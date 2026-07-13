Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество

Авиакомпания S7 предложила пассажирам деньгами благодарить бортпроводников

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Для российских авиакомпаний это первый подобный опыт

12 июля, во Всемирный день бортпроводника гражданской авиации, авиакомпания S7 Airlines объявила о запуске сервиса «Благодарность тем, кто хранит вас в небе». Пассажирам предлагают благодарить членов экипажа денежным переводом.

После каждого рейса пассажиры S7 получают письмо с опросом, в котором можно оценить работу как всей команды, так и каждого бортпроводника. Теперь в этом опросе есть ещё и кнопка для отправки денег. Официальное сообщение об этом опубликовано на сайте авиакомпании.

— Возможность выразить особую благодарность сотрудникам за заботу и качественный сервис уже стала привычной во многих сферах. Для нас это способ подчеркнуть значимость и многогранность работы бортпроводников. Нам важно, чтобы их профессионализм и отношение к пассажирам получали признание не только внутри компании, но и от тех, ради кого они работают, — отметила заместитель генерального директора по маркетингу и PR Мария Филева.

 

В авиакомпании заявляют, что новый сервис не меняет действующую систему оплаты труда бортпроводников.

По данным открытых источников, практика денежного поощрения бортпроводников пассажирами существует, но встречается редко и в основном за рубежом. Так, с 2019 года одна из американских авиакомпаний предоставляет пассажирам возможность оставить чаевые при покупке еды и напитков на борту банковской картой — на платёжном терминале появляется соответствующий запрос с предложением выбрать процент от суммы покупки. Также в некоторых зарубежных авиакомпаниях практикуется премирование сотрудников после положительных отзывов пассажиров. В иностранных СМИ упоминается ещё одна схема поощрения бортпроводников: они получают комиссию за оформление кредитных карт.

Ранее редакция рассказывала, что группа S7 вложит ещё более двух миллиардов в «Бердский электромеханический завод».

 

 

Фото Infopro54

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Верховный суд разъяснил, почему блокируются сделки россиян с иностранцами

Из плюсов: зарубежным правообладателям придется доказывать присутствие на территории России, чтобы предъявлять иски о контрафакте товарных знаков

Все материалы

Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : бортпроводники авиакомпании

1 270
0
1
Предыдущая статья
На карте 2ГИС в Новосибирске начали отображаться АЗС, где может быть топливо
Следующая статья
В Сузуне построят лыжно-биатлонный комплекс

Новосибирские ученые презентовали новую книгу о кошках и эволюции

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске состоялась презентация книги известного новосибирского учёного Павла Бородина и его коллеги Любови Малиновской. О выходе этой книги, которая называется «Кошки, гены и эволюция», Институт цитологии и генетики СО РАН сообщал в начале июня. 12 июля авторы встретились с читателями и поговорили с ними о кошках.

Павел Бородин уже много лет объясняет вопросы генетики на кошках. Первая его книга на эту тему вышла в 90-е годы тиражом 100 тысяч экземпляров. Новая книга, вышедшая в 2026 году, напечатана тиражом 3 тысячи экземпляров. Сейчас для научно-популярной литературы это считается большим тиражом. Однако, учитывая всеобщую любовь к кошкам, не исключено, что издательству придётся выпускать дополнительные тиражи. Сами авторы пока осторожны в прогнозах.

Читать полностью

В Сузуне построят лыжно-биатлонный комплекс

Автор: Юлия Данилова

МКУ Сузунского муниципального округа «Центр закупок» подвело итоги тендера по выбору подрядчика для разработки проектной-сметной и рабочей документации на строительство объекта: «Лыжно-биатлонный комплекс в р.п. Сузун». В тендере приняли участие 6 компаний. В ходе торгов цена была снижена с 19 млн до 14,3 млн рублей. Победитель пока не называется.

На площади 43 га подрядчик должен предусмотреть функциональное зонирование земельного участка с выделением зоны отдыха, физкультурно-спортивной зоны и хозяйственной зоны.

Читать полностью

На карте 2ГИС в Новосибирске начали отображаться АЗС, где может быть топливо

Топливный кризис наращивает обороты в Новосибирской области. Если еще неделю назад наши подписчики рассказывали о том, что заправились 95-м бензином в Каргате без очередей и по привычным ценам, то сегодня найти топливо там практически невозможно.

В минувшее воскресенье на многих АЗС, расположенных в южном направлении топлива не было, а там, где ценники висели, стояли огромные очереди. Дороги были полупустые, а вдоль трасс стояли брошенные машины.

Читать полностью

Тренд на посещение ресторанов с животными набирает популярность в Новосибирске

Таблички «Можно с животными» можно увидеть на входной группе во многие заведения общепита Новосибирска. Для хвостатых гостей открывают двери кофейни, популярные кафе и даже рестораны. Администраторы заведений предупреждают лишь о том, что питомец должен быть небольших размеров. И такая тенденция наблюдается по все стране.

Центр изучения питания и благополучия животных совместно с агентством «Нильсен» провели исследование в результате опроса выяснили отношение различных аудиторий к развитию дружелюбного к питомцам подхода в сфере досуга и путешествий с питомцами.

Читать полностью

Экскурсии для туристов с нарушениями слуха смогут проводить новосибирцы

В июле 2026 года вступил в силу Федеральный закон № 235-ФЗ, внёсший поправки в закон «Об основах туристской деятельности в РФ». Основные изменения произошли в организации экскурсий для туристов с нарушениями слуха. Теперь экскурсоводы с хорошим слухом тоже могут стать гидами-переводчиками. Но для этого им придется освоить жестовый язык и пройти специальную аттестацию. После экзамена информация о том, что специалист проводит такие экскурсии, появится в реестре и на бейдже.

Профессионалам, желающим работать в инклюзивном туризме, необходимо подать соответствующее заявление. Удобнее всего сделать это через Госуслуги в разделе «Аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков». Здесь же можно ознакомиться с требованиями к кандидатам, а также узнать о необходимых документах и порядке прохождения экзамена.

Читать полностью

Рабочая неделя будет теплой и дождливой в Новосибирске

На смену жаркой сухой погоде в Новосибирск придут продолжительные дожди и прохладные ночи.  Как обещают синоптики, вторая декада июля начнется с понижения температуры воздуха и обильных осадков.

В столице Сибири рабочие будни с 13 по 19 июля будут дождливыми, а к выходным воздух может остыть до +16 С. Такой прогноз подготовил сервис «Яндекс.Погода».

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Верховный суд разъяснил, почему блокируются сделки россиян с иностранцами

Из плюсов: зарубежным правообладателям придется доказывать присутствие на территории России, чтобы предъявлять иски о контрафакте товарных знаков

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес Власть

Часть АЗС Новосибирска предлагают переориентировать на дизельное топливо

Культура Наука Общество

Новосибирские ученые презентовали новую книгу о кошках и эволюции

Бизнес Власть

Компания «ВИС» снова требует переноса сроков по четвёртому мосту в Новосибирске

Бизнес Общество Спорт

В Сузуне построят лыжно-биатлонный комплекс

Общество

Авиакомпания S7 предложила пассажирам деньгами благодарить бортпроводников

Бизнес Общество

На карте 2ГИС в Новосибирске начали отображаться АЗС, где может быть топливо

Бизнес Общество

Тренд на посещение ресторанов с животными набирает популярность в Новосибирске

Бизнес Общество Туризм

Экскурсии для туристов с нарушениями слуха смогут проводить новосибирцы

Общество

Рабочая неделя будет теплой и дождливой в Новосибирске

Бизнес Общество

В Новосибирске резко вырос спрос на букеты с подсолнухами

Бизнес Город Культура

На проект бывшей больницы власти Новосибирска потратят 3,4 миллиона рублей

Бизнес Недвижимость

Простой вместо дисконта: в Новосибирске растет число пустующих коммерческих площадей

Бизнес Город Общество

Новый рекорд установили на гастрономическом фестивале в Новосибирске

Бизнес Власть Общество

Жалобы на некачественные протезы и филлеры начнет принимать Росздравнадзор

Бизнес

Проект новосибирского ресторатора Дениса Иванова вышел на Алтай

Бизнес Общество

В парке наукограда Кольцово построят новый пункт проката лыж

Авто Общество

На Алтае турфирмы начали подвозить топливо автопутешественникам

Власть Общество

Рособрнадзор сверит задания ЕГЭ по русскому со школьными учебниками

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь

Онлайн-семинар: "Стрессоустойчивый предприниматель и бухгалтер: как не сломаться в период изменений"

Онлайн-семинар: "Как правильно взаимодействовать с государством, чтобы масштабировать свой бренд и усилить влияние на рынке"

Онлайн-семинар: «Продвижение бизнеса в эпоху искусственного интеллекта: адаптируйся или проиграешь»

Онлайн-семинар: "Как начать правильно делегировать, чтобы потом не тушить пожары"

Онлайн-семинар: Мастер-класс "Пиррова победа: как посчитать эффективность бизнеса?"

Онлайн-семинар: "Ассертивность предпринимателя: как отстаивать свои интересы в переговорах и не выгорать"

Онлайн-семинар: "ЭТрН (электронная транспортная накладная) — что это значит для бизнеса и как к этому правильно подготовиться"

Все мероприятия
Прямым текстом
Прямым текстом

Михаил Швецов: Новосибирцы начали отменять отдых из-за квеста «найди бензин»

Общество Прямым текстом

Юлия Дружинина: Объединение ЕГЭ по истории и обществознанию — это эволюция, а не революция

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности