Бердская ЦГБ получила новое поликлиническое отделение

Во время своей рабочей поездки губернатор Андрей Травников посетил Центральную городскую больницу в Бердске. В ее стенах главе региона представили новое поликлиническое отделение, включающее кабинеты терапевта, физиотерапии, диагностические помещения (УЗИ, ЭКГ), акушерско-гинекологический и стоматологический кабинеты, а также дневной стационар.

Андрей Травников подчеркнул, что идея передачи помещений под поликлинический участок в областную собственность принадлежала бердским депутатам и региональному Законодательному Собранию, получив поддержку правительства области. Губернатор отметил, что этот район Бердска активно развивается, и было необходимо снизить нагрузку на поликлинику на Боровой, учитывая планы по ее капитальному ремонту. Решение было принято и успешно реализовано. Здесь есть все необходимое для первичной медицинской помощи населению, как с точки зрения помещений, так и оборудования. Штат врачей и среднего медицинского персонала полностью укомплектован для обеспечения полноценной работы отделения.

Напомним, что в марте 2025 года начались ремонтные работы на втором этаже ЦГБ для размещения нового поликлинического отделения. Общая площадь модернизированных помещений составила 654 квадратных метра.

В 2025 году министерство здравоохранения Новосибирской области выделило Бердской ЦГБ почти 9 миллионов рублей на оснащение поликлинического отделения по улице Гранитной, 6А медицинским оборудованием, мебелью и прочим необходимым. В отделения поступили и были введены в эксплуатацию такие медицинские приборы, как дефибриллятор, аппараты для холтеровского мониторирования сердечной деятельности и суточного мониторинга артериального давления, стоматологическая установка, 12-канальный электрокардиограф, физиотерапевтические аппараты и фармацевтический холодильник.

Филиал поликлинического отделения № 2 Бердской ЦГБ, рассчитанный на 50 посещений в смену, предназначен для оказания медицинской помощи взрослому населению микрорайонов «Южный» и «Белокаменный». Под наблюдением находятся 27 693 взрослых пациента. Отделение обеспечено всеми необходимыми кадрами.

Стоит отметить, что в 2025 году регион начал реализацию новых национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья», которые пришли на смену национальному проекту «Здравоохранение». Также был успешно завершен первый этап федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», на который было направлено более 2,2 миллиарда рублей. В рамках региональной составляющей программы модернизации первичного звена здравоохранения на 2026-2030 годы планируется строительство трех новых поликлиник в Карасуке, Бердске и Татарске общей стоимостью около 6 миллиардов рублей. Кроме того, запланирован капитальный ремонт шести объектов здравоохранения на сумму почти 1,5 миллиарда рублей, включая поликлинические отделения в Каргатской и Тогучинской районных больницах, лечебные корпуса в Линёвской и Венгеровской районных больницах, а также инфекционные отделения в Татарской и Карасукской районных больницах.