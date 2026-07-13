Авиакомпания S7 предложила пассажирам деньгами благодарить бортпроводников

12 июля, во Всемирный день бортпроводника гражданской авиации, авиакомпания S7 Airlines объявила о запуске сервиса «Благодарность тем, кто хранит вас в небе». Пассажирам предлагают благодарить членов экипажа денежным переводом.

После каждого рейса пассажиры S7 получают письмо с опросом, в котором можно оценить работу как всей команды, так и каждого бортпроводника. Теперь в этом опросе есть ещё и кнопка для отправки денег. Официальное сообщение об этом опубликовано на сайте авиакомпании.

— Возможность выразить особую благодарность сотрудникам за заботу и качественный сервис уже стала привычной во многих сферах. Для нас это способ подчеркнуть значимость и многогранность работы бортпроводников. Нам важно, чтобы их профессионализм и отношение к пассажирам получали признание не только внутри компании, но и от тех, ради кого они работают, — отметила заместитель генерального директора по маркетингу и PR Мария Филева.

В авиакомпании заявляют, что новый сервис не меняет действующую систему оплаты труда бортпроводников.

По данным открытых источников, практика денежного поощрения бортпроводников пассажирами существует, но встречается редко и в основном за рубежом. Так, с 2019 года одна из американских авиакомпаний предоставляет пассажирам возможность оставить чаевые при покупке еды и напитков на борту банковской картой — на платёжном терминале появляется соответствующий запрос с предложением выбрать процент от суммы покупки. Также в некоторых зарубежных авиакомпаниях практикуется премирование сотрудников после положительных отзывов пассажиров. В иностранных СМИ упоминается ещё одна схема поощрения бортпроводников: они получают комиссию за оформление кредитных карт.

Ранее редакция рассказывала, что группа S7 вложит ещё более двух миллиардов в «Бердский электромеханический завод».