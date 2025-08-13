Рекламодателям

Андрей Травников оценил состояние здравоохранения в Баганском и Купинском районах

  • 13/08/2025, 17:15
Особое внимание было уделено проверке реализации областной программы «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

В Баганском и Купинском районах состоялась встреча губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и председателя Законодательного Собрания Андрея Шимкива с представителями трудовых коллективов.

Андрей Травников детально изучил состояние системы здравоохранения в указанных муниципальных образованиях. Особое внимание было уделено проверке реализации областной программы «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». В качестве примера была рассмотрена Купинская центральная районная больница, где губернатор пообщался с медицинским персоналом.

Глава области подчеркнул, что благодаря реализации региональных и федеральных программ, за последние годы значительно укрепилась материально-техническая база здравоохранения. Было приобретено современное оборудование, техника и транспорт. Он заверил, что работа по улучшению материальной базы будет продолжена, включая ремонт зданий и строительство ФАПов. В числе приоритетов — повышение качества медицинских услуг, которое оценивается пациентами, а также поддержка медицинских работников. Губернатор отметил, что благодаря созданию межрайонных сосудистых и онкологических центров, центров гемодиализа и диагностики, а также планируемых центров по лечению сахарного диабета, количество поездок пациентов из районов в областной центр должно существенно сократиться. Еще одним приоритетом является кадровое обеспечение. Реализован ряд мер, включая увеличение целевых мест в медицинском университете и колледжах, а также строительство служебного жилья для молодых специалистов на селе.

В ходе встречи были затронуты вопросы строительства общежития для Купинского медицинского колледжа и приобретения томографа. Андрей Травников сообщил, что проект общежития готов, средства выделены, и необходимо в кратчайшие сроки начать строительство. Министр здравоохранения Ростислав Заблоцкий сообщил о начале работы томографа в Купинской ЦРБ в текущем году.

Депутат Игорь Умербаев и Александр Терепа подчеркнули важность модернизации объектов здравоохранения и подготовки кадров на местах. В Купинской больнице в рамках регионального проекта был проведен капитальный ремонт входной группы взрослого поликлинического отделения, а ранее, в 2020 году, был отремонтирован детский корпус.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО

