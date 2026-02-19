Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Светлый меняет представление о жизни за городом

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Инфраструктура и безопасность становятся главными приоритетами покупателей

Горожане меняют приоритеты

Рынок недвижимости Новосибирской области в последние годы демонстрирует устойчивую тенденцию: жители мегаполиса все чаще обращают взгляды в сторону пригорода. Риелторы отмечают, что спрос на малоэтажное жилье вышел за рамки нишевого предложения и превратился в полноценный тренд. Покупателей больше не привлекают шумные многоэтажки с плотной застройкой и дворами, заставленными автомобилями. На первый план выходят совсем иные ценности.

— Люди устали от городской суеты и тесноты. Сегодня ключевым фактором при выборе жилья становится качество среды. Покупатели хотят выходить из дома и сразу оказываться в парке, а не во дворе-колодце. Им важно, где будут гулять дети, насколько безопасно и спокойно в районе, — комментируют ситуацию эксперты рынка недвижимости.

Статистика подтверждает слова специалистов. Пять лет назад на малоэтажные комплексы, таунхаусы, дуплексы и коттеджные поселки в Новосибирской области приходились всего 8% сделок. Сегодня этот показатель приближается к 20%, что говорит об устойчивом спросе. Причем интерес к такому формату жилья проявляют не только семьи с детьми, но и молодые пары, и люди старшего поколения, которые хотят проводить время в тишине и на свежем воздухе.

Эксперты связывают такую динамику с изменением системы ценностей. На смену погоне за метражом и выгодным расположением приходит осознанное желание жить в комфортной среде. И если раньше приходилось выбирать между городскими удобствами и близостью к природе, то современные проекты позволяют совместить эти два важных аспекта.

От чистого поля до мини-города

Одним из проектов, полностью соответствующих новым запросам, стал жилой район Светлый в Мошковском районе. То, что начиналось 15 лет назад практически в чистом поле, сегодня превратилось в полноценный мини-город с населением более 12 тысяч человек. Проект объединяет несколько кварталов разной концепции: «Тихий дворик», «Французский квартал», «Альпийский» и жилой квартал высокой культуры «Ясный». Особенность Светлого — в его мультиформатности: здесь соседствуют квартиры в малоэтажных домах, таунхаусы, дуплексы и коттеджи.

Разнообразие позволяет покупателям выбрать именно тот формат жилья, который подходит их образу жизни: кто-то хочет небольшой дом с собственным участком, а кому-то достаточно уютной квартиры в малоэтажном доме.

Генеральный директор СФО «Основа» (застройщик и девелопер проекта) Антон Рехтин объясняет, что такой подход — не случайность, а осознанный шаг навстречу рынку.

Антон Рехтин

— Проанализировав ситуацию, мы поняли, что покупателям интереснее жить в локациях с меньшим скоплением населения, где рядом лес, сады, школы и другая инфраструктура. Мы уменьшили этажность домов, сделали их более компактными. Каждая территория имеет свои изюминки: в «Ясном» — уютные парковые зоны, во «Французском квартале» — большие парковки, — отмечает Антон Рехтин.

Инфраструктура как фундамент комфортной жизни

Инфраструктура района развивается параллельно со строительством жилья. Сегодня на территории Светлого работают большая школа, медицинский центр, крупный торговый центр, магазины, торговые ряды, пункты выдачи заказов. Для детей открыты спортивные секции, кружки и школа искусств.

Четыре детских сада разместились на первых этажах жилых домов, что позволяет родителям без лишних хлопот отводить малышей. Причем детские сады и школы спроектированы так, чтобы до них можно было дойти пешком, не пересекая оживленных дорог — это создает дополнительное чувство безопасности.

Район находится в постоянном развитии. В ближайших планах — открытие нового ТЦ и строительство досугового центра в районе «Ясного». Прорабатывается вопрос о возведении второй школы совместно с государством. Готовятся площади под библиотеку и музыкальную школу. В планах девелопера — создание дополнительных спортивных объектов, чтобы у жителей была возможность заниматься физкультурой и спортом, не выезжая в город.

— Мы изначально говорили, что строим не просто квадратные метры, а жизнь и территорию. Не «построили, продали и ушли», у нас более сложная задача — создавать и развивать территорию. Поэтому постоянно вместе с жителями помогаем улучшать место проживания, — подчеркивает Антон Рехтин.

Сообщество соседей

Отдельное внимание в Светлом уделяют формированию соседского сообщества. На территории сложились свои традиции, работают волонтерские инициативы и фонды взаимопомощи. В 2024 году девелопер выделил общественное пространство для обсуждения идей жителей и организовал «Фонд добрых дел». В квартале «Ясный» создано товарищество собственников недвижимости, которое позволяет жителям самостоятельно определять правила жизни на территории.

Регулярно проводятся совместные праздники, арт-акции, субботники. Служба качества принимает обращения по любым бытовым вопросам и служит каналом обратной связи между жителями и застройщиком.

В результате формируется особая атмосфера, когда люди знают соседей по именам, помогают друг другу и вместе участвуют в жизни района. Для многих это становится важным аргументом при выборе жилья: хочется жить не просто в красивом доме, а в месте, где чувствуешь себя частью большого и дружного сообщества.

— Когда мы проектируем ту или иную застройку, сразу анализируем, что требуется для социального развития. Если нужно, мы первые этажи выделяем под спортивные клубы, дополнительные кружки. Пускаем их на льготных условиях — буквально за коммуналку. Мы на этом не зарабатываем, но понимаем, что улучшаем условия проживания людей. Привлекательность территории важнее, чем просто единовременно получить прибыль и забыть, — рассказывает Антон Рехтин.

