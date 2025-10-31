Баланс интересов государства и бизнеса обсудят на налоговом форуме в Новосибирске

13 ноября 2025 года с 10:00 до 16:40 на площадке конференц-зала «Мёд» (БЦ «Гринвич») пройдет VI Новосибирский налоговый форум. Это уникальная ежегодная площадка открытого диалога между государством и бизнесом.

Здесь обсуждают реальные проблемы бизнеса при столкновении с масштабными изменениями налогового законодательства.

Руководители компаний задают прямые вопросы представителям государства, а также могут получить помощь от профильных специалистов.

Спикерами форума станут сотрудники Управления Федеральной налоговой службы России по Новосибирской области, руководство Правительства региона, представители деловых объединений и руководителей предприятий, а также юристы и налоговые консультанты.

Непосредственно с 10:00 до 12:00 пройдет пленарное заседание с участием представителей госструктур и бизнес-сообщества.

С 12:30 стартует дискуссионный блок. Его модераторами выступят президент МАРП, генеральный директор ООО «Сибирская юридическая компания» Сергей Карпекин и директор ООО «Финансовый навигатор», член Общественного совета при УФНС по Новосибирской области Наталья Рапота.

На форуме обсудят вопросы налогового администрирования, внедрения элементов донастройки налоговой системы, инструменты качественного налогового планирования.

Организаторы — Общественный совет при Управлении Федеральной налоговой службы по Новосибирской области, «Сибирская юридическая компания», Межрегиональная Ассоциация руководителей предприятий (МАРП) и Новосибирское областное отделение ОПОРА РОССИИ.

Мероприятие организовано для собственников и руководителей компаний, финансовых директоров.

Участие в форуме бесплатное, но необходима регистрация.