Светлый меняет представление о жизни за городом

Горожане меняют приоритеты

Рынок недвижимости Новосибирской области в последние годы демонстрирует устойчивую тенденцию: жители мегаполиса все чаще обращают взгляды в сторону пригорода. Риелторы отмечают, что спрос на малоэтажное жилье вышел за рамки нишевого предложения и превратился в полноценный тренд. Покупателей больше не привлекают шумные многоэтажки с плотной застройкой и дворами, заставленными автомобилями. На первый план выходят совсем иные ценности.

— Люди устали от городской суеты и тесноты. Сегодня ключевым фактором при выборе жилья становится качество среды. Покупатели хотят выходить из дома и сразу оказываться в парке, а не во дворе-колодце. Им важно, где будут гулять дети, насколько безопасно и спокойно в районе, — комментируют ситуацию эксперты рынка недвижимости.

Статистика подтверждает слова специалистов. Пять лет назад на малоэтажные комплексы, таунхаусы, дуплексы и коттеджные поселки в Новосибирской области приходились всего 8% сделок. Сегодня этот показатель приближается к 20%, что говорит об устойчивом спросе. Причем интерес к такому формату жилья проявляют не только семьи с детьми, но и молодые пары, и люди старшего поколения, которые хотят проводить время в тишине и на свежем воздухе.

Эксперты связывают такую динамику с изменением системы ценностей. На смену погоне за метражом и выгодным расположением приходит осознанное желание жить в комфортной среде. И если раньше приходилось выбирать между городскими удобствами и близостью к природе, то современные проекты позволяют совместить эти два важных аспекта.

От чистого поля до мини-города

Одним из проектов, полностью соответствующих новым запросам, стал жилой район Светлый в Мошковском районе. То, что начиналось 15 лет назад практически в чистом поле, сегодня превратилось в полноценный мини-город с населением более 12 тысяч человек. Проект объединяет несколько кварталов разной концепции: «Тихий дворик», «Французский квартал», «Альпийский» и жилой квартал высокой культуры «Ясный». Особенность Светлого — в его мультиформатности: здесь соседствуют квартиры в малоэтажных домах, таунхаусы, дуплексы и коттеджи.

Разнообразие позволяет покупателям выбрать именно тот формат жилья, который подходит их образу жизни: кто-то хочет небольшой дом с собственным участком, а кому-то достаточно уютной квартиры в малоэтажном доме.

Генеральный директор СФО «Основа» (застройщик и девелопер проекта) Антон Рехтин объясняет, что такой подход — не случайность, а осознанный шаг навстречу рынку.

— Проанализировав ситуацию, мы поняли, что покупателям интереснее жить в локациях с меньшим скоплением населения, где рядом лес, сады, школы и другая инфраструктура. Мы уменьшили этажность домов, сделали их более компактными. Каждая территория имеет свои изюминки: в «Ясном» — уютные парковые зоны, во «Французском квартале» — большие парковки, — отмечает Антон Рехтин.

Инфраструктура как фундамент комфортной жизни

Инфраструктура района развивается параллельно со строительством жилья. Сегодня на территории Светлого работают большая школа, медицинский центр, крупный торговый центр, магазины, торговые ряды, пункты выдачи заказов. Для детей открыты спортивные секции, кружки и школа искусств.

Четыре детских сада разместились на первых этажах жилых домов, что позволяет родителям без лишних хлопот отводить малышей. Причем детские сады и школы спроектированы так, чтобы до них можно было дойти пешком, не пересекая оживленных дорог — это создает дополнительное чувство безопасности.

Район находится в постоянном развитии. В ближайших планах — открытие нового ТЦ и строительство досугового центра в районе «Ясного». Прорабатывается вопрос о возведении второй школы совместно с государством. Готовятся площади под библиотеку и музыкальную школу. В планах девелопера — создание дополнительных спортивных объектов, чтобы у жителей была возможность заниматься физкультурой и спортом, не выезжая в город.

— Мы изначально говорили, что строим не просто квадратные метры, а жизнь и территорию. Не «построили, продали и ушли», у нас более сложная задача — создавать и развивать территорию. Поэтому постоянно вместе с жителями помогаем улучшать место проживания, — подчеркивает Антон Рехтин.

Сообщество соседей

Отдельное внимание в Светлом уделяют формированию соседского сообщества. На территории сложились свои традиции, работают волонтерские инициативы и фонды взаимопомощи. В 2024 году девелопер выделил общественное пространство для обсуждения идей жителей и организовал «Фонд добрых дел». В квартале «Ясный» создано товарищество собственников недвижимости, которое позволяет жителям самостоятельно определять правила жизни на территории.

Регулярно проводятся совместные праздники, арт-акции, субботники. Служба качества принимает обращения по любым бытовым вопросам и служит каналом обратной связи между жителями и застройщиком.

В результате формируется особая атмосфера, когда люди знают соседей по именам, помогают друг другу и вместе участвуют в жизни района. Для многих это становится важным аргументом при выборе жилья: хочется жить не просто в красивом доме, а в месте, где чувствуешь себя частью большого и дружного сообщества.

— Когда мы проектируем ту или иную застройку, сразу анализируем, что требуется для социального развития. Если нужно, мы первые этажи выделяем под спортивные клубы, дополнительные кружки. Пускаем их на льготных условиях — буквально за коммуналку. Мы на этом не зарабатываем, но понимаем, что улучшаем условия проживания людей. Привлекательность территории важнее, чем просто единовременно получить прибыль и забыть, — рассказывает Антон Рехтин.

Жизнь на новом уровне

Особое значение в Светлом придают сохранению природного ландшафта. В отличие от городской застройки, где под зеленые зоны часто остаются небольшие участки, здесь лес и парки интегрированы в жилую среду. Из окон многих домов открываются виды на деревья, а не на соседние многоэтажки. Для покупателей это возможность каждый день чувствовать себя за городом, оставаясь в границах благоустроенного поселка со всей необходимой инфраструктурой.

Таким образом, здесь формируется новый стандарт жилья. Покупатели выбирают не просто квартиру или дом, а целостную среду с продуманной инфраструктурой, возможностью жить на природе и чувствовать себя частью сообщества. И этот тренд, судя по статистике и мнению экспертов, будет только укрепляться. Малоэтажные кварталы перестают быть альтернативой городской жизни — они становятся ее новой, более качественной версией, где каждый находит свой идеальный баланс между комфортом, тишиной и доступностью всех необходимых благ.

Жилой район Светлый

