Спрос на онлайн-регистрацию бизнеса нарастили новосибирские предприниматели

За прошедший 2025 год через онлайн-сервис ВТБ было успешно зарегистрировано в полтора раза больше предприятий и индивидуальных предпринимателей по сравнению с 2024 годом. Примечательно, что три из каждых четырех вновь образованных компаний были открыты за пределами столицы. Об этом факте сообщил Денис Бортников, занимающий пост заместителя президента — председателя правления ВТБ, выступая на заключительном этапе конкурса стартапов «Бизнес Баттл», проходившем в Саранске.

Денис Бортников отметил, что электронная регистрация бизнеса фактически перестала быть лишь запасным вариантом, а стала основным способом для предпринимателей начать свое дело. Они высоко ценят оперативность и не располагают временем для прохождения через бюрократические процедуры. Важнейшим фактором успеха здесь выступает налаженная интеграция с государственными информационными системами, благодаря которой сложные рабочие процессы становятся незаметными для конечного пользователя. Банк намерен и в 2026 году совершенствовать данный сервис, добавляя, в частности, новые, востребованные системы налогообложения для открывающихся компаний.

Статистические данные банка свидетельствуют о том, что позитивная тенденция наблюдалась на протяжении всего минувшего года. Территориальное распределение регистраций оставалось неизменным: примерно четверть всех новых компаний появились в Москве и прилегающей области, еще 8% – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Среди лидеров по открытию бизнеса также числятся Краснодарский край, Республика Татарстан, Ростовская, Новосибирская, Свердловская области и Алтайский край. Такая модель распределения сохраняется уже второй год.

По сферам деятельности лидирующие позиции по-прежнему занимают оптовая и розничная торговля, строительная отрасль и грузовые перевозки – эти направления остаются наиболее значимыми для малого предпринимательства.