора свои актуальные данные, чтобы избежать блокировки по формальным основаниям (п. 1 ст. 46 126-ФЗ).

Финансово-правовые меры

  • Переходите на постоплатные тарифы по корпоративным номерам — это снизит риск «залипания» средств при аресте.
  • Разделяйте платежные потоки по банкам, чтобы при блокировке одного счета можно было оплачивать связь.
  • Своевременно исполняйте налоговые и отчетные обязательства, чтобы минимизировать риск приостановки по ст. 76 НК РФ.
  • Ведите AML-аудит операций (Anti-Money Laundering  — это комплекс мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма) и храните KYC-досье (Know Your Customer — «знай своего клиента») контрагентов, исключайте транзитные и подозрительные платежи (требование 115-ФЗ).

При блокировке

  • Запрашивайте у оператора письменное основание приостановки и обжалуйте в случае нарушения закона или договора.
  • При неправомерной блокировке — жалоба в Роскомнадзор и/или суд.
  • Готовьте пакет документов для снятия приостановки (доказательства платежей, обеспечения).

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирске ждут всплеска жалоб от бизнеса о блокировках телефонов.

Фото базовое: freepik, автор: rawpixel-com, фото эксперта предоставлено Евгенией Бондаренко, из личного архива.

823

Рубрики : Бизнес ПроБизнес

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : Закон о связи борьба с мошенничеством блокировка телефонов


Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Елена Козлова: в Новосибирской области увеличилось количество дел о банкротстве

Елена Козлова: в Новосибирской области увеличилось количество дел о банкротстве

Более трети всех дел, рассматриваемых арбитражным судом, связаны с банкротством. Это существенно больше, чем годом ранее
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Новосибирский юрист рассказала, как не остаться без связи при блокировке счета
13/08/25 14:00
Бизнес ПроБизнес
НАК обсудил рост террористических угроз и меры противодействия
13/08/25 13:42
Власть
«Попытка оттолкнуться от дна»: в Новосибирске заметили резкий рост спроса на новостройки
13/08/25 13:00
Бизнес Недвижимость
Масштабная реконструкция улицы Мира в Новосибирске близится к завершению
13/08/25 12:23
Власть
«Думали, меньше некуда»: в магазинах Новосибирска сливочное масло стали продавать в пачках по 100 граммов
13/08/25 12:05
Бизнес Общество Экономика
Участников «Технопром-2025» ждет технологически продвинутый интерфейс
13/08/25 11:30
Власть
Цены на подержанные автомобили в Новосибирске снижаются
13/08/25 11:00
В Новосибирске ждут всплеска жалоб от бизнеса о блокировках телефонов
13/08/25 10:00
Бизнес Власть Право&Порядок
Сроки маркировки товаров в легпроме Новосибирска продлены на полгода
12/08/25 19:00
Бизнес ПроБизнес
С новосибирца удержали штрафы, полученные арендным автомобилем в Москве
12/08/25 18:30
Бизнес Право&Порядок
В Новосибирске резко сократилось число судебных дел с участием иностранцев
12/08/25 17:45
Бизнес Общество
Звери-вымогатели вышли на охоту у Новосибирского зоопарка
12/08/25 17:30
Бизнес Общество Право&Порядок
Рост вкладов физических лиц превысил 793 миллиарда рублей в июле
12/08/25 17:16
Финансы
Новосибирский автоэксперт высказался против выдачи водительских прав подросткам
12/08/25 17:00
Общество
На форуме «Технопром-2025» представят инновационные медизделия для бойцов СВО
12/08/25 16:45
Власть
Территорию бывшего Новосибирского мясоконсервного комбината отдали под КРТ
12/08/25 16:30
Бизнес Недвижимость
Благоустройство парка «Чемской берег» в Новосибирске контролирует губернатор
12/08/25 16:20
Власть
В Промышленно-логистическом парке Новосибирска снова сменился директор
12/08/25 16:15
Бизнес Отставки и назначения
Антимонопольщики выиграли суд по тарифам на парковку в Толмачево
12/08/25 16:00
Бизнес
Новая программа замены лифтов запускается в Новосибирске
12/08/25 15:00
Власть Город Общество
Популярное
Новосибирский священник рассказал историю и традиции Медового Спаса
12/08/25 18:00
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на август 2025
31/07/25 10:07
Новосибирская дачница нашла на своем участке семейство цокоров
30/07/25 19:15
Агроном Шубина рассказала, какие работы следует провести дачникам в конце июля
25/07/25 15:00
Новосибирцам рассказали, как часто бывают сбои интернета в аптеках
24/07/25 17:00
Стали известны подробности нападения на подростков под Новосибирском
16/07/25 14:00
Новости компаний
Новосибирские энергетики зафиксировали самовольные подвесы еще на 770 опорах ЛЭП
13/08/25 10:45
Банк Уралсиб стал партнером межрегионального конноспортивного турнира «Большой сибирский круг»
13/08/25 9:10
Прибыль Банка Уралсиб за 1 полугодие 2025 года составила 10 млрд рублей
11/08/25 10:40
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником «Дня Земли Сибирской-2025»
11/08/25 9:18
Более 2 700 новых объектов обеспечили электроэнергией новосибирские энергетики
8/08/25 9:40
Продлена работа выставки «Победителям посвящается!»
7/08/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Август 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять