Артисты Новосибирска написали стихи ко дню рождения Путина

Несколько артистов из Новосибирска опубликовали стихотворения в честь дня рождения президента России Владимира Путина. Первой это сделала певица Наталья Штель: она разместила свое произведение в соцсетях.

В строках стихотворения певица признаёт, что страной управляет «очень умный человек», пришедший в XXI век. Она подчёркивает характер и силу духа президента, а также говорит об уважении, которое он заслуживает в стране. В конце Наталья Штель поздравила Владимира Путина с днём рождения и пожелала ему долгих лет жизни.

К поздравлениям присоединились другие артисты: Дмитрий Ткаченко, известный как Mellovvibe, и Николай Веселов, выступающий под именем LOVSTINS.

— Писать стих-поздравление для нашего президента не составило большого труда, ведь я вырос в этой стране и всегда ощущал духовную связь со своей родиной, а Владимир Владимирович, действительно, большой лидер и лицо нашей огромной, необъятной державы, поэтому строки рождались сами собой и превращались в рифмы, — поделился с Om1 Новосибирск Om1 Новосибирск музыкант Дмитрий Ткаченко.

Юрий Турцев, основатель музыкального лейбла Soul Rhyme Label и продюсер, подчеркнул, что такое творчество помогает выразить любовь к Родине и развить артистические способности.

Ранее редакция сообщала о том, что Путин продлил срок службы Бастрыкина на посту председателя Следственного комитета.