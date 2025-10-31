Возле нового парка им. Бугакова в Новосибирске теплосети убрали под землю

В рамках создания парка имени Юрия Бугакова на Ипподромской улице энергетиками была проложена новая тепломагистраль длиной 508 метров (в однотрубном измерении). По сообщению пресс-службы АО «СГК – Новосибирск», общий объем инвестиций в модернизацию составил 62 миллиона рублей и это первый проект, предусматривающий такой перенос инженерных коммуникаций под землю.

Новосибирская теплосетевая компания (входит в СГК) не только изменила способ прокладки, но и увеличила мощность сети – с 400 до 500 мм. По словам Дмитрия Перязева, генерального директора СГК-Новосибирск, это повысит надежность теплоснабжения для полусотни объектов, в том числе для тридцати многоквартирных домов и пяти учреждений социальной сферы.

В 2025 году на территории нового парка были реализованы такие работы, как создание инженерных коммуникаций, сооружение лестничных пролетов, обеспечение электроснабжения, о чем сообщили в администрации Новосибирска. В парке был открыт монумент Юрию Бугакову, возглавлявшему крупное региональное агропредприятие «Племзавод «Ирмень». Кроме того, было уложено плиточное покрытие, установлены скамейки, высажены деревья и кустарники. Реализация проекта будет продолжена. В настоящее время идет подготовка к установке детских игровых комплексов и малых архитектурных форм, а также к дальнейшему озеленению территории.