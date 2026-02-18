Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Власть

Бердская ЦГБ получила новое поликлиническое отделение

Дата:

Оно включает кабинеты терапевта, физиотерапии, диагностические помещения (УЗИ, ЭКГ), акушерско-гинекологический и стоматологический кабинеты, а также дневной стационар

Во время своей рабочей поездки губернатор Андрей Травников посетил Центральную городскую больницу в Бердске. В ее стенах главе региона представили новое поликлиническое отделение, включающее кабинеты терапевта, физиотерапии, диагностические помещения (УЗИ, ЭКГ), акушерско-гинекологический и стоматологический кабинеты, а также дневной стационар.

Андрей Травников подчеркнул, что идея передачи помещений под поликлинический участок в областную собственность принадлежала бердским депутатам и региональному Законодательному Собранию, получив поддержку правительства области. Губернатор отметил, что этот район Бердска активно развивается, и было необходимо снизить нагрузку на поликлинику на Боровой, учитывая планы по ее капитальному ремонту. Решение было принято и успешно реализовано. Здесь есть все необходимое для первичной медицинской помощи населению, как с точки зрения помещений, так и оборудования. Штат врачей и среднего медицинского персонала полностью укомплектован для обеспечения полноценной работы отделения.

Напомним, что в марте 2025 года начались ремонтные работы на втором этаже ЦГБ для размещения нового поликлинического отделения. Общая площадь модернизированных помещений составила 654 квадратных метра.

В 2025 году министерство здравоохранения Новосибирской области выделило Бердской ЦГБ почти 9 миллионов рублей на оснащение поликлинического отделения по улице Гранитной, 6А медицинским оборудованием, мебелью и прочим необходимым. В отделения поступили и были введены в эксплуатацию такие медицинские приборы, как дефибриллятор, аппараты для холтеровского мониторирования сердечной деятельности и суточного мониторинга артериального давления, стоматологическая установка, 12-канальный электрокардиограф, физиотерапевтические аппараты и фармацевтический холодильник.

Филиал поликлинического отделения № 2 Бердской ЦГБ, рассчитанный на 50 посещений в смену, предназначен для оказания медицинской помощи взрослому населению микрорайонов «Южный» и «Белокаменный». Под наблюдением находятся 27 693 взрослых пациента. Отделение обеспечено всеми необходимыми кадрами.

Стоит отметить, что в 2025 году регион начал реализацию новых национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья», которые пришли на смену национальному проекту «Здравоохранение». Также был успешно завершен первый этап федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», на который было направлено более 2,2 миллиарда рублей. В рамках региональной составляющей программы модернизации первичного звена здравоохранения на 2026-2030 годы планируется строительство трех новых поликлиник в Карасуке, Бердске и Татарске общей стоимостью около 6 миллиардов рублей. Кроме того, запланирован капитальный ремонт шести объектов здравоохранения на сумму почти 1,5 миллиарда рублей, включая поликлинические отделения в Каргатской и Тогучинской районных больницах, лечебные корпуса в Линёвской и Венгеровской районных больницах, а также инфекционные отделения в Татарской и Карасукской районных больницах.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО
Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: В Новосибирске у предпринимателей популярны теневые и мотивационные опционы

Их используют собственники компаний, которые не хотят афишировать свое присутствие в бизнесе, и те, кто хочет официально мотивировать своих сотрудников и партнеров

Все материалы

Рубрики : Власть

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников

402
0
0
Предыдущая статья
Блинный обзор: в Новосибирске на Масленицу готовят блины-бургеры и блины с трюфельным жюльеном
Следующая статья
«Для социализации»: в детские сады Новосибирска начали набирать ребятишек с шести месяцев

Вице-спикер новосибирского заксобрания потребовал проверить рост тарифов ЖКХ

Автор: Артем Рязанов

Заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Роман Яковлев попросил главу регионального УФАС проверить обоснованность роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. С начала 2026 года тарифы увеличились на 1,7%, а с октября некоторые услуги вырастут еще на 19,7%. По мнению Яковлева, это «существенно превышает среднерыночные показатели и вызывает напряжение среди населения».

В письме на имя главы УФАС по Новосибирской области заместитель председателя просит оценить, соответствуют ли принятые тарифные решения требованиям законодательства, а также выяснить, есть ли объективные экономические показатели для увеличения тарифов.

Читать полностью

Снизить цены на огурцы потребовала от тепличных комплексов прокуратура Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Два новосибирских поставщика огурцов, после совместного рейда прокуратуры и «Народного фронта» по магазинам города, получили предостережение от ведомства. По информации Infopro54, речь идет о компаниях ООО «Сады Гиганта» и ООО «Тепличный комбинат Толмачевский».