Жизнь на новом уровне

Особое значение в Светлом придают сохранению природного ландшафта. В отличие от городской застройки, где под зеленые зоны часто остаются небольшие участки, здесь лес и парки интегрированы в жилую среду. Из окон многих домов открываются виды на деревья, а не на соседние многоэтажки. Для покупателей это возможность каждый день чувствовать себя за городом, оставаясь в границах благоустроенного поселка со всей необходимой инфраструктурой.

Таким образом, здесь формируется новый стандарт жилья. Покупатели выбирают не просто квартиру или дом, а целостную среду с продуманной инфраструктурой, возможностью жить на природе и чувствовать себя частью сообщества. И этот тренд, судя по статистике и мнению экспертов, будет только укрепляться. Малоэтажные кварталы перестают быть альтернативой городской жизни — они становятся ее новой, более качественной версией, где каждый находит свой идеальный баланс между комфортом, тишиной и доступностью всех необходимых благ.

Жилой район Светлый 
Дом.рф готовится перезапустить аукцион под КРТ в Верх-Туле

Автор: Оксана Мочалова

Земельный участок, расположенный в Верх-Туле на границе с Новосибирском (между поселками «Элитный» и «Тулинский»), вновь появился в плане реализации на второй квартал 2026 года. Торги будут проведены в рамках механизма комплексного развития территории (КРТ). Общая площадь объектов, расположенных на данном участке, составляет 5400 квадратных метров. Инициатором выступает институт развития ДОМ.РФ.

Это не первая попытка найти инвестора для данной площадки. В сентябре 2025 года участок площадью 11,4 га уже выставлялся на торги, однако тендер не состоялся. Теперь объект возвращается в инвестиционное поле, но рыночные условия и наполнение самого лота заставляют экспертов сомневаться в его судьбе.

Читать полностью

Современные лифты экономят средства застройщиков: компания SKY LIFT представила свою продукцию на Сибирской строительной неделе

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске с 10 по 12 февраля проходила Сибирская строительная неделя. Титульная тема делового форума в этом году — «Стратегии ускорения темпов строительства». Застройщики, девелоперы и производители материалов искали решения, которые позволят снижать себестоимость, оптимизировать процессы и при этом сохранять качество.

Одним из ключевых участников форума и отраслевой выставки стала компания SKY LIFT, входящая в группу SKY GROUP. На питч-сессии Российского союза строителей она представила свои технологические решения для сокращения себестоимости строительства, а на выставочном стенде — лифтовое оборудование собственного бренда. Infopro54 выяснил, почему в SKY LIFT уверены, что современные лифты — это не только скорость и комфорт, но и существенная экономия средств застройщика.

Читать полностью

Комплексное развитие территории Новосибирска меняет приоритеты покупателей

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году в Калининском районе Новосибирска введены в эксплуатацию девять многоквартирных жилых домов общей площадью свыше 93 тысяч кв. м. Это на 33 тысячи кв. м больше, чем годом ранее. Такие данные привел глава администрации Калининского района Герман Шатула в ходе доклада о социально-экономическом развитии территории.

По его словам, район сформировал существенный задел на будущее: в портфеле проектов — около 500 тысяч кв. м жилья. В горизонте ближайших трех–пяти лет перспективы строительной отрасли в Калининском районе оцениваются как устойчивые.

Читать полностью

Застраивать Октябрьский район Новосибирска намерена компания Александра Абалакова

Автор: Юлия Данилова

На торги по комплексному развитию территории площадью более 46 гектаров, расположенной в Октябрьском районе, в границах улиц Черемховской, Угловой, Автогенной, Прожекторной и полосы отвода продления улицы Доватора подана только одна заявка: от компании ООО СЗ «Нова-Инвест».

Комиссия признала ее соответствующей условиям аукциона и единственным участником. За участие в аукционе заявитель вносит задаток в размере 200 млн рублей.  Аукцион должен был состояться 18 февраля. Пока документы о признании застройщика победителем, не опубликованы.

Читать полностью

Цены на съемное жилье обвалились в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

В январе 2025 года рынок аренды жилья в России развернулся в сторону роста, однако Новосибирск стал одним из немногих исключений из этого правила. Мегаполис вошел в список населенных пунктов с наибольшим падением стоимости аренды по всем типам жилья. За первый месяц года однокомнатные квартиры в городе подешевели на 9,9%, двухкомнатные — на 4,4%, а трехкомнатные — на 4,7%. К таким выводам пришли аналитики федерального портала «Мир квартир».

Ситуация в Новосибирске выглядит контрастно на фоне соседних сибирских городов. Например, в Омске, напротив, зафиксирован уверенный рост: «однушки» прибавили в цене 3,2%, «двушки» — 5,6%, а «трешки» — 4,5%. В Барнауле ставки выросли еще заметнее: трехкомнатные квартиры подорожали на 7,4%. В Томске также наблюдалась положительная динамика во всех сегментах (от 3,1% до 3,8%), а в Красноярске цены остались стабильны с незначительным ростом на 0,5%. Исключением стали Кемерово и Новокузнецк, где, как и в Новосибирске, рынок показал смешанную динамику, но без столь сильного провала.

Читать полностью

В Новосибирской области рекордом ИЖС стал дом площадью 673,5 квадратных метра

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области подвели итоги индивидуального жилищного строительства в 2025 году. В общей сложности региональное управление Росреестра поставило на кадастровый учет 8062 новых индивидуальных жилых дома. Infopro54 выяснил, как меняются представления людей об оптимальной этажности, квадратуре и материалах для строительства.

Более половины новых объектов ИЖС — это одноэтажные дома. По сравнению с показателями 2024 года их доля выросла. Есть и другие указания на то, что желающих строить «дворцы» становится меньше.

Читать полностью
