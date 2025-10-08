Рекламодателям

Новосибирский театр «Красный факел» представил публике обновленные интерьеры

  • 08/10/2025, 19:00
Новосибирский театр «Красный факел» представил публике обновленные интерьеры
Обновление дизайна коснулось фойе, буфета, обоих вестибюлей и гардеробной зоны — всех пространств, с которых начинается театр

В зарубежной архитектурной практике для этих зон есть собирательное название welcome space — всё, что встречает посетителя и формирует эмоциональный образ здания. Реконструкция как раз и была рассчитана на «освежение чувств». И стала мягкой. Но яркой по результату.

Как подчеркнула на брифинге директор театра «Красный факел» Антонида Гореявчева, пластику и тектонику интерьеров при реконструкции не трогали — изменилась их цветовая схема. С орехово-оливкового с белыми акцентами на лепнине и колоннах на графитово-голубой.

— Прежняя цветовая схема имела свой шарм, но она, скажем так, выглядела уже усталой. Цветовое решение ведь тоже имеет свой жизненный тонус  свою молодость, когда оно свежо и впечатляюще, и свою старость. Не меняя пластических элементов архитектуры, мы достаточно радикально обновили их цвет, —пояснила Антонида Гореявчева.

Не меняя пластических элементов архитектуры, в театре достаточно радикально обновили их цвет

Прежняя, двухцветная схема была достаточно типична для ампира и нео-ампира. Столетнее здание театра как раз и построено в эстетике нео-ампира — в одном из суб-стилей русского модерна 1900-х. При обновлении рельефные элементы (лепнина, колонны) стали монохромными — в одном тоне с плоскостями. Но они, как ни парадоксально, от этого не потерялись в пространстве, а обрели новую выразительность. Тем более, что световой дизайн стал более целевым — кессоны потолка получили потайную контурную подсветку, наиболее значимые рельефные элементы тоже акцентированы светом. Перила лестниц (исторические, исконные элементы здания) были очищены от многолетних напластований краски, их кованный узор в оттенках меди снова графичный и яркий. А для большей сохранности они защищены специальным покрытием.

Новый дизайн получил и буфет — стойка с рельефной подсветкой стала строгой и визуально лёгкой, место люстр над ней заняли минималистические светильники-шары – подобие светящихся драже с мягким белым сиянием.

Стены фойе помимо галереи актеров и исторических фото получили еще один акцент, весьма тонкий — цитаты великих литераторов и драматургов, посвященные театру. Начертаны они на листах прозрачного акрила, потому смотрятся ненавязчиво, «полурастворённо». Как объяснил художественный  руководитель театра Андрей Прикотенко, коллекция цитат имеет задачу шире показать гостю-зрителю роль театра в обойме искусств, его связь с литературой, с духовной жизнью человечества.

Коллекция цитат имеет задачу шире показать гостю-зрителю роль театра в обойме искусств, его связь с литературой, с духовной жизнью человечества

Работы по обновлению театра продолжатся и в строительном сезоне-2026. По словам Антониды Гореявчевой, летом предстоит заняться фасадом.

— Учитывая возраст этого исторического здания, его роль в городском пейзаже, архитектурной истории Новосибирска и в его культурном контексте, это очень ответственная задача. Но уверена, что мы справимся, — резюмировала директор театра.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский театр «Красный факел» анонсировал старт нового сезона

Автор фото: Игорь Смольников.

театры новосибирска реконструкция


Актуальный разговор

Анатолий Холопов, профессор МГИМО, специалист в области макроэкономического регулирования, международной экономики и истории экономических учений, доктор экономических наук

Анатолий Холопов: Неопределенность часто является более разрушительной, чем таможенные пошлины

Бизнес может адаптироваться к растущим издержкам, но с трудом приспосабливается к непредсказуемым изменениям в политике