— Эти предостережения вам вручаются, и от вас требуется, чтобы ценовая политика в данной части была пересмотрена и наш потребитель в регионе почувствовал на своем кошельке снижение цен на этот продукт, — отметил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства областной прокуратуры Алексей Мячик в комментарии в сюжете Вести Новосибирск.

Читать полностью

«Не дотянул до максимума»: троллейбус с удлиненным автономным ходом оценили в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В конце прошлого года в Новосибирск для обкатки поступил новый троллейбус «Синара» от производителя из Челябинска (Группа «Синара»). На еженедельном совещании мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поинтересовался как прошли его испытания.

— Троллейбус «Горожанин» (Производитель — «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод. — Ред.) в Новосибирске себя уже зарекомендовал. У модели «Синара» больший запас автономного хода — до 40 км. Если он хорошо себя показал в условиях Сибири, то это позволит нам удлинять маршруты и отправлять троллейбусы в те районы города, которые ранее были не доступны для этого вида общественного транспорта, — отметил Кудрявцев.

Читать полностью

Стало известно, когда Новосибирск получит документы на строительство метро

Автор: Юлия Данилова

В январе 2026 года мэрия Новосибирска начала загрузку в Главгосэкспертизу разработанной проектно-сметной документации на продолжение строительства левого перегона от станции метро «Березовая роща» до «Золотая нива». Об этом сообщил вице-мэр Иосиф Кодалаев.

— 8 февраля процедура проверки комплектности документов была завершена. Сейчас Главгосэкспертиза приступила к экспертизе ПСД. По регламенту, эта работа должна быть проведена за 42 рабочих дня. Через 1,5 месяца получим положительное заключение, — добавил Кодалаев.

Читать полностью

У новосибирских выпускников резко вырос интерес к физике и профильной математике

Автор: Юлия Данилова

В 2026 году выбор выпускников Новосибирской области сместился в сторону предметов естественнонаучного цикла. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в Министерстве образования Новосибирской области. Напомним, 1 февраля в регионе завершилась подача документов на сдачу ЕГЭ-2026.

В разрезе по предметам выбор одиннадцатиклассников распределился следующим образом:

Читать полностью

Новосибирская область инвестирует в здоровье детей и матерей

В ходе рабочего совещания Правительства Новосибирской области, которое провел губернатор Андрей Травников, обсуждались ключевые вопросы развития региона. С докладом о реализации в период с 2025 по 2030 годы регионального проекта «Охрана материнства и детства» выступил министр здравоохранения области Ростислав Заблоцкий.

Исполнение этого проекта соответствует Указу Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» и национальному проекту «Семья», направленному на увеличение числа семей с детьми, в том числе многодетных, и укрепление семейных ценностей.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: В Новосибирске у предпринимателей популярны теневые и мотивационные опционы

Их используют собственники компаний, которые не хотят афишировать свое присутствие в бизнесе, и те, кто хочет официально мотивировать своих сотрудников и партнеров

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Финансы

Спрос на онлайн-регистрацию бизнеса нарастили новосибирские предприниматели

Власть Общество

Вице-спикер новосибирского заксобрания потребовал проверить рост тарифов ЖКХ

Общество

«Для социализации»: в детские сады Новосибирска начали набирать ребятишек с шести месяцев

Власть

Бердская ЦГБ получила новое поликлиническое отделение

Общество

Блинный обзор: в Новосибирске на Масленицу готовят блины-бургеры и блины с трюфельным жюльеном

Бизнес Туризм

Новосибирцев не могут заманить на пляжи Индийского океана

Общество

Движение ограничено: штормовое предупреждение объявили в Новосибирской области

Финансы

Новосибирский «СТИМ» получил 50 млн рублей на передовое производство

Общество Право&Порядок

За мошенничество при покупке телефонов и гаджетов осудили 35 новосибирцев

Финансы

В Новосибирской области на 17% выросло количество зарплатных клиентов ПСБ

Общество

Сибирские компании заработали на экспорте чипсов миллиарды рублей

Бизнес

Сокращение зерновых в пользу масличных: новосибирские аграрии планируют нарастить производство и переработку рапса

Финансы

Доход предпринимателей от размещения свободных средств вырос в 1,5 раза

Бизнес Власть

Снизить цены на огурцы потребовала от тепличных комплексов прокуратура Новосибирска

Бизнес Право&Порядок

Суд изъял агрохолдинг экс-чиновника из Сибири стоимостью более 10 млрд рублей

Общество

«Качество важнее количества»: новосибирским подросткам нужна языковая среда в школах

Бизнес Общество

Место для областной социальной ярмарки нашли на левом берегу Новосибирска

Общество

В Новосибирске врачи советуют пенсионерам не выходить на улицу из-за гололеда

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности