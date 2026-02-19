Поиск здесь...
Право&Порядок

Экс-чиновника мэрии Новосибирска Жигульского обвиняют в коррупции на 1,2 млрд

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Подозреваемый был задержан в феврале 2025 года

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по делу бывшего начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Георгия Жигульского. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Его обвиняют в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и превышении своих обязанностей.

По версии следствия, с 2015 по 2018 год обвиняемый принял взятку от предпринимателя. Она включала наручные часы Cartier, мужской кожаный портфель и сумку из кожи крокодила Fendi. Общая сумма составила более 400 тысяч рублей. Взятка была дана за общее покровительство по службе и за действия в пользу взяткодателя.

Обвиняемый дал своим подчиненным указания игнорировать задолженности по арендной плате за земельные участки. Эти участки арендовали организации, подконтрольные предпринимателю, у мэрии. Также он велел оперативно согласовывать документы, которые подавали эти организации.

Жигульский, представляя интересы потерпевшего (мэрии Новосибирска) в уголовном деле о хищении земельного участка площадью более 150 тысяч квадратных метров, направил письмо в следственный орган. Он сообщил об отсутствии претензий к похищенному участку после получения платежа от фактического владельца в размере почти 396 миллионов рублей. Ранее следователь наложил арест на участок. Поскольку рыночная стоимость участка на момент хищения превышала 1,5 миллиарда рублей, следователь снял арест.

— При этом единственным надлежащим способом восстановления прав мэрии  Новосибирска на похищенный земельный участок является истребование данного участка у организации-владельца в пользу мэрии города Новосибирска. Кроме того, обвиняемый, используя служебные полномочия, продал принадлежащую муниципалитету долю в праве общей долевой собственности свыше 20% на снегоплавильную станцию ООО «Строй-Сервис» по заниженной стоимости, отчего наступили тяжкие последствия в виде неполучения бюджетом города Новосибирска денежных средств в размере 28 млн рублей, — говорится в сообщении прокуратуры области.

Прокуратура области подала гражданский иск на сумму более 1,2 миллиарда рублей за ущерб, нанесенный бюджету муниципалитета. Уголовное дело передано в Центральный районный суд Новосибирска.

Напомним, Жигульский был задержан в феврале 2025 года. Преступление выявили сотрудники ФСБ России по Новосибирской области.

Он руководил имущественным департаментом мэрии с 2015 по май 2024 года. Покинул должность после избрания мэром Максима Кудрявцева.

С 2009 по 2012 годы он возглавлял Управление Федеральной налоговой службы по региону. В 2013–2014 годах занимал пост заместителя главы областного департамента имущества и земельных отношений.

Ранее редакция сообщала о том, что начался суд над строителем концессионных школ в Новосибирске.

Источник фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области / Автор — A. Petrova

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

Обвинения абсурдны: начался суд над строителем концессионных школ в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В Центральном районном суде Новосибирска началось рассмотрение дела руководителя компании-концессионера Отто Сопроненко. Его обвиняют в хищении 3 миллиардов рублей при строительстве шести школ. Прокурор зачитал обвинительное заключение, а стороны договорились о порядке исследования доказательств.

Сопроненко, которому грозит до десяти лет за мошенничество в крупном размере, отвергает обвинения и считает их абсурдными, сообщил корреспондент «Коммерсанта».

Читать полностью

За мошенничество при покупке телефонов и гаджетов осудили 35 новосибирцев

Автор: Артем Рязанов

Бердский городской суд Новосибирской области рассмотрел дело о мошенничестве с кредитами. Обвиняемыми стали 35 местных жителей. Их действия квалифицировались по части 2 статьи 159 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

С декабря 2019 по ноябрь 2020 года преступная группа, сговорившись с сотрудниками ООО «Сеть „Связной”», совершила 82 эпизода мошенничества в Новосибирске и Бердске. Они оформляли потребительские кредиты на покупку товаров в магазинах сети и на кредитные карты, причинив банкам ущерб в 9 млн рублей.

Читать полностью

Суд изъял агрохолдинг экс-чиновника из Сибири стоимостью более 10 млрд рублей

Автор: Юлия Данилова

Новосибирский областной суд в апелляции рассмотрела дело по иску Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества бывшего руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Фролова.

Суд установил, что за годы службы в правоохранительных и контролирующих органах Андрей Фролов, а также его родственники, получили доходы, которые не соответствовали стоимости приобретённого ими имущества.

Читать полностью

Суд вынес приговор главе фирмы-подрядчика «Сибирь-Арена»

Автор: Артем Рязанов

Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор Михаилу Воловичу, генеральному директору ООО «Строймонтаж», который является подрядчиком строительства «Сибирь-Арены». Волович признан виновным в коммерческом подкупе и приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к штрафу в 5 миллионов рублей. Однако по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере он оправдан. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

— Принято решение о конфискации с Воловича полученных в результате совершения преступлений денежных средств в размере 6 777 000 рублей, — говорится в сообщении суда.

Читать полностью

Прокуратура добилась возврата 97 миллионов в доход государства

Автор: Оксана Мочалова

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск региональной прокуратуры о взыскании в доход государства более 97 миллионов рублей. Эти средства были незаконно получены в ходе исполнения контрактов на строительство трамвайных путей в Новосибирске.

В ходе проверки надзорное ведомство выявило нарушения законодательства о контрактной системе со стороны муниципального предприятия «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры» и ООО «Специальное транспортное строительство». На основе материалов прокуратуры УФАС по Новосибирской области установило факт заключения сторонами антиконкурентного соглашения.

Читать полностью

В Новосибирске мигрантов лишили разрешений на проживание из‑за фиктивных браков

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области аннулированы браки, заключенные иностранцами с россиянками исключительно ради получения документов. Сразу три таких союза признаны недействительными либо прекратили существование сразу после выдачи миграционных разрешений, сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Сотрудники Управления по вопросам миграции проверили семейные пары, созданные с сибиряками, и выяснили, что некоторые отношения существуют только в отчетах ЗАГСов. Одним из первых фигурантов стал гражданин Вьетнама. Октябрьский районный суд Новосибирска согласился с доводами полиции и признал его брак с местной жительницей фиктивным. Как только решение вступило в силу, миграционное ведомство аннулировало ранее выданное разрешение на временное проживание.

Читать полностью
Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

