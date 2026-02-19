Экс-чиновника мэрии Новосибирска Жигульского обвиняют в коррупции на 1,2 млрд

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по делу бывшего начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Георгия Жигульского. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Его обвиняют в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и превышении своих обязанностей.

По версии следствия, с 2015 по 2018 год обвиняемый принял взятку от предпринимателя. Она включала наручные часы Cartier, мужской кожаный портфель и сумку из кожи крокодила Fendi. Общая сумма составила более 400 тысяч рублей. Взятка была дана за общее покровительство по службе и за действия в пользу взяткодателя.

Обвиняемый дал своим подчиненным указания игнорировать задолженности по арендной плате за земельные участки. Эти участки арендовали организации, подконтрольные предпринимателю, у мэрии. Также он велел оперативно согласовывать документы, которые подавали эти организации.

Жигульский, представляя интересы потерпевшего (мэрии Новосибирска) в уголовном деле о хищении земельного участка площадью более 150 тысяч квадратных метров, направил письмо в следственный орган. Он сообщил об отсутствии претензий к похищенному участку после получения платежа от фактического владельца в размере почти 396 миллионов рублей. Ранее следователь наложил арест на участок. Поскольку рыночная стоимость участка на момент хищения превышала 1,5 миллиарда рублей, следователь снял арест.

— При этом единственным надлежащим способом восстановления прав мэрии Новосибирска на похищенный земельный участок является истребование данного участка у организации-владельца в пользу мэрии города Новосибирска. Кроме того, обвиняемый, используя служебные полномочия, продал принадлежащую муниципалитету долю в праве общей долевой собственности свыше 20% на снегоплавильную станцию ООО «Строй-Сервис» по заниженной стоимости, отчего наступили тяжкие последствия в виде неполучения бюджетом города Новосибирска денежных средств в размере 28 млн рублей, — говорится в сообщении прокуратуры области.

Прокуратура области подала гражданский иск на сумму более 1,2 миллиарда рублей за ущерб, нанесенный бюджету муниципалитета. Уголовное дело передано в Центральный районный суд Новосибирска.

Напомним, Жигульский был задержан в феврале 2025 года. Преступление выявили сотрудники ФСБ России по Новосибирской области.

Он руководил имущественным департаментом мэрии с 2015 по май 2024 года. Покинул должность после избрания мэром Максима Кудрявцева.

С 2009 по 2012 годы он возглавлял Управление Федеральной налоговой службы по региону. В 2013–2014 годах занимал пост заместителя главы областного департамента имущества и земельных отношений.

