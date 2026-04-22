Аварийные дома на Малыгина выкупает мэрия Новосибирска

Мэрия Новосибирска выкупает аварийные дома и земельные участки на улице Малыгина. Речь идет домах №9 (на четырёх хозяев), №13 (один хозяин), №19 (двое), №15 (один) и №19 (двое), а также трёхэтажке, 25/1. Предварительно квартиры в этом доме выкупят у 30 владельцев. В двухэтажке на улице Малыгина, 23 у собственников изымают три квартиры и четыре комнаты, сообщили «Новосибирские новости». В общей сложности, речь идет о 7000 кв метров земли, расположенной рядом с Левобережной свалкой, Клещихинским кладбищем и Хилокским рынком. Перечислить компенсации за жильё и землю власти должны в течение 2026 года, пишет издание.

В документах, размещенных на сайте мэрии, отмечается, что постановления действуют в течение трех лет со дня публикации.

— Наш актив съездил посмотреть на новые муниципальные квартиры. Вы бы видели глаза людей! Одна из жительниц прожила на Малыгина 65 лет. И последние годы из них, среди затопленной канализации, постоянной грязи, свалки и кладбища. А сейчас она искренне счастлива и говорит, что новые дома для нее — как сказка, где «совсем другой мир» и «такая красота». Другой семье дали шикарную двухкомнатную студию на Бронной, 22/1, на 9 этаже. Кухня переходит в студию, огромный коридор, раздельный санузел — по ощущениям, смеется жительница, «почти как в особняк попала». Там нет балкона, но, как сказал муж нашей соседки: «Нам и балкон здесь не нужен, пошли скорей отсюда (с Малыгина)», — пишут люди в группе «Хилокский жилмассив: welcome to (добро пожаловать в) ГЕТТО!» ВКонтакте.

Автор поста подчеркивает, что расселяют пока только муниципальные квартиры.

— У нас остается огромный процент квартир, где люди — собственники. Мы надеемся, что в ближайшее время по ним также примут решение: их либо выкупят, либо людям предоставят равноценное жилье, — пишет автор.

Напомним, жители домов на улице Малыгина давно борются за переселение. Их соседство с огромным мусорным полигоном «Левобережный» и разросшимся Клещихинским кладбищем создает невыносимые условия для жизни. В 2023 году семь домов, где проживают около 200 человек, признали аварийными. Изначально их расселение было запланировано на 2034 год, но после вмешательства прокуратуры сроки пересмотрели.

В сентябре 2024 года мэрия приняла решение об увеличении площади Левобережного полигона для проведения работ по культивации. В итоге свалка приблизилась к домам граждан на расстояние до 150 метров. Люди вновь подняли вопрос об экстренном расселении домов, а муниципалитет вновь предложил им переехать в манёвренный фонд.

Общественники заявляли, что это категорически неприемлемо, так как взамен отдельных собственных квартир им готовы были предоставить помещения из расчета 6 кв. метров на человека, при этом сроки получения комфортного жилья не назывались.

В итоге около 40 жителей улицы Малыгина обратились к губернатору Новосибирской области с коллективным письмом. Они категорически против переселения в маневренный фонд, так как их дома находятся в аварийном состоянии.

В ценах 2024 года ориентировочная стоимость расселения аварийных домов по улице Малыгина составляла 570 млн рублей.

В сентябре 2025 года Центральный районный суд Новосибирска по иску прокуратуры обязал муниципалитет расселить 7 аварийных домов на улице Малыгина до конца 2026 года и предоставить жильцам новое жильё. Михаил Михайлов, глава «Центра правовых инициатив потребителей», в разговоре с корреспондентом Infopro54 ранее отмечал, что такой исход выгоден муниципалитету, так как предоставляет ему законные основания просить областное правительство о субсидии на покупку благоустроенного жилья для местных жителей.

