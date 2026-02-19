Новосибирские огурцы подорожали на аукционах торговых сетей

Редакция Infopro54 решила выяснить, на каком этапе в Новосибирской области произошел взлет цен на огурцы. Ранее представители ГК «Горкунов» сообщили, что их отпускные цены гораздо ниже тех, которые представлены в магазинах региона.

Прокурор отдела экономики областной прокуратуры Андрей Хоменко пояснил редакции, что в ходе анализа ситуации с «овощной инфляцией» ведомство изучило ее со всех сторон.

— Наценка в магазинах в январе не стала больше. В среднем на огурцы она составляет 20-30%, но, где-то больше, где-то меньше, в зависимости от сети, — отметил собеседник редакции.

При этом он констатировал, что в январе-феврале в регионе было меньше огурцов, чем обычно. С одной стороны, после пика продаж перед новогодними праздниками к которому тепличные комплексы старались вырастить эти овощи, произошел естественный сезонный спад. Следующий массовый урожай ожидается к февральским-мартовским праздникам.

С другой стороны, в этом году снизились поставки в регион огурцов от производителей из других субъектов федерации, где часть урожая погибла из-за заморозков.

— Ранее часть продукции поступала в нашу область из южных регионов, где себестоимость их производства ниже, что сдерживало рост цен на местном рынке, — пояснил эксперт.

Эту же информацию редакции Infopro54 подтверждали в ГК «Горкунов».

— Кроме того, специфика заключения договоров на поставки в крупные сети сейчас такова, что производитель выставляет свой товар на аукцион. Кто больше предложит, тот его и забирает. С учетом ранее перечисленных факторов и небольшого дефицита, цена выросла на этих торгах, так как каждый ритейлер хотел заполнить свои полки, — добавил Андрей Хоменко.

На это наложился еще один сезонный фактор, так как из-за сильных холодов в Новосибирской области в январе производителям объективно потребовалось больше ресурсов для отопления и освещения теплиц.

Напомним, по результатам проведенных проверок в торговой сети Новосибирска прокуратура области потребовала от тепличных комплексов снизить цены на огурцы.

Стоит отметить, что по данным Минсельхоза Новосибирской области, в 2022 году в регионе были произведены 42 тысяч тонн овощей закрытого грунта, в 2023-м — 44 тысячи, в 2024 год — 42 тысячи тонн. Медицинская норма потребления на население региона, по данным ведомства, составляет 34 тысячи тонн.

Ранее редакция сообщала о том, что огурцы в магазинах Новосибирска стоят дороже ананасов, а ритейлеры ограничивают их отпуск в одни руки, чтобы предотвратить спекуляции.