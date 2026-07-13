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Бизнес Общество

На карте 2ГИС в Новосибирске начали отображаться АЗС, где может быть топливо

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Ранее эту информацию жители региона получали из анонимных телеграм-каналов и ботов

Топливный кризис наращивает обороты в Новосибирской области. Если еще неделю назад наши подписчики рассказывали о том, что заправились 95-м бензином в Каргате без очередей и по привычным ценам, то сегодня найти топливо там практически невозможно.

В минувшее воскресенье на многих АЗС, расположенных в южном направлении топлива не было, а там, где ценники висели, стояли огромные очереди. Дороги были полупустые, а вдоль трасс стояли брошенные машины.

2ГИС в коллаборации по Сбером начал отражать наличие бензина на заправках страны. Данные постоянно обновляются на основе данных о покупках топлива на АЗС и информации от пользователей. Карта бензина охватывает более 29 тысяч АЗС в России (почти все заправки в стране).

Сервис работает следующим образом: ИИ анализирует данные со всех АЗС, где недавно покупали бензин. В этом случае используются обезличенные данные о транзакциях от Сбербанка. Помимо этого, сервис собирает информацию от пользователей, которые сообщают о наличии различных видов топлива прямо в 2ГИС.

2ГИС публикует конкретные станции с информацией о том, какое топливо есть в наличии и по какой цене, а также содержатся информация о том, какие ограничения действуют конкретно в этой точке.

Судя по карте, в основном бензин сейчас есть на заправках «Газпромнефти», где докризисные цены и очередь от 50 авто. Также высвечивается информация о наличии бензина на АЗС «Тантнефти», где Аи-92 стоит 135 рублей, а Аи-95 — 140 рублей. На некоторых АЗС «Опти» цена за Аи92 доходит до 145 рублей, а Аи95 предлагается за 150 рублей. Дизтопливо на независимых АЗС доходит до 139 рублей. время обновления информации варьируется от 1 минуты до нескольких часов.

Ключевой конкурент 2ГИС — Яндекс Карты — пока такой сервис не анонсировал.

Напомним, до сих пор в стране действовали только обезличенные телеграм-каналы и боты, где размещалась информация о наличии бензина на АЗС. Ей делились сами пользователи, без подключения нейросети и анализа данных о покупках. Очень часто в соцсетях новосибирцы жаловались на то, что эти данные быстро устаревают и не актуальны.

Правоохранительные органы, в свою очередь, предупреждали, что идею с информацией о картах наличия АЗС подхватили мошенники и переходы по ссылкам чреваты дискредитацией персональных данных.

Ранее редакция сообщала о том, что президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга (ОААК) Сергей Лобарев рассказал Infopro54 о том, как топливный кризис повлиял на автотуристов в российских регионах. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Бизнес Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : топливо дефицит бензин

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Часть АЗС Новосибирска предлагают переориентировать на дизельное топливо

Автор: Юлия Данилова

13 июля на заседании правительства региона заместитель губернатора Олег Клемешов рассказал о текущем состоянии обеспечения области топливом.

— Ситуация остаётся напряжённой. Мы заправляем экстренные службы по принятым ранее решениям с 12:00 до 15:00 в дневное время и с 03:00 до 05:00 — в ночное время. Соответственно, шесть и десять заправок, — пояснил он.

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Новосибирские ученые презентовали новую книгу о кошках и эволюции

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске состоялась презентация книги известного новосибирского учёного Павла Бородина и его коллеги Любови Малиновской. О выходе этой книги, которая называется «Кошки, гены и эволюция», Институт цитологии и генетики СО РАН сообщал в начале июня. 12 июля авторы встретились с читателями и поговорили с ними о кошках.

Павел Бородин уже много лет объясняет вопросы генетики на кошках. Первая его книга на эту тему вышла в 90-е годы тиражом 100 тысяч экземпляров. Новая книга, вышедшая в 2026 году, напечатана тиражом 3 тысячи экземпляров. Сейчас для научно-популярной литературы это считается большим тиражом. Однако, учитывая всеобщую любовь к кошкам, не исключено, что издательству придётся выпускать дополнительные тиражи. Сами авторы пока осторожны в прогнозах.

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Компания «ВИС» снова требует переноса сроков по четвёртому мосту в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

Арбитражный суд Новосибирской области зарегистрировал очередной иск от компании-концессионера, строящей четвертый мост через Обь. ООО «Сибирская концессионная компания» (дочерняя структура группы «ВИС») оспаривает пункты 51 и 52 концессионного соглашения, заключённого с региональным Минтрансом 6 декабря 2017 года. Именно эти пункты закрепляют даты завершения строительства и официального ввода переправы в эксплуатацию. Теперь концессионер требует изменить их в судебном порядке. При этом новые даты не называются. Предварительное заседание назначено на 17 августа.

Это не первая попытка концессионера сдвинуть дедлайны. Весной 2025 года суд уже удовлетворил аналогичный иск «Сибирской концессионной компании», разрешив перенести завершение работ сразу на два года — до декабря 2025 года. Однако и этот срок оказался невыполнимым. Тогда компания вновь обратилась в суд и добилась продления до декабря 2026 года. Суд признал уважительными причинами пандемию коронавируса и санкционные ограничения, которые, по мнению стороны концессионера, существенно повлияли на темпы строительства.

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В Сузуне построят лыжно-биатлонный комплекс

Автор: Юлия Данилова

МКУ Сузунского муниципального округа «Центр закупок» подвело итоги тендера по выбору подрядчика для разработки проектной-сметной и рабочей документации на строительство объекта: «Лыжно-биатлонный комплекс в р.п. Сузун». В тендере приняли участие 6 компаний. В ходе торгов цена была снижена с 19 млн до 14,3 млн рублей. Победитель пока не называется.

На площади 43 га подрядчик должен предусмотреть функциональное зонирование земельного участка с выделением зоны отдыха, физкультурно-спортивной зоны и хозяйственной зоны.

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Авиакомпания S7 предложила пассажирам деньгами благодарить бортпроводников

Автор: Мария Гарифуллина

12 июля, во Всемирный день бортпроводника гражданской авиации, авиакомпания S7 Airlines объявила о запуске сервиса «Благодарность тем, кто хранит вас в небе». Пассажирам предлагают благодарить членов экипажа денежным переводом.

После каждого рейса пассажиры S7 получают письмо с опросом, в котором можно оценить работу как всей команды, так и каждого бортпроводника. Теперь в этом опросе есть ещё и кнопка для отправки денег. Официальное сообщение об этом опубликовано на сайте авиакомпании.

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Тренд на посещение ресторанов с животными набирает популярность в Новосибирске

Таблички «Можно с животными» можно увидеть на входной группе во многие заведения общепита Новосибирска. Для хвостатых гостей открывают двери кофейни, популярные кафе и даже рестораны. Администраторы заведений предупреждают лишь о том, что питомец должен быть небольших размеров. И такая тенденция наблюдается по все стране.

Центр изучения питания и благополучия животных совместно с агентством «Нильсен» провели исследование в результате опроса выяснили отношение различных аудиторий к развитию дружелюбного к питомцам подхода в сфере досуга и путешествий с питомцами.

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Часть АЗС Новосибирска предлагают переориентировать на дизельное топливо

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Бизнес Общество

На карте 2ГИС в Новосибирске начали отображаться АЗС, где может быть топливо

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