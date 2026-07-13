На карте 2ГИС в Новосибирске начали отображаться АЗС, где может быть топливо

Топливный кризис наращивает обороты в Новосибирской области. Если еще неделю назад наши подписчики рассказывали о том, что заправились 95-м бензином в Каргате без очередей и по привычным ценам, то сегодня найти топливо там практически невозможно.

В минувшее воскресенье на многих АЗС, расположенных в южном направлении топлива не было, а там, где ценники висели, стояли огромные очереди. Дороги были полупустые, а вдоль трасс стояли брошенные машины.

2ГИС в коллаборации по Сбером начал отражать наличие бензина на заправках страны. Данные постоянно обновляются на основе данных о покупках топлива на АЗС и информации от пользователей. Карта бензина охватывает более 29 тысяч АЗС в России (почти все заправки в стране).

Сервис работает следующим образом: ИИ анализирует данные со всех АЗС, где недавно покупали бензин. В этом случае используются обезличенные данные о транзакциях от Сбербанка. Помимо этого, сервис собирает информацию от пользователей, которые сообщают о наличии различных видов топлива прямо в 2ГИС.

2ГИС публикует конкретные станции с информацией о том, какое топливо есть в наличии и по какой цене, а также содержатся информация о том, какие ограничения действуют конкретно в этой точке.

Судя по карте, в основном бензин сейчас есть на заправках «Газпромнефти», где докризисные цены и очередь от 50 авто. Также высвечивается информация о наличии бензина на АЗС «Тантнефти», где Аи-92 стоит 135 рублей, а Аи-95 — 140 рублей. На некоторых АЗС «Опти» цена за Аи92 доходит до 145 рублей, а Аи95 предлагается за 150 рублей. Дизтопливо на независимых АЗС доходит до 139 рублей. время обновления информации варьируется от 1 минуты до нескольких часов.

Ключевой конкурент 2ГИС — Яндекс Карты — пока такой сервис не анонсировал.

Напомним, до сих пор в стране действовали только обезличенные телеграм-каналы и боты, где размещалась информация о наличии бензина на АЗС. Ей делились сами пользователи, без подключения нейросети и анализа данных о покупках. Очень часто в соцсетях новосибирцы жаловались на то, что эти данные быстро устаревают и не актуальны.

Правоохранительные органы, в свою очередь, предупреждали, что идею с информацией о картах наличия АЗС подхватили мошенники и переходы по ссылкам чреваты дискредитацией персональных данных.

Ранее редакция сообщала о том, что президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга (ОААК) Сергей Лобарев рассказал Infopro54 о том, как топливный кризис повлиял на автотуристов в российских регионах.