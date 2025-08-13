Новосибирский юрист рассказала, как не остаться без связи при блокировке счета

Управляющий партнер юридической консалтинговой компании «Юсконсалт», налоговый консультант, архитектор бизнес-партнерств Евгения Бондаренко по просьбе Infopro54 подготовила практические рекомендации для бизнеса о том, как минимизировать риски блокировки связи при аресте счетов.
Организационные меры
- Разделите корпоративные и личные номера: критичные контакты руководителей, финансистов держите на физических лицах.
- Обеспечьте резервные каналы связи (личные SIM, eSIM, альтернативные мессенджеры с двухфакторной аутентификацией).
- Назначьте «аварийный» контакт с личным номером для экстренной коммуникации.
Договорные и административные меры
- Поддерживайте у оператора свои актуальные данные, чтобы избежать блокировки по формальным основаниям (п. 1 ст. 46 126-ФЗ).
Финансово-правовые меры
- Переходите на постоплатные тарифы по корпоративным номерам — это снизит риск «залипания» средств при аресте.
- Разделяйте платежные потоки по банкам, чтобы при блокировке одного счета можно было оплачивать связь.
- Своевременно исполняйте налоговые и отчетные обязательства, чтобы минимизировать риск приостановки по ст. 76 НК РФ.
- Ведите AML-аудит операций (Anti-Money Laundering — это комплекс мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма) и храните KYC-досье (Know Your Customer — «знай своего клиента») контрагентов, исключайте транзитные и подозрительные платежи (требование 115-ФЗ).
При блокировке
- Запрашивайте у оператора письменное основание приостановки и обжалуйте в случае нарушения закона или договора.
- При неправомерной блокировке — жалоба в Роскомнадзор и/или суд.
- Готовьте пакет документов для снятия приостановки (доказательства платежей, обеспечения).
