Новые законы изменят жизнь новосибирцев с 1 ноября

Индексация пенсий

С 1 ноября 2025 года Социальный фонд России проиндексирует пенсии для ряда получателей. Она пройдет автоматически. Повышение затронет тех, кто достиг 80-летнего возраста, инвалидов I группы, а также работников летных экипажей гражданской авиации и угольной промышленности.

Напомним, минимальные пенсии в регионах зависят от прожиточного минимума. В Новосибирской области прожиточный минимум для пенсионеров составляет 14 945 рублей. По данным регионального отделения Социального фонда России, в регионе насчитывается 141 тысяча работающих пенсионеров.

Внесудебное взыскание долгов

С 1 ноября 2025 года вводится внесудебный порядок взыскания задолженности по налогам с физических лиц и самозанятых, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Он будет применяться к долгам, в отношении которых отсутствует спор.

Ранее для взыскания любой задолженности требовалось судебное решение и исполнительный лист. Новый порядок будет применяться к долгам по налогам, отраженным в декларации 3-НДФЛ, транспортному и имущественному налогам, а также по нотариально удостоверенным сделкам (займы, кредиты, расписки).

Деньги будут списывать с банковских и электронных кошельков, обезличенных металлических счетов (золото, серебро, палладий и другие). Если денег не окажется, то на погашение задолженности пойдет имущество гражданина.

По словам экспертов, закон сокращает административный механизм, который дублировал деятельность судебных приставов и значительно удлинял сроки погашения долга.

По данным Минфина Новосибирской области в 2024 году недоимка по налогам, зачисляемым в консолидированный бюджет региона, по итогам 2024 года составила 6,5 млрд рублей. Это на 700 млн рублей больше, чем в 2023 году. Почти 30% задолженности приходится на налог на прибыль организаций — 1,942 млрд рублей. На втором месте НДФЛ — 20,2% или 1,314 млрд рублей. На третьем — транспортный налог — 18,7% или 1,217 млрд рублей. Далее идут налоги на совокупный доход (10,6% или 687 млн рублей), земельный налог (6,7% или 437 млн рублей), налог на имущество физлиц (6,2% или 401 млн рублей), налог на имущество организаций (4,6% или 301 млн рублей) и иные налоги (3,1% или 202 млн рублей).

Лимит по SIM-картам

С 1 ноября 2025 года при превышении лимита сим-карт, оформленных на одного человека, операторы сотовой связи должны отказать в обслуживании абонента.

Напомним, с апреля на территории России действует ограничение на количество SIM-карт, оформленных на одного человека — не более 20 штук. Оператор связи, прежде чем заключить новый договор, должен проверить данные. Операторы связи должны были до 1 ноября завершить верификацию данных абонентов.

Маркировка товаров

С 1 ноября в России обязательная маркировка станет обязательной для растительных масел и кормов для животных.

Кроме того, запускается пилотный проект по маркировке промышленного оборудования. В перечень включены дизельные и газопоршневые генераторы, двигатели внутреннего сгорания, синхронные генераторы и подшипники. Срок эксперимента — до августа 2026 года.

Напомним, обязательная маркировка товаров началась в России в 2019 году. Процесс идет поэтапно. На сегодняшний день единая национальная система маркировки охватывает все отрасли промышленности.

Новые обязанности для брокеров

С 5 ноября вступают в силу обновленные правила взаимодействия брокеров с клиентами. Они должны рассказывать клиентам о рисках, которые связаны с необеспеченными сделками, производными финансовыми инструментами и покупкой иностранных ценных бумаг. Одновременно вводятся строгие нормативы по срокам рассмотрения жалоб и обращений инвесторов.

Те, кто взаимодействует с потребителями финансовых услуг, теперь должны иметь образование не ниже среднего, а работодатель обязан проводить регулярное обучение таких сотрудников. Контроль квалификации сотрудников и оценка уровня подготовки инвесторов будут осуществляться в соответствии с документами Банка России. Инвесторы должны будут проходить тест по 16 видам сделок; вопросы, варианты и правильные ответы разрабатывает Центральный банк, а брокеры не могут сами менять их.

Наследники будут узнавать о долгах умершего заранее

С 24 ноября 2025 года нотариусы обязаны раскрывать наследникам информацию о долгах наследодателя. Без дополнительных просьб клиентов он должен сделать запрос в Центральный каталог кредитных историй о наличии кредитной истории наследодателя и уведомить наследников, есть ли у наследодателя кредитная история, сколько долгов и по каким обязательствам.

Напомним, с февраля 2025 года нотариусов обязали проверять наследников по Единой базе ЗАГС: устанавливать подлинность документов о родстве, которые предоставляют потенциальные заявители на наследство. Нововведение направлено на усиление борьбы с мошенничеством. Отмечалось, что количество таких дел ежегодно растет, а доля их раскрываемости невысокая.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские депутаты приняли закон об эвтаназии животных в первом чтении.